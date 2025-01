La Conca de Barberà, la comarca que més recicla

L’any 2024 ha estat un període de consolidació de les polítiques de gestió de residus a la Conca de Barberà, amb una millora en la recollida selectiva, la reducció de residus i un augment de la conscienciació ambiental entre la població. Aquest informe anual del 2024, presenta una visió global dels resultats obtinguts durant l’any, destacant les fites assolides i les àrees que encara requereixen millora.

La Conca de Barberà l'any 2020 va implantar de cop el sistema de recollida porta a porta i els contenidors tancats a tots els municipis. Aquest canvi ha permès mantenir les bones dades de reciclatge.

L'any 2024, la recollida selectiva a la Conca de Barberà ha augmentat, amb un percentatge de millora del 0,12% respecte a l'any anterior. Els resultats per tipus de residu són els següents:

· Paper i cartró: 507 tones recollides, un decrement del 9% respecte al 2023.

· Envasos lleugers (plàstic, metalls i tetrabrics): 925 tones recollides, un increment del 5,7%.

· Vidre: 624 tones recollides, un decrement del 0,12%.

· Matèria orgànica: 2.120 tones recollides, amb un decrement del 3,21% en comparació amb l'any anterior.

El Consell Comarcal presenta els resultats de la recollida de residus municipal que durant el 2024 ha assolit quasi el 78%

A la comarca també és molt important la gestió dels residus a les deixalleries, un element clau per a la preservació del medi ambient i la millora de la sostenibilitat. Les deixalleries són espais habilitats per a la recollida, classificació, emmagatzematge i, eventualment, el reciclatge o tractament de residus domèstics que no es poden dipositar als contenidors de la via pública. A la comarca en disposem de 7 instal·lacions, els quals permeten la gestió de materials com electrodomèstics, mobles, fustes, metalls, entre altres.

Els resultats de gestió de les deixalleries és un augment d’usuaris, de més de 31.000 durant aquest any, i amb més de 3.640 tones tractades. Per tant, les deixalleries juguen un paper essencial en la gestió de residus, no només per la seva funció pràctica, sinó també per la seva capacitat d'impulsar una cultura més responsable amb el medi ambient.

En aquest informe també cal destacar la reducció d’impropis en la matèria orgànica, que se situa en el més baix percentatge històric de la comarca des de la seva implantació de la recollida el 2003, situant-se en un 2,55%. La caracterització i la reducció d'impropis en els residus de matèria orgànica són aspectes importants en la gestió de residus per tal de millorar la qualitat i l'eficiència dels processos de tractament, com el compostatge o la digestió anaeròbica.

Barberà de la Conca, encapçala la llista dels municipis que més reciclatge fan de la comarca, amb un 84,37%, seguit de Sta. Coloma de Queralt i Vilaverd. De fet, Barberà és dels primers municipis que apliquen la taxa de pagament per generació, ha destacat per la seva alta taxa de recollida selectiva de residus. A través de diverses iniciatives locals i una bona organització en la gestió de residus, Barberà de la Conca ha aconseguit uns resultats molt positius en termes de reciclatge, amb percentatges que se situen com dels municipis que més reciclen de Catalunya, convertint-se en un referent per a altres municipis del país.

Com a capital de comarca, Montblanc és la quarta capital de comarca de Catalunya que més recicla, segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. Montblanc se situa en un 78,5%, i per davant trobem Santa Coloma de Farners, Prats de Lluçanès i Falset.

Malgrat ser la quarta, el 78,5% de Montblanc és un èxit comparat amb el 46,7% del conjunt de Catalunya. Les deficiències de la recollida porta a porta, sobretot per l’incivisme dels que deixen les bosses al carrer quan no toca, ha entelat els bons resultats del sistema, que es va implantar, precisament, per fomentar el reciclatge. I les dades demostren que el conjunt de la comarca ho ha aconseguit. Els resultats mostren una evolució positiva en la recollida selectiva, tot i que cal continuar treballant per mantenir i/o incrementar encara més la taxa de recollida i reduir el volum de residus que acaba en abocadors.

Gràcies a la implantació del porta a porta principalment, i dels contenidors intel·ligents als municipis més petits, la Conca de Barberà continua a les principals posicions de les comarques que més reciclen de Catalunya. Al rànquing del 2023, que es va publicar a mitjan 2024, la Conca de Barberà és la primera de Catalunya, i per darrer es troba, el Lluçanès i Osona. La comarca manté la mateixa posició que l’any passat, i ja és el tercer any que s’aconsegueix encapçalar-la.

Els resultats de la gestió de residus a la Conca de Barberà durant l'any 2024 mostren un conjunt de millores en la recollida selectiva, la conscienciació ciutadana i la gestió dels residus perillosos i de la construcció. Tanmateix, és necessari continuar treballant en l’optimització dels processos, la sensibilització i la reducció dels residus generats per aconseguir els objectius de sostenibilitat a llarg termini.