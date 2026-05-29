Font: Ajuntament de Terrassa i Canal Terrassa
Arrenca la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa amb un espectacle participatiu d’improvisació sobre temes mediambientals.
«Eduquem consciències, creant camí. Reptes per afrontar el canvi climàtic 2026»
El tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, ha presentat aquest matí la programació de la 35a Setmana del Medi Ambient, on, enguany, l'educació ambiental és l'eix central de les activitats. El lema d'aquesta edició, que se celebrarà de l'1 al 7 de juny, és «Eduquem consciències, creant camí. Reptes per afrontar el canvi climàtic 2026», que també recull les propostes de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Duque ha recordat a la presentació que «l'educació, la cultura i el coneixement són tres dels eixos vertebradors per generar consciències i, precisament per això, des de l'any 1991, sempre han figurat a la programació de la Setmana del Medi Ambient. Aquest any hem volgut que, aquesta 35a edició, estigui centrada en l'educació ambiental per donar-li el protagonisme que es mereix».
Una de les novetats d'aquest any és l'acte inaugural, que tindrà lloc el dilluns, dia 1 de juny, a les 19.30 h al Cinema Catalunya, ja que es tractarà d'un «Improshow Ambiental». Una proposta participativa i plena d'humor que donarà el tret de sortida a les activitats que continuaran el dimarts, dia 2 de juny, amb una xerrada sobre la prevenció de mosquits, a càrrec del servei de control de mosquits del Baix Llobregat, al Casal Cívic de Ca n'Aurell.
Dimecres, dia 3 de juny, se celebrarà un taller de residus i un itinerari per la nova zona de l'antiga AEG per descobrir les diferents varietats de plantes i arbres plantats i continuarà divendres amb una visita guiada a l'antic dipòsit de l'aigua que TAIGUA té a Can Boada i on, recentment, s'ha inaugurat el primer parc fotovoltaic de la ciutat en un recinte d'aquestes característiques. Pel mateix dia també s'ha programat un taller de reciclatge d'oli de cuina usat en sabó per a roba a l'Escola de la Llar.
D'altra banda, i dins la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, s'ha programat pel dimarts, dia 16 de juny, una visita al Centre de Tractament dels Residus del Vallès Occidental (CTR), situat a Vacarisses, que tracta la fracció resta (contenidor gris) dels residus municipals de Terrassa, dels quals es genera biogàs. I, pel divendres, dia 19 de juny, hi haurà un estand informatiu a la plaça Vella sobre «Coneix l'autoconsum fotovoltaic i el vehicle elèctric».
La Festa del Medi Ambient, al Parc de Vallparadís
La Festa del Medi Ambient al Parc de Vallparadís se celebrarà el diumenge, dia 7 de juny, de 10 a 13 h, i és l'acte més important i amb més participació de tot el certamen, que aplega activitats de caràcter familiar i infantil. «Volem que les famílies siguin les protagonistes i on, petits i grans puguin participar en activitats lúdiques i de joc per augmentar la consciència ambiental», assenyala el tinent d'alcalde, Noel Duque.
Una de les novetats és la participació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de Terrassa (CMIAT), encarregats d'organitzar el taller de reciclatge, transformant un residu en una joguina i creant una motxilla d'una samarreta vella, però també d'una cursa d'orientació i d'un escape room pel Parc de Vallparadís.
També hi haurà un taller de teixits i tapissos, un altre sobre els colors i, pels més petits, jocs d'experimentació amb elements naturals i un màgic conta-contes, a més d'un BioBlitz per descobrir les espècies naturals que creixen al Parc.
Per segon any consecutiu, es podran conèixer iniciatives compromeses amb un futur més sostenible, a través de la Fira Just Mercat i de la Fira d'entitats Activa't pel medi ambient, així com assistir al tradicional lliurament dels premis dels concursos de dibuix, relats i fotografia de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT).