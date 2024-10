L’AMB ofereix una àmplia oferta d’activitats dirigides a públic familiar, amb plantacions populars a les dunes, observació i recompte d’espècies de flora i fauna, i detecció de microplàstics.

Diumenge 20 d’octubre s'ha celebrat la 7a edició de l’Acció Platges Met als vuit municipis del litoral metropolità. Es tracta d’una jornada que barreja el binomi sensibilització i educació ambiental en aquests espais naturals de vital importància per al territori metropolità, amb el focus posat en la regressió de la costa i en els microplàstics.

Un dels principals objectius d’aquesta jornada popular és promoure les platges com a espais de natura i fer partícips els ciutadans com a agents actius en la gestió integral d’aquests espais públics.

L’Acció Platges Met, que s’emmarca en el 18è cicle d’activitats als parcs, platges i rius metropolitans, l’organitza i promou l’AMB en col·laboració amb els ajuntaments dels vuit municipis metropolitans del litoral.

Aquesta jornada lúdica, festiva i pedagògica té cinc objectius principals:

Conscienciar la població sobre els reptes i els problemes del litoral que s’afronten cada dia en la seva gestió integral com ara la regressió, la pèrdua de biodiversitat o la presència de microplàstics. Concebre les dunes metropolitanes com a escuts protectors davant dels temporals i com a reservoris o magatzems de sorra que fan de “matalassos flexibles” d’aquest espai natural. Contribuir a l’augment del civisme en parcs, platges i rius metropolitans. Canviar la percepció social de les platges perquè es concebin com a espais naturals i ecosistemes amb funcions socioambientals importants per al territori. Descobrir la importància de la biodiversitat en aquests espais.

Sant Adrià de Besòs ha estat un dels 8 municipis metropolitans en celebrar la jornada de plantació d’espècies autòctones per a potenciar la biodiversitat en les platges. @bioplatgesmet @AjSantAdria @ParcsplatgesAMB @MediAmbientSAB @rtvenoticies https://t.co/5rSqfkepS7 pic.twitter.com/RfEWFRKdtl — Jose A. Gras (@ja_gras) October 20, 2024

Les activitats més rellevants han estat les següents:

Plantacions populars de borrons i altres plantes autòctones als espais dunars de Castelldefels i Sant Adrià de Besòs. Es tracta d’espècies vegetals que potencien la formació d’aquests ecosistemes naturals, ja que actuen de barrera davant dels temporals i l’erosió de la costa. Aquestes plantacions es complementaran amb recomptes d’espècies per al projecte europeu BioPlatgesMet, activitat que també es desenvoluparà a Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat i Montgat.

“Mostreig plàstic 0. Els microplàstics de la platja”, a la Jugatecambiental de la platja del Somorrostro de Barcelona (Centre de la Platja).

Observació de plàncton a Badalona, a l’Escola del Mar de l’Ajuntament de Badalona (sense Jugatecambiental).

Un dels principals objectius de les activitats de la jornada és consolidar la difusió entre la ciutadania del projecte de ciència ciutadana BioPlatgesMet, que es troba en el seu segon any de desenvolupament públic i s’inclou en el projecte europeu GUARDEN, fet conjuntament per l’AMB, l’ICM-CSIC i l’Institut Metròpoli. Els ciutadans poden participar-hi i registrar les seves observacions a l’aplicació MINKA: una plataforma participativa en què la ciutadania col·labora amb els investigadors i aporta dades sobre la flora i la fauna de les platges metropolitanes. Aquesta informació es posa a l’abast de la comunitat científica per fer estudis sobre els ecosistemes litorals a escala europea.

Les accions participatives estan relacionades amb la competència que té l’AMB sobre la gestió integral de les platges i la conservació de la infraestructura verda i blava metropolitana. Els projectes educatius i de dinamització que s’hi porten a terme serveixen per traslladar a la ciutadania, de manera coordinada amb el personal tècnic, tots els aspectes en què és crucial la sensibilització.