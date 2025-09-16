El 2024, el forat de la capa d'ozó va ser menor que els últims anys, segons s'explica en un nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). Les dades científiques que aporten l'informe conviden a l'optimisme en relació amb la salut de les persones i del planeta.
Al Butlletí de l'OMM sobre l'Ozó i la Radiació UV s'informa que l'esgotament de l'ozó observat el 2024 s'ha reduït i es va deure, en part, a factors atmosfèrics naturals que provoquen fluctuacions interanuals. Tot i això, la tendència positiva a llarg termini evidencia l'èxit de les iniciatives concertades a escala internacional.
El nou butlletí s'ha publicat el 16 de setembre, Dia Mundial de la Capa d'Ozó. Cal recordar que aquest any se celebra el 40è aniversari de la signatura del Conveni de Viena, en el qual es va reconèixer que l'esgotament de l'ozó estratosfèric és un problema mundial i el marc pel qual es va establir la cooperació internacional en favor de la investigació sobre l'ozó, la recopilació d'observacions sistemàtiques.
"Fa 40 anys, les nacions es van unir per fer el primer pas per protegir la capa d'ozó, treballant juntes amb la ciència com a brúixola", ha declarat António Guterres, Secretari General de les Nacions Unides.
"El Conveni de Viena i el Protocol de Montreal es van convertir en un símbol dels èxits que reporta el multilateralisme. Avui, la capa d'ozó s'està recuperant. Aquest èxit ens recorda que, quan les nacions atenen les advertències de la ciència, es pot avançar", afirma.
Fins ara, el Protocol de Mont-real ha permès suprimir de manera progressiva més del 99% de la producció i el consum de substàncies controlades que esgoten la capa d'ozó, que s'utilitzaven en equips de refrigeració i aire condicionat, en escumes ignífugues i fins i tot en laques per als cabells. Com a resultat, s‟observa una tendència que permetrà a la capa d‟ozó recuperar a mitjans d‟aquest segle els valors que presentava als anys 80, la qual cosa redueix notablement els riscos de presentar càncer de pell o cataractes i els danys als ecosistemes deguts al‟exposició excessiva a la radiació ultraviolada (UV).
"El tema del Dia Mundial de la Capa d'Ozó és "De la ciència a l'acció global". Segueix la línia marcada pel lema del 75è aniversari de l'OMM, "Ciència al servei de l'acció", i no és una coincidència", segons ha explicat Celeste Saulo, Secretària General de l'OMM.
"L'OMM promou la investigació científica sobre la capa d'ozó des de fa decennis. Es tracta d'una tasca fonamentada en la confiança, la col·laboració internacional i l'aposta per l'intercanvi gratuït de dades, aspectes essencials de l'acord mediambiental més exitós del món", va assenyalar.