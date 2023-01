Foto: © Bjorn Olsen



Per part de l'equip format per les dues entitats es reavalua regularment l'estat de conservació de les 11.000 espècies del món, incorporant les dades més recents per garantir que es classifiquen correctament i identificant les espècies amenaçades que necessiten més mesures de conservació. L'actualització de la Llista Vermella d'aquest any arriba en un moment crític, jusstament quan s'ha celebrat la COP15 del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CBD).

El darrer informe de BirdLife sobre l'Estat dels ocells del món destaca que el món natural es troba actualment en un punt de crisi, amb gairebé la meitat de les espècies d'ocells del món en declivi i una de cada vuit espècies amenaçades d'extinció. Malauradament, l'última actualització de la Llista Vermella es fa ressò d'aquestes preocupacions, subratllant la urgència d'augmentar els esforços de conservació.

La pèrdua de boscos tropicals arriba a casa

Els boscos tropicals són ecosistemes màgics. Plens d'una gran quantitat d'espècies, aquests biomes icònics han estat durant molt de temps la joia de la corona per a molts entusiastes de la natura, viatjant-hi per entreveure els milions d'espècies que hi abundan. A més, els milers de milions de tones de carboni absorbits i emmagatzemats als seus arbres alts són fonamentals per mitigar el canvi climàtic. Tanmateix, els boscos del món presenten greus problemes. La desforestació, alimentada per la nostra demanda de recursos cada cop més creixent i insostenible, s'ha reconegut des de fa temps com la major amenaça per a ells, i de fet un dels riscos més greus per a la biodiversitat.

Malgrat això, només amb el desenvolupament relativament recent de les imatges modernes per satèl·lit es pot quantificar l'escala total de l'impacte de la desforestació. Una col·laboració amb el World Resources Institute, que dirigeix ​​​​Global Forest Watch , ha permès a l'equip de la Llista Vermella de BirdLife reavaluar quanta pèrdua de bosc s'ha produït dins dels rangs de milers d'espècies d'ocells que depenen dels boscos durant els darrers 20 anys. Malauradament, aquestes noves dades mostren que en moltes àrees, la pèrdua de boscos ha estat més greu del que es temia anteriorment, i això es reflecteix en l'actualització de la Llista Vermella d'aquest any, ja que diverses espècies dependents dels boscos s'han traslladat a categories de risc d'extinció més altes.

A Àsia, les dades són especialment desoladores en l'àrea que inclou la península tailandesa-malaia i les illes de Borneo, Sumatra i Java. Hàbitat d'algunes de les selves tropicals més antigues del món, l'acceleració de la pèrdua de boscos ha provocat inevitablement la reducció de la població de moltes espècies. La desforestació també ha fet que diversos endèmics de Borneu estiguin més a prop de l'extinció.

Amèrica Central és una altra regió on la desforestació els darrers anys ha estat més ràpida del que es pensava anteriorment, la qual cosa ha provocat que diverses espècies s'hagin marcat recentment per preocupació per la conservació. Com en altres llocs, una combinació de pèrdua de boscos i pressió de caça, que sovint augmenta a mesura que la desforestació fa que es facin accessibles zones forestals més petites i fragmentades. L' acceleració de la pèrdua de boscos també està tenint un impacte a l'Àfrica.

"Aquests canvis a la Llista Vermella de la UICN reflecteixen la urgència de conservar els boscos tropicals i la necessitat d'acabar i, finalment, revertir la desforestació", diu el doctor Ian Burfield, coordinador de ciència global (espècies) de BirdLife International. "Aquest és un objectiu bàsic de la BirdLife Partnership, i ja estem treballant àmpliament a gran part del món per acabar amb la desforestació".

Foto: Aquesta espècie de cacatura ara està categoritzada com a en perill crític, i s'ha reduït en un 90% en les darreres dècades © Frank McClintock / Shutterstock

El canvi climàtic ja és una amenaça important

L'actualització de la Llista Vermella de 2022 també subratlla que el canvi climàtic ja no es pot considerar un problema per al futur, ja que els seus impactes ja tenen un efecte devastador en moltes espècies. Això es reflecteix en les actualitzacions d'aquest any a Austràlia, un país que ha patit nombroses sequeres, onades de calor i incendis durant l'última dècada.

En resposta a l'escalfament climàtic, les espècies de muntanya sovint es veuen obligades a desplaçar-se a cotes més altes per buscar les temperatures més fresques a les quals estan adaptades. Tanmateix, hi ha un límit a l'alçada que poden arribar les espècies, i per a diversos ocells endèmics de les selves tropicals muntanyoses del nord-est d'Austràlia, sembla que s'està arribant a aquest límit. Sense cap altre lloc on anar, el canvi climàtic està actuant com una "escala mecànica cap a l'extinció" i ha vist deteriorar l'estat de conservació de múltiples espècies.

Juntament amb l'escalfament de les temperatures, l'augment de la freqüència i la gravetat dels incendis forestals també està passant factura als ocells australians. Els devastadors incendis forestals del 2019-2020, que van ser titulars de notícies internacionals van arrasar 19 milions d'hectàrees del país amb una intensitat excepcional, van tenir un impacte particular. Es pensa que han afectat fins a 180 milions d'ocells individuals, només aquests incendis han contribuït a que 10 espècies es traslladessin a categories de risc d'extinció més altes.

"Aquests casos preocupants d'Austràlia posen de manifest la urgència d'intensificar la nostra lluita contra el canvi climàtic, amb la conservació de la biodiversitat al centre d'aquests esforços", diu Alex Berryman, responsable de la llista vermella de BirdLife International.

L'esperança no es perd

Enmig de les perspectives desoladores de l'actualització de la Llista Vermella del 2022, hi ha algunes escletxes d'esperança. L'extraordinària història de recuperació d'una espècie a Nova Zelanda (Black Robin) que s'ha reduït de En perill a Vulnerable, mostra que els esforços de conservació poden canviar la sort de les espècies fins i tot en les posicions més perilloses.

"Aquests exemples demostren que la conservació pot canviar dràsticament la sort de les espècies en les situacions més preocupants", diu el doctor Stuart Butchart, científic en cap de BirdLife International. "No obstant això, el deteriorament continuat de l'estat de tantes altres espècies posa de manifest la necessitat urgent d'actuar. La COP15 ofereix una oportunitat crítica perquè els líders mundials es comprometin a augmentar la protecció i la restauració del nostre món natural".