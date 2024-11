L'informe que ha fet públic el ministeri és que Espanya no compleix l’objectiu de recuperació del 70% de les ampolles de begudes de plàstic d’un sol ús de fins a 3 litres que estableix la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular. S’arriba a recuperar un 41,3% del total d’ampolles.

La Llei de Residus espanyola establia que el 2023 Espanya hauria d'haver arribat al 70% de recollida separada d'ampolles de plàstic, cosa que ara es fa a través del contenidor groc. Si no ho fa, diu la legislació, «s'implantarà a tot el territori en el termini de dos anys un sistema de dipòsit, devolució i retorn per a aquests envasos que garanteixi el compliment dels objectius el 2025».Significa que després de més de dues dècades de mantenir un sistema de recollida d’envasos que s’ha demostrat ineficient (avui més que mai), es fa un pas endavant cap a un sistema, el SDDR, que garanteix una recuperació d’entre un 80 i un 90% a tots els països i regions on ja s’ha implantat.