El divendres 9 de juny, més de 100 persones es van aplegar a la Sala gran de l’Espai Francesca Bonnemaison per celebrar, com cada any, el Dia Mundial del Medi Ambient amb la Xarxa Barcelona + Sostenible.

La periodista Clara Sànchez-Castro Bonfill va ser la mestra de cerimònies en aquesta edició de la celebració, que enguany posava el focus en el procés de transformació que està vivint la Xarxa amb relació a la renovació del seu marc de treball. Emmarcada en una escenografia presidida per un arbre ple de fruits, l’acte va voler posar en valor els deu darrers anys de Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.



Una ponència inspiradora sobre rewilding i decreixement

Abans d’entrar en matèria sobre la Xarxa, es va donar pas a una ponència inspiradora, com és habitual en aquestes celebracions del Dia Mundial del Medi Ambient. ‘Reconciliar-nos amb la natura i decréixer’ va ser el títol de la ponència de Marta Tafalla, professora de la UAB i autora del llibre ‘Filosofía ante la crisis ecològica’.

"El terme rewilding s'està revelant com la millor tècnica que tenim per recuperar l'ecosistema. La idea d'aquest concepte és deixar que alguns ecosistemes, tant terrestres com marins, s'autogovernin. No es refereix a abandonar la terra, sinó a acompanyar-la en aquest procés de curació", exposava Tafalla. "El que ens impedeix aplicar aquesta tècnica és l'antropocentrisme, el pensament que nosaltres som superiors a la resta d'espècies. Aquesta obsessió que tenim els humans per dominar i domesticar és una de les causes principals de la crisi ecològica", afegia.

Marta Tafalla, va tancar la ponència fent èmfasi en el vincle entre aquesta tècnica i el decreixement: “És necessari que el decreixement es complementi amb el rewilding. Les activitats humanes nocives per a la biosfera han de decréixer, alhora que augmenten les espècies salvatges”.







La transformació de la Xarxa, damunt de la taula

Irma Ventayol, directora de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, i Rosa Garcia i Lluís Sala, membres del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, van ser les persones convidades a formar part de la taula rodona “La Xarxa en transformació” moderada per Sànchez-Castro Bonfill.

En aquesta conversa es va posar un doble focus: d’on venim, els objectius i fites assolides en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, que ha guiat fins ara Barcelona+ Sostenible i que ja ha arribat a la seva data de finalització; i on volem anar, aquells reptes que ens queden pendents i la Xarxa que somiem.

En l’exercici de mirar enrere, Irma Ventayol va anunciar que s’ha fet un informe dels deu anys de Compromís i va voler destacar que "al llarg dels anys el que ha anat passant és que hem passat a fer accions conjuntes i això ha provocat que aquestes accions hagin tingut més impacte. Cada vegada estem aprenent a treballar més conjuntament. Un exemple és el Compromís Barcelona Plàstic Zero, on tothom pot participar des del seu sector i des de diversos punts de vista."

Lluís Sala i Rosa Garcia, pel seu compte, van realçar la raó de ser de la Xarxa B+S i la seva tasca, per posar-la en valor i projectar-la cap al nou marc de treball. Sala va donar pes a la corresponsabilitat i al treball en xarxa: “A vegades tenim moltes idees, però no sabem on fer-les realitat. La Xarxa és com aquella fada fadrina que fa realitat aquell somni que tenies de petit". Garcia, per la seva banda, va destacar el coneixement sobre el sector i la lluita compartida: "La Xarxa et permet obrir la mira i veure el que fan altres entitats. A més, un benefici important de la Xarxa per a mi és el psicològic. Poder compartir aquest full de ruta comú, les dèries, les discussions... Ja que quan estàs en l'àmbit de la militància ambiental és fàcil arribar a angoixar-te".

A la pregunta “Com ha de ser la Xarxa?” les tres persones convidades van estar d’acord que cal una Xarxa amb optimisme, perseverança, constància i treball conjunt.

Poc abans d’acabar la taula rodona, l’Espai Francesca Bonnemaison i altres espais pròxims van patir una apagada energètica, deixant l’auditori completament a les fosques, que va obligar a replantejar el final de la celebració. La Secretaria Barcelona + Sostenible va convidar a tot el públic a passar directament a la zona de l’aperitiu, al pati de l’edifici, per tal de gaudir del vermut i del reconeixement de les Bones idees per canviar el món 2022 a l’exterior amb la llum del dia.



Les 10 Bones idees per canviar el món 2022

Amb aquest canvi d’escenari improvisat, la mestra de cerimònies va donar pas al reconeixement de les Bones idees per canviar el món 2022, amb l’ajuda de Maite Ninou i Verònica Caspir, membres del Consell Ciutadà per la Sosteniblitat.

Les organitzacions i projectes reconeguts en aquesta ocasió van ser:

Observatori d’ocells. Escola Baixeras

Flota UBici, bicicletes compartides en els desplaçaments per motius de feina. Universitat de Barcelona

Guia per a la rehabilitació climàtica dels barris. Cas d’estudi del Poblenou. Federació d’associacions veïnals de Barcelona, Associació de veïns i veïnes de Poblenou i Universitat Politècnica de Catalunya

On earth: La porta a un futur sostenible. Col·legi Padre Damián

Re-pot market. Supermercat sense residus en envasos retornables. Re-pot Market

El camí d’una comunitat en transició. L’apòstrof

Residències saludables i més sostenibles. Batec, Vector5 i FEATE

Tresoreria transformadora, finances ètiques en l’associacionisme juvenil. Escoltes Catalans, Esplac, LaCoordi, el CRAJ i FETS

Slow City, ciutat per a les persones. Prevenció d'Accidents de Trànsit

La comunitat energètica de La Bordeta. Comunitat Energètica de La Bordeta

> Podeu veure els vídeos i consultar els detalls de cada iniciativa a l’apartat web Bones idees per canviar el món 2022.

Els obsequis d’enguany eren un guardó amb forma de poma feta amb materials reciclats a l’Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol, i un paquet de melmelades de Nomdonalagana, una entitat que tot just fa dos mesos que forma part de la Xarxa. Les melmelades estan fabricades per dones en situació de violència masclista i amb productes ecològics, de temporada i de proximitat.