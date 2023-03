Interès per formar part de la CEL de Caldes de Montbui

Més de 220 persones s’inscriuen a La CEL durant la II Jornada d’Acció Climàtica per entrar a formar part de la Comunitat Energètica Local. Les inscripcions es poden continuar fent fins al 3 de maig

La II Jornada d’Acció Climàtica ha superat les expectatives. Durant el matí de dissabte 25 de març, es van registrar 223 inscripcions noves a La CEL de Caldes. Es tracta de famílies que van fer el tràmit necessari per entrar a formar part de la Comunitat Energètica Local en la Modalitat A. És a dir, l’opció destinada a la ciutadania que vol accedir a l’electricitat fotovoltaica generada per les instal·lacions municipals.

Les inscripcions es poden continuar fent fins al 3 de maig



Durant tota la jornada, els responsables de l’Oficina d’Acció Climàtica van recollir la documentació necessària per accedir a La CEL. També, durant el matí, un equip de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania habilitat especialment per aquest acte va iniciar el tràmit administratiu de les persones interessades. La Jornada, per tant, va suposar el tret de sortida per a la inscripció de nous membres de la CEL.

Fins al 3 de maig es poden presentar les sol·licituds per entrar a la Modalitat A, un tràmit que es pot fer de forma telemàtica o bé, de forma presencial a l’Oficina d’Acció Climàtica de l’Ajuntament (amb cita prèvia). Un cop acabi el termini per presentar les sol·licituds, s’adjudicaran les 200 noves places disponibles en aquesta modalitat segons els criteris establerts a la normativa. En total, en els propers mesos, més de 300 famílies podran disposar d’1kWP de potència d’energia renovable a les seves llars per estalviar i reduir el consum de la facturà de la llum.

Les sol·licituds per entrar a la Modalitat B de la CEL, la destinada a empreses, entitats i particulars que disposin d’instal·lació fotovoltaica pròpia, estan obertes durant tot l’any. Amb aquest tràmit poden optar a la subvenció municipal. De fet, durant la Jornada es va anunciar que a causa de l’èxit de l’any passat (amb més de 70 inscrits en aquesta modalitat) aquest any s’ha duplicat la partida al pressupost municipal destinat a aquesta ajuda per no deixar cap sol·licitud sense subvenció.

La plaça de Catalunya va acollir diverses activitats infantils, exposicions i tallers per acostar les energies renovables a la població i a les famílies. Entre les més destacades, el joc d’escapada “Qüestió de temps”, una experiència vivencial sobre el canvi climàtic que es desenvolupava per grups dins d’una gran bombolla de plàstic. També hi havia uns espais destinat a la difusió de la mobilitat elèctrica amb una mostra de bicicletes i motos elèctriques. En aquest sentit, es van recollir una quarantena de formularis de persones interessades en la Cel Mobilitat, el projecte que preveu la posada en marxa d’un nou servei de l’Ajuntament de cotxe elèctric compartit al municipi.

Una jornada per la reflexió i el reconeixement

L’acte central de la Jornada va servir per fer una reflexió sobre la necessitat de posar en marxa mesures de transició energètica destinades a fer front al canvi climàtic. Així ho va plantejar en la seva conferència el meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio, Enric Agud. L’acte també va comptar amb la participació de representants de municipis de l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC) que van intercanviar experiències en matèria de transició energètica. La taula rodona, moderada per l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, va comptar amb la participació de l’alcalde de Polinyà, Javier Silva; el regidor de Desenvolupament Local, Habitatge, Canvi Climàtic i Transició Energètica de Santa Perpètua de Mogoda, Sergi Hernández; i la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Llagosta, Isabel M. Rodríguez. L’acte va comptar també amb la participació d’Assumpta Farran, directora general d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

La II Jornada d’Acció Climàtica també ha permès fer un reconeixement públic de les persones, entitats i empreses del municipi que formen part de la CEL en la modalitat B i que més han contribuït durant l’últim any en la generació d’energia fotovoltaica. En aquesta primera edició, els reconeixements han estat per: Fundació Santa Susanna, Seframa SLU, Le Sound Truck Events Barcelona SL, Gabriel Blázquez Prat i Blai Felip Blanch.