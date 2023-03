Horts municipals a Palau-solità i Plegamans

Els terrenys es poden utilitzar durant 3 anys, amb la possibilitat de prorrogar el dret d'ús un any més

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, des de la Regidoria de Medi Natural, Gestió Ambiental i Pagesia, va entregar 16 parcel·les dels horts municipals de Boada Vell que es van posar a disposició de la ciutadania. Els horts entregats estan situats a dos camps annexes a la masia de Boada Vell, a l'Avinguda del Camí Reial (davant del parc de l'Hostal del Fum). A l’acte va assistir l’alcalde, Oriol Lozano, i el regidor de Medi Natural, Gestió Ambiental i Pagesia, Jordi Plaza.

Entregades 16 parcel·les dels horts municipals de Boada Vell. Els terrenys es poden utilitzar durant 3 anys, amb la possibilitat de prorrogar el dret d'ús un any més.



Actualment hi han un total de 85 parcel·les d'uns 60 m2 cadascuna. Les persones que han adquirit el dret d'ús d'una parcel·la hauran de complir amb el Reglament d’ús dels Horts Municipals. Entre altres aspectes, s'estableix que han d'ingressar una fiança de 50€ que es retornarà quan finalitzi la llicència d'ús si no s'han causat danys o desperfectes. També que han de satisfer una taxa de 40€ per parcel·la i any. Les parcel·les d’hort es poden utilitzar durant 3 anys, amb la possibilitat de prorrogar el dret d'ús un any més.

El projecte d'horts urbans es basa en la transformació d'una zona d'equipaments municipal que no tenia un ús públic, per un conjunt de parcel·les d’hort que els usuaris adjudicataris poden conrear pel seu autoconsum amb els objectius d'integració paisatgística, complir una funció social i preservar la cultura agrícola.

El regidor de Medi Natural, Gestió Ambiental i Pagesia, Jordi Plaza, explica que aquest projecte “serveix per fer comunitat entre els usuaris i usuàries, i s’ha de convertir en un espai on distreure’s i passar bones estones en família i amb els amics i amigues, respectant a la resta d’hortolans i hortolanes”.

Les sol·licituds per accedir a un dels horts es van poder presentar per via telemàtica, o presencialment al SAC (Servei d’Atenció Ciutadana) abans del passat 30 de novembre. Els requisits per accedir-hi eren ser persona física major d’edat, no conviure amb cap altre usuari d’un hort municipal, estar domiciliat a Palau-solità i Plegamans -figurant al padró municipal com a resident amb una antiguitat mínima d’un any en el moment de presentació de la sol·licitud- i no disposar de cap altre hort o terreny de conreu.

Les persones que han signat el contracte amb l’Ajuntament per poder fer ús dels horts tenen com a obligacions:

Conrear de forma continuada. Més de 3 mesos sense treballar, és motiu de revocació.

Conservar tots els elements de la instal·lació. Mantenir lliure de males herbes els vials i límits de la parcel·la.

Utilitzar el sistema de reg per goteig.

Mantenir les portes d’accés general tancades.

Recollir les deixalles produïdes, a excepció de la pila de restes vegetals del propi hort per fer compost.

Treballar l’hort personalment.

Només es pot utilitzar canya natural com a tutor de les collites.

Cal recordar també que no es pot realitzar cap obra als terrenys, alterar els camins o les conduccions del rec, estacionar vehicles en l'hort o accedir en hores sense llum solar, per exemple.

Cursos i tallers d’agricultura

El regidor va aprofitar per animar als usuaris i usuàries a participar del ‘Taller d’agricultura ecològica: rotació de cultius’ que va oferir el mateix dia l’ONG Humana als hortolans i hortolanes que van signar la seva llicència i també a un grup dels que ja hi porten temps treballant altres parcel·les. Plaza va indicar que més endavant es faran nous cursos i tallers relacionats amb l’agricultura ecològica.