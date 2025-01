S’han iniciat les primeres obres de les actuacions previstes als diferents patis de les escoles públiques d’Igualada per tal de renaturalitzar-los i crear-hi diferents espais d’ombratge que puguin servir per crear refugis climàtics en les èpoques de més calor. Les dues primeres escoles on s’està actuant són l’escola Emili Vallès i l’Escola Ramon Castelltort.