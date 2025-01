Convertint-se així en la primera entitat universitària a Catalunya en rebre aquest reconeixement, el qual distingeix el compromís de les institucions amb la promoció d'un model econòmic respectuós amb les persones i el medi ambient.

El reconeixement s’ha celebrat avui al migdia a l’edifici del Rectorat, en un acte on han intervingut el rector de la UdG, Quim Salvi; el director de l’Agència Catalana de Cooperació, Vicenç Margalef, i la responsable de campanyes de LaCoordi, Maria Fernandez. El tècnic de Botigues de Comerç Just i Activisme d’OXFAM, Eduard Sagrera, ha estat l’encarregat de lliurar el certificat al rector de la UdG.

Per obtenir aquest títol, les institucions han de complir cinc requisits. En primer lloc han de comptar amb un grup de treball que abordi aquesta temàtica així com adoptar una declaració favorable al comerç just i posar en marxa actuacions i pràctiques de Compra Pública Ètica. També cal que les institucions disposinde productes de comerç just a les cafeteries, màquines expenedores i als esdeveniments en què sigui possible. Finalment, és també un requisit que es realitzin accions de sensibilització i promoció del comerç just dirigides a l'estudiantat.

En la seva intervenció, Salvi ha destacat que aquest reconeixement “és fruit de la col·laboració amb la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques, tant en la tasca diària com en les activitats, emmarcades, per exemple, en la Setmana del Comerç Just, que du a terme la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional (UCSOP)”. El rector també ha declarat que, amb aquest reconeixement, la UdG “podrà ampliar el camp d’acció de les iniciatives tendents a enaltir la dignitat de les persones que treballen perquè la seva producció sigui valorada amb justícia més enllà de les estrictes regles del mercat”.

L’acte ha finalitzat amb un tast de cafè, galetes i xocolata de Comerç Just al pati de les Àligues. A més a més, en el marc d’aquest esdeveniment s’ha pogut visitar durant tot el dia l’exposició “I tu, què tries?” al pati de les Àligues.

Un reconeixement de la campanya Fair Trade Towns

El títol Universitat pel Comerç Just s'inscriu en la campanya internacional Ciutats pel Comerç Just (Fair Trade Towns), coordinada en l'àmbit estatal per l'organització de Comerç Just IDEAS i a Catalunya per LaCoordi - Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques.

Una Ciutat pel Comerç Just és un model de localitat que apropa la realitat de les petites comunitats productores del Sud global i els seus productes a la ciutadania a través del sector públic, els seus comerços i restaurants, empreses, escoles i teixit associatiu. Més de 2000 municipis de tot el món han obtingut el títol de Ciutat pel Comerç Just i més de 40 països participen en el programa.

L'any 2003 la Universitat d'Oxford va ser la primera universitat a aconseguir el títol, i actualment ja el tenen més de 200 universitats a tot el món, entre les quals ara també trobem la UdG. D'aquesta manera, es mostra part de la seva contribució per assolir objectius de l'Agenda 20230, la cooperació internacional i el desenvolupament sostenible.