Europa vol accelerar una indústria de baixes emissions

La Comissió Europea proposa una Llei d'acceleració industrial per reforçar la indústria i crear ocupació a Europa
La Comissió Europea ha adoptat una proposta legislativa per augmentar la demanda de tecnologies i productes hipocarbònics fabricats a Europa.
La Llei d'acceleració industrial impulsarà la fabricació, el creixement de les empreses i la creació d'ocupació a la UE , tot donant suport a la transició industrial cap a tecnologies més netes i preparades per al futur.
D'acord amb les recomanacions de l'informe Draghi, la Llei d'acceleració industrial introdueix requisits específics i proporcionats de «fabricació a la UE» o baixes emissions de carboni per a la contractació pública i els sistemes d'ajuda pública. Aquests requisits s'apliquen a determinats sectors estratègics, en particular l'acer, el ciment, l'alumini, els automòbils i les tecnologies de zero emissions netes , establint alhora un marc ampliable, quan escaigui, a altres sectors de gran consum d'energia, com el dels productes químics. D'aquesta manera, es reforçaran les capacitats de producció europees i impulsarà la demanda de tecnologies i productes nets fabricats a Europa. La Llei inclou el requisit que els estats membres estableixin un procés digital únic de concessió de permisos per accelerar i simplificar els projectes de fabricació.
La Llei d'acceleració industrial té per objecte augmentar la creació de valor a la UE, reforçant la nostra base industrial en el context d'una competència mundial cada cop més deslleial i una dependència creixent de proveïdors no pertanyents a la UE en sectors estratègics. Constitueix, per tant, una estratègia per apuntalar el creixement econòmic, la prosperitat i la seguretat a llarg termini. El 2024, la indústria manufacturera representava el 14,3% del PIB de la UE i, per tant, exerceix un paper fonamental en la resiliència econòmica, el cicle de vida de la innovació i el teixit social d'Europa. La Llei estableix l'objectiu d'augmentar la proporció de la indústria manufacturera al PIB de la UE fins al 20% d'aquí al 2035.
D'altra banda, la UE continua tenint un dels mercats més oberts del món i s'ha compromès a mantenir aquesta obertura com a motor essencial de fortalesa econòmica i de resiliència. La proposta, en sintonia amb l'informe Draghi, fomenta una reciprocitat més gran en la contractació pública, oferint igualtat de tracte als països que donin accés als seus mercats a les empreses de la UE. Els socis poden participar en la contractació pública si han signat l‟Acord sobre Contractació Pública, un tractat de l‟Organització Mundial del Comerç que garanteix l‟accés recíproc a la contractació pública entre els seus membres. En el cas daltres intervencions públiques, en particular els sistemes públics i les subhastes, els socis poden entrar dins làmbit daplicació de la Llei dAcceleració Industrial si han subscrit un acord de lliure comerç o una unió duanera amb la UE.
Stéphane Séjourné, vicepresident executiu per a la Prosperitat i l'Estratègia Industrial , ha declarat: « Avui fem un pas fonamental en la renovació de la doctrina econòmica europea per tal que la Unió estigui preparada per al segle XXI, tal com recomana l'informe Draghi. Davant d'una incertesa mundial sense precedents i la competència deslleial, la indústria europea pot comptar amb aquesta Llei per impulsar la demanda i garantir cadenes de subministrament resilients en sectors estratègics. La Llei crearà llocs de treball orientant els diners dels contribuents a la producció europea, reduint les nostres dependències i millorant la nostra seguretat i sobirania econòmiques».
Tot i que manté oberta la inversió estrangera directa, la Llei d'acceleració industrial estableix condicions per a les grans inversions en sectors estratègics superiors als 100 milions d'euros quan un sol tercer país controli més del 40% de la capacitat manufacturera mundial. Aquestes inversions han de crear llocs de treball d'alta qualitat, impulsar la innovació i el creixement i generar un valor real a la UE mitjançant la transferència de tecnologia i coneixements i el compliment de requisits sobre contingut local. També han de garantir un nivell d'ocupació europeu d'almenys el 50% i garantir que les empreses i els ciutadans, a més dels inversors , tinguin accés al mercat únic. D'aquesta manera, la Llei d'acceleració industrial reforça la seguretat econòmica de la UE i la resiliència de la cadena de subministrament.
La Llei d'acceleració industrial utilitza les fortaleses del mercat únic per a:
Donar suport als mercats pioners de productes «Made in EU» i hipocarbònics
La Llei d'acceleració industrial introdueix preferències per a productes Made in EU i hipocarbònics en els sistemes de contractació pública i d'ajuda pública per impulsar la demanda de productes industrials europeus: el ciment, l'alumini, les tecnologies de zero emissions netes, com ara les bateries, l'energia solar, l'energia eòlica, les bombes de calor. En el cas de l'acer, la Llei proposa preferències específiques de baixes emissions de carboni per crear demanda al mercat. Aquesta mesura donarà confiança i previsibilitat als inversors, impulsant la innovació i fent de l'acer net una part fonamental del futur industrial de la UE. L'ús estratègic dels fons públics impulsarà les inversions a la UE, cosa que reforçarà l'accés a productes hipocarbònics i preservarà la competitivitat.
Garantir que les inversions estrangeres directes aportin valor a la UE
La UE continua sent una de les principals destinacions de les inversions estrangeres directes: va rebre gairebé la quarta part del volum mundial el 2024. Perquè aquestes inversions reforcin les cadenes de subministrament de la UE, promoguin la transferència de tecnologies i donin suport a la creació d'ocupació de qualitat, la Llei d'Acceleració Industrial introdueix condicions per a les inversions superiors bateries, vehicles elèctrics, energia fotovoltaica i matèries primeres fonamentals.
Simplificar la concessió de permisos
Com a part del programa de simplificació de la Comissió, la Llei d'acceleració industrial racionalitza i digitalitza els procediments de concessió de permisos per a projectes industrials. Això inclou la introducció d'una «finestreta única» digital, amb terminis clars i el principi d'aprovació tàcita a les fases intermèdies del procés de concessió de permisos per als projectes de descarbonització d'indústries de gran consum d'energia.
Impulsar la fabricació sostenible
La Llei d'acceleració industrial introdueix àrees d'acceleració industrial dissenyades per possibilitar la simbiosi industrial i fomentar la creació d'agrupacions de projectes de fabricació neta. La creació d'aquestes agrupacions facilitarà les inversions essencials en infraestructures energètiques i promourà els permisos per a àrees en conjunt. Els projectes daquestes àrees es beneficiaran de lelaboració de perfils amb inversors i del suport al desenvolupament de competències.
Passos següents
El Reglament proposat serà negociat pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea abans de la seva adopció i entrada en vigor.
Aquesta iniciativa és una proposta de reglament. Es va anunciar al Pacte per una Indústria Neta i a la Comunicació conjunta «Enfortir la seguretat econòmica de la UE»de l'any passat. També respon a l'informe Draghi, creant una demanda a la UE de productes nets i fabricats a la UE i de tecnologies clau a través de la contractació pública i els sistemes d'ajuda.