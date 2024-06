Girona commemora el Dia Mundial del Medi Ambient

L’Ajuntament de Girona ha celebrat per primera vegada un acte institucional per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, que anualment té lloc cada 5 de juny. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella, han participat en la jornada, que ha comptat amb dues ponències sobre la conservació i la importància de la natura, així com amb la presentació de l'Assemblea Ciutadana per la Transició Ecosocial de Catalunya (acTe).

“A Girona volem esdevenir una ciutat referent en la lluita contra l’emergència climàtica. Per això hem engegat l’estratègia Girona Ciutat Circular, per tal de poder desplegar totes les polítiques necessàries que ens permetin preservar el medi ambient i situar una problemàtica d’escala global a l’agenda local i nacional. Per això, per primera vegada, a Girona celebrem un acte institucional en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient”, ha afirmat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

“Afrontar l’emergència climàtica és tant un repte ecològic com social. La realitat apunta que és majoritàriament la classe treballadora qui patirà, en primera instància i amb més severitat, els efectes més adversos de la crisi climàtica. És per això que la transició ecosocial és una necessitat inajornable dels nostres dies: si volem que tant el nostre futur com el de les següents generacions siguin dignes, hem d’actuar ara”, ha destacat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella.

L’acte, que ha tingut lloc a El Modern, ha comptat amb la ponència “Recuperar el vincle amb la natura”, a càrrec del doctor en Biologia Ambiental i consultor ambiental en l’àmbit nacional i internacional amb més de 30 anys d’experiència, Josep Maria Mallarach. Tot seguit, la professora de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i investigadora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), Aitana de la Varga, ha desgranat perquè és important defensar la natura i conservar-la.

També ha tingut lloc la presentació de l'Assemblea Ciutadana per la Transició Ecosocial de Catalunya (acTe). Fundada a la tardor del 2023, es tracta d’un front comú d’entitats, moviments, col·lectius, organitzacions i persones que comparteixen l’ambició i el desig d’empènyer una transició ecosocial a Catalunya.

L’acte s’emmarca dins la celebració de la Setmana de la Natura Urbana, organitzada per diverses entitats, que va començar el cap de setmana passat amb l’Aplec dels 4 Rius i finalitzarà amb la Jornada Voltaica aquest dissabte 8 de juny. Més de 90 activitats tenen lloc aquests dies per posar en valor el medi ambient.