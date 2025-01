La Roca del Vallès recuperarà la Bassa dels ànecs

Les obres d’aquest espai natural emblemàtic de la Roca del Vallès tenen un cost de 502.228,26 euros i està previst que es licitin el 2025

Fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Generalitat de Catalunya, el govern català ha aprovat el projecte per a la recuperació ecològica i ambiental de la Bassa dels Ànecs, un espai natural de gran valor per al municipi. Amb una inversió prevista de 502.228,26 euros, les obres començaran al llarg de l’any 2025 i suposaran una millora substancial en termes de biodiversitat, accessibilitat i gaudi per part de la ciutadania.

El projecte contempla diverses actuacions clau per garantir la regeneració ambiental de la bassa. Entre aquestes, hi ha el buidatge per retirar els llots acumulats al fons, l’eliminació d’espècies invasores de fauna, la plantació d’arbustiva i vegetació autòctona al seu entorn, i la instal·lació d’un canal d’entrada i sortida per afavorir la circulació de l’aigua, ja que un dels problemes principals detectats en els estudis previs és l’estancament de l’aigua, que actualment impedeix la seva renovació de forma natural. També es preveu la construcció d’elements per al passeig i l’observació, amb l’objectiu de potenciar la connexió entre les persones i el medi natural.

El regidor d'Urbanisme i Habitatge, Daniel Valls, ha explicat que l’Ajuntament i la Generalitat treballen conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per gestionar els permisos necessaris d’accés a l’aigua del torrent i del rec. “La voluntat del govern és recuperar aquest espai natural per posar-lo en valor i que tothom pugui gaudir-lo respectant l’entorn. A més, això s’alinea amb el nostre compromís amb el bon manteniment i conservació dels parcs naturals del municipi”, ha destacat el regidor d’Urbanisme.

Un projecte amb recorregut i compromís ambiental

Aquest projecte neix d’un treball sostingut entre l’Ajuntament i la Generalitat des del mandat 2019-2023. A finals del 2022 la Generalitat va presentar un avantprojecte de millora de la Bassa dels Ànecs. Prèviament, al març d’aquell mateix any, l’Ajuntament ja havia mantingut reunions amb tècnics de la Generalitat i de l’ACA per començar a definir les actuacions necessàries per garantir el manteniment i la conservació d’aquest espai.

La Bassa dels Ànecs, propietat de la Generalitat, és un espai natural molt estimat per la ciutadania de la Roca del Vallès. A més del seu valor sentimental per a molts veïns i veïnes, representa un lloc clau per a la biodiversitat i un espai idoni per al lleure i la connexió amb la natura.