La conca del Segre en situació excepcional per sequera extraordinària

Dimecres 26 d'abril s'ha celebrat la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que s'ha centrat fonamentalment en la sequera que s'està patint a la campanya d'aquest any 2023, i s'ha presentat el diagnòstic actual, les previsions i la situació de reducció d'usos d'aigua que s'està donant a bona part de la conca de l'Ebre.

S'ha presentat la previsió de mesures contemplades al Pla Especial de Sequeres vigent i s'ha informat de la decisió de la Presidència de la CHE de declarar la Situació Excepcional per Sequera Extraordinària

Aquesta declaració afectarà la Unitat Territorial del Segre encara que és molt probable que en poques setmanes s'incorporin altres unitats territorials de la conca de l'Ebre que compleixin els criteris per fer-ho,

La presidenta de la la CHE, Maria Dolores Pascual, ha convocat la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per tractar, principalment, la situació de la sequera a la conca i per declarar la “Situació Excepcional per Sequera Extraordinària” a la conca el Segre. Cal preveure que, atesa la situació d'escassetat d'aportacions, s'incorporin més unitats territorials les properes setmanes.

La situació de la conca és donada pels informes mensuals dels indicadors de sequera. El més recent correspon al mes de març de 2023 i s'hi detecta la situació de sequera perllongada a les unitats del Segre (12), Baix Ebre (11), Matarranya (10), Aguas Vivas (7), Huerva (6) , Iregua (3) i Zadorra (17). Pel que fa a la situació d'escassetat, s'ha constatat que el sistema 12A (Segre) fa 11 mesos que està en situació d'emergència.

La previsió és que, en el proper informe mensual corresponent al mes d'abril, la situació de sequera perllongada s'estengui a la major part del marge esquerre de l'Ebre ia l'eix de l'Ebre. També està previst que s'incorpori a la situació d'emergència als sistemes de Capçalera i eix de l'Ebre (1), Iregua (3), Baix Ebre (11) i Aragó i Arbes (15). A més, és possible que estiguin a prop d'entrar en aquesta situació el sistema Gállego-Cinca (14).

Durant la Junta de Govern s'ha constatat que ja s'estan detectant importants restriccions d'aigua als principals sistemes de reg de la conca, amb reduccions de les dotacions que estan assolint valors de l'ordre del 50% al 70%. També s'han produït problemes d'abastament en algunes poblacions, cosa que ja està obligant a prendre mesures als ajuntaments. A això s'hi afegeix l'esperable pèrdua de producció hidroelèctrica i l'afecció als usos recreatius.

Davant d'aquesta difícil situació, s'estan seguint els protocols del Pla Especial de Sequeres del 2018, actualment vigent. Les principals mesures són la conscienciació, l'estalvi, l'eficiència i la reducció de dotacions per poder atendre adequadament les prioritats de subministrament. A l'aplicació dels volums d'aigua s'ha de seguir l'ordre de prioritats de subministrament entre el qual es destaca el proveïment en primer lloc i els cabals ecològics en segon lloc.

A més, s'han presentat les característiques, el procediment d'activació, els criteris i les implicacions pràctiques de la figura de la situació excepcional per sequera extraordinària. La declaració d'aquesta figura la fa la Presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i està previst que el dijous 27 d'abril se signi la resolució per la qual es declara la “Situació Excepcional per Sequera Extraordinària” a la Unitat Territorial 12A (Segre) .

La Junta de Govern ha donat suport a aquesta declaració, valorant positivament que s'obri la possibilitat que s'hi incorporin les unitats territorials que vagin complint els requisits progressivament. Si no canvia la previsió, és esperable que en poques setmanes s'hi incorporin algunes unitats territorials més. Aquestes serien possiblement, la capçalera i eix de l'Ebre (1), el Baix Ebre (11), Iregua (3) i Aragó i Arba (15).

A més, s'ha aprovat la constitució de la Comissió Permanent de Sequera de la conca de l'Ebre, amb 27 membres representants, per terços, de l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes i dels usuaris. També hi ha un representant de les organitzacions ambientalistes. També s'ha considerat necessari que la concreció de les mesures del Pla Especial de Sequeres la facin els usuaris en col·laboració amb la Confederació i informant la Comissió Permanent de les principals mesures que es vagin adoptant conforme evolucioni la situació.

Finalment s'ha constatat amb tots els membres de la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que, si no canvia el signe de les pluges, tindrem un estiu amb marcades complicacions per atendre determinats subministraments d'aigua en una gran part de la conca de l'Ebre. Per suportar-lo serà necessari que entre usuaris, administracions i societat en general, es faci una gestió coresponsable, equitativa, racional i solidària.