La comunitat energètica local de Caldes de Montbui s'amplia

La CEL de Caldes de Montbui s’amplia en 400 noves places per donar cobertura a les urbanitzacions
El 21 de març s’inicia el període d’inscripció a La CEL, que s’amplia en 400 noves places destinades a les urbanitzacions, 50 persones beneficiàries a cadascuna. Amb aquesta nova fase, es dona cobertura fotovoltaica a tot el sòl urbà del municipi.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha presentat la finalització de l’ampliació de La CEL de Caldes, una nova fase a través de la qual es donarà cobertura a tot el sòl urbà de Caldes de Montbui, apropant el servei al veïnat de les vuit urbanitzacions del municipi, amb una ampliació de 400 noves persones beneficiàries en la modalitat A, que es distribuiran en 50 per a cadascuna de les urbanitzacions, arribant així a un total de 800 famílies beneficiàries de La CEL, sumant-se també les 100 famílies que restaven en llista d’espera, i donant així cobertura a tot el sòl urbà del municipi.
Aquest projecte es va presentar el 15 de setembre, un cop iniciades les actuacions per a la implementació de vuit instal·lacions fotovoltaiques, dividides en instal·lacions a terra, en pèrgola i a coberta. Aquestes instal·lacions estan ubicades a la Font dels Enamorats (3), a Can Maspons (1), a Can Regasol (1), Can Valls (1), al Farell (1) i a la coberta del CIE (1), i donaran també cobertura, a més de les urbanitzacions on s’han instal·lat, a Els Saulons, Lledoners i Torre Negrell.
D’aquesta forma, la CEL incorpora una potència instal·lada de 629,25 kwp, que se suma als 619,94 kwp instal·lats en les fases 1 i 2 i també en la instal·lació de l’equipament del Carme (15 kWp), fent una suma total de 1264,19 kwp.
En aquest sentit, la fase 3 de La CEL comptarà amb una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona d’1.074.370,52 euros, IVA inclòs, per a la cobertura fotovoltaica als equipaments municipals de les urbanitzacions, inclosa en el Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030 de suport a inversions locals.
El projecte s’inicia un cop finalitzada l’adjudicació de l’execució de les obres a les empreses ACISA, amb un import total de 443.624,41 euros (IVA inclòs) per a les instal·lacions de terra, i ELECNOR, amb un import de 443.752,31 euros per a les instal·lacions en pèrgola. Aquest procés s’ha realitzat a través de l’adhesió a l’ACM, qui ha dut a terme el procés de licitació, en virtut de l’acord marc de subministraments d’equips i instal·lacions per a la generació d’energia solar fotovoltaica.
Les persones interessades en inscriure’s poden ampliar la informació a l’apartat web de La CEL. L’apartat de tramitació estarà disponible a partir del 21 de març.
Una comunitat energètica local per fomentar l’energia fotovoltaica
La CEL de Caldes (Comunitat Energètica Local) és un projecte que va néixer per impulsar la transició energètica a Caldes de Montbui, implementant les energies renovables enfront dels combustibles fòssils per tal de contribuir a complir els objectius de reducció d’emissions de CO2.
En aquest sentit, la CEL també és una eina d’empoderament de les persones, fomentant la participació ciutadana en la transició energètica i establint mecanismes per lluitar contra la pobresa energètica, rebaixant la factura elèctrica de la població de la vila.
Així, a través d’un nou model de generació i consum, l’energia es produeix localment i es guanya independència respecte de les grans plantes de generació, a més de generar ingressos locals derivats de la seva construcció, operació i manteniment.
Aquesta acció s’emmarca en l’eix núm. 4 del Pla d’Actuació Municipal 2023/2027 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Més informació a www.caldesdemontbui.cat/pam.