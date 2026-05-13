Els 17 centres participants en l’edició d’enguany de la Marató per l’Emergència Climàtica d’hivern han aconseguit un 25% d’estalvi d’emissions de CO₂.
Els diners estalviats s’invertiran en un projecte de millora de les condicions d’accés a l’aigua a poblacions de Palestina. La Marató per l’Emergència Climàtica és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, que es repeteix anualment per conscienciar i fomentar les bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia i aigua, i es divideix en dues edicions. A la d’hivern es convida els centres educatius de la ciutat i a l’estiu equipaments municipals.
L’acte de cloenda de l’edició d’hivern de la Marató s’ha celebrat el 14 d’abril a l’auditori de Sant Martí i ha permès que els centres participants comparteixin les seves experiències i resultats. Com a punt de partida, les escoles van analitzar durant quatre setmanes, del 30 de gener al 27 de febrer, els seus consums i van impulsar accions entre tota la comunitat educativa per fomentar un consum d’aigua i energia més responsable. Els resultats d’aquests projectes mostren una reducció de consums en tots els indicadors:
- 35.989 kWh d’electricitat, equivalent al consum mensual de 150 famílies.
- 495.000 litres d’aigua, suficients per omplir més de 8 piscines.
- 1.059 kWh de gas, l’equivalent a un mes de calefacció de 290 llars.
- 36,86 tones de CO₂, les emissions anuals de 24 vehicles de combustió.
Un projecte que connecta justícia climàtica i social
La Marató no només impulsa l’estalvi energètic: també és una eina de justícia climàtica. Els diners estalviats enguany es destinaran a un projecte d’UNICEF per a millorar l’accés a l’aigua a comunitats de Palestina, a través del Districte 11. D’aquesta manera, la iniciativa connecta l’esforç local dels centres educatius amb la defensa global dels drets humans i l’accés universal a l’aigua.
El valor educatiu de la Marató
L’acte de cloenda visibilitza com aquesta proposta fomenta la corresponsabilitat a l’hora de fer front a l’emergència climàtica i posa de manifest, un any més, que la suma de petits gestos pot generar un gran impacte. Durant l’acte, tots els centres educatius participants han rebut un diploma de reconeixement de la mà d’Irma Ventayol, Directora de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. Trobareu els centres participants d’aquesta edició en aquest enllaç.
Aquest esdeveniment ha compensat les emissions associades a l’ús de la sala i a la mobilitat generada pels assistents (34 kg de CO2). Els crèdits adquirits per a compensar les emissions provenen del Programa voluntari de compensació de la Generalitat de Catalunya de la bossa 5.