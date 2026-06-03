El nou contracte, el més important de l’Ajuntament, incorpora tres deixalleries de barri, més vehicles elèctrics, nous contenidors i recollida porta a porta comercial
L’Ajuntament d’Esplugues posa en marxa un nou servei de neteja i recollida de residus, que s’implantarà de manera progressiva durant els pròxims mesos amb l’objectiu de mantenir l’alt nivell de neteja de l’espai públic, millorar l’eficiència del servei i avançar cap a una ciutat més sostenible.
El projecte, batejat amb el nom d’Esplugues Netament, incorpora més recursos, nous serveis, maquinària més eficient, menys contaminant i més silenciosa, i la renovació progressiva dels contenidors a tota la ciutat. El cost previst del servei és de prop de 70 milions d’euros en els pròxims deu anys —uns 7 milions anuals—, fet que el converteix en el contracte més important de l’Ajuntament pel seu volum econòmic.
L’alcalde d’Esplugues, Eduard Sanz, ha destacat que “la neteja és un dels serveis municipals més ben valorats per la ciutadania i volem continuar mantenint aquest estàndard alt”. En aquest sentit, ha subratllat que “Esplugues és una ciutat neta, però tenim un repte compartit: reciclar més i fer-ho millor. Aquest nou servei ens ha d’ajudar a fer un salt endavant, però també necessitem la implicació de tothom: administració, comerços i ciutadania”.
Actualment, Esplugues recicla el 38,5% dels residus. El nou model ha de contribuir a avançar cap als objectius europeus, que fixen arribar al 60% de reciclatge l’any 2030 i al 65% el 2035.
Una de les novetats més visibles serà la renovació dels 935 contenidors de la ciutat durant els pròxims dos mesos, amb models més accessibles i funcionals. A més, el servei de recollida passarà a fer-se en horaris de matí i tarda, i deixarà de fer-se de nit, per reduir molèsties i sorolls.
Aquesta darrera setmana hem presentat un gran projecte per a la nostra ciutat: Esplugues Netament.— Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (@ajesplugues) May 27, 2026
El nou servei de neteja i gestió de residus, que ens ha de permetre assolir els objectius marcats per la Unió Europea per a l’any 2030, que ens exigeixen reciclar el 60% dels… pic.twitter.com/5Sh1yqqi12
Nous vehicles, la majoria elèctrics, i més personal
El nou servei comporta també una renovació important de la flota de vehicles de recollida i neteja. Fins a mitjan 2027 s’incorporaran 31 vehicles nous, dels quals 23 seran elèctrics. Alguns ja han estat adquirits, com els patinets elèctrics destinats a l’escombrada manual i a la recollida de papereres.
Esplugues Netament suposarà, a més, un increment de personal de més del 15%, fet que permetrà reforçar la presència del servei a l’espai públic i millorar-ne la capacitat de resposta.
Entre les principals novetats destaquen la posada en marxa de tres deixalleries de barri, la recollida comercial porta a porta de paper i cartró, i una redefinició del servei de recollida de mobles i trastos vells, tant per a residus no reutilitzables com per a objectes que puguin tenir una segona vida.
Tres deixalleries de barri
En els pròxims mesos es posaran en marxa tres deixalleries de barri: Can Vidalet-Can Clota, La Plana-Montesa i Centre-Gall. Aquests nous espais facilitaran que la ciutadania pugui dipositar residus que no poden anar als contenidors habituals, sempre que no siguin voluminosos ni grans electrodomèstics.
Les deixalleries de barri esdevindran també punts de referència en matèria de reciclatge, reutilització i prevenció de residus, i conviuran amb la Deixalleria Mòbil i amb la Deixalleria de la Fontsanta. La seva construcció suposarà una actuació inicial d’uns 500.000 euros.
Recollida comercial porta a porta de paper i cartró
Un dels pilars del nou model serà la recollida comercial porta a porta de paper i cartró, que es preveu iniciar al juliol. La mesura és clau per augmentar el reciclatge, ja que gairebé el 40% dels residus provenen de l’activitat comercial.
El servei serà obligatori per als grans generadors de residus comercials, uns 300 establiments. En aquesta primera fase, els comerços que generen volums de paper i cartró superiors als d’un domicili hauran de deixar-los a la porta, ben plegats i lligats, en els dies indicats perquè siguin retirats pel servei municipal.
Aquesta mesura permetrà reduir la pressió sobre els contenidors blaus, que podran ser utilitzats amb més facilitat per la resta de la ciutadania. A més, s’instal·larà un xip identificador a cada façana per fer seguiment de la participació en el servei. Els establiments que en facin un bon ús podran obtenir una bonificació del 10% en la taxa de residus.
Pel que fa als envasos lleugers i al vidre, es facilitaran als grans generadors bujols i bosses de gran format perquè puguin apropar aquests residus als contenidors groc i verd i obrir-ne la tapa gran mitjançant un sistema d’identificació.
Novetats en la recollida de mobles i trastos vells
El nou servei també redefinirà la recollida de mobles i trastos vells. A partir del juliol, tots els carrers d’Esplugues tindran dos dies específics per setmana per a la recollida de voluminosos no reutilitzables.
El servei continuarà sent gratuït per a la ciutadania. Caldrà fer l’avís prèviament per telèfon, WhatsApp o web abans de les 18 hores d’un dels dies assignats a cada carrer. Els mobles i trastos es podran deixar al carrer, al costat del portal de l’habitatge, entre les 18 i les 20.30 hores, perquè siguin recollits i transportats fins a una planta de tractament.
D’altra banda, el nou contracte inclou també un servei específic per a la recollida de voluminosos reutilitzables o que puguin ser restaurats. En aquest cas, caldrà concertar prèviament la recollida amb l’Ajuntament i els objectes es recolliran dins del portal. Aquest servei es prestarà a través d’una empresa del tercer sector social.
Oficina d’atenció sobre reciclatge i residus
En la implantació de totes aquestes novetats hi tindrà un paper important l’oficina Esplugues Recicla, l’espai municipal d’atenció i informació ciutadana sobre reciclatge i gestió de residus. Des del 2025, aquesta oficina està ubicada a les dependències municipals del carrer Joaquim Rosal, 3-5.
L’atenció presencial, amb cita prèvia, es fa els dimarts i dijous, de 8.30 a 14.30 h i de 16 a 18.30 h, coincidint amb els dies en què el Punt d’Atenció Ciutadana del carrer Laureà Miró també obre a la tarda.