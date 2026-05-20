“Espais més naturals, Sant Cugat saludable” és la campanya que explica el model de gestió sostenible de parcs i jardins municipals a Sant Cugat del Vallès.
En aquest marc s’organitza la 1a Jornada d’Espais Naturals amb diversos tallers i activitats per conèixer de prop l’entorn
Sant Cugat té una superfície de gairebé 300 hectàrees de parcs i jardins. La gestió de la vegetació de tot aquest entorn es realitza apostant per un model cada vegada més respectuós amb els cicles naturals dels parcs i jardins per tal d’afavorir la biodiversitat, la millora de la salut dels ecosistemes urbans i contribuir a crear una ciutat més resilient enfront del canvi climàtic.
El model de gestió de la jardineria tradicional d’anys passats, intensiva en recursos, amb un elevat consum d’aigua, ús de productes químics i generació de residus, queda enrere i està en plena transformació.
Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat: “Sant Cugat és una ciutat amb identitat pròpia i amb un model de ciutat que volem preservar. Cuidar el nostre verd és cuidar la salut de les persones, la qualitat de vida i el futur de la ciutat. Amb aquesta campanya volem compartir amb la ciutadania la feina que fem cada dia per preservar la biodiversitat, mantenir i cuidar els espais verds i continuar fent de Sant Cugat una ciutat més saludable, més habitable i més sostenible per a tothom.”
Per donar a conèixer com es té cura actualment de l’entorn verd de la ciutat s’ha posat en marxa una campanya de sensibilització per explicar les principals accions d’aquest model:
Abandonament de l’ús de productes químics
Pel control de plagues, s’aposta per la Gestió Integrada de Plagues (GIP), un model sostenible que substitueix l’ús principal de productes químics. Aquest sistema combina diverses estratègies amb el mínim impacte possible sobre la salut i el medi ambient prioritzant sempre la prevenció, el manteniment i una vigilància constant. La GIP es basa en cinc eixos principals: la prevenció i vigilància dels punts crítics; la modificació de l’hàbitat per potenciar els depredadors naturals de plagues; el control mecànic i físic amb barreres, trampes i segellat d’entrades; el control biològic amb depredadors naturals; i, només com a últim recurs, l’ús puntual i selectiu de productes químics de baixa toxicitat.
Aposta per prats florits i espècies adaptades
A Sant Cugat, una part important de la superfície verda està formada per prats mediterranis sense reg. En aquests espais s’aplica la sega diferenciada, és a dir, es fa una sega més baixa i freqüent en les zones de pas i d’estada i es redueix la freqüència de sega en la resta de zones per afavorir la floració i la generació de llavor. Aquest model genera espais més biodiversos que ofereixen aliment i refugi a multitud d’insectes i ocells beneficiosos, com ara marietes, abelles i altres pol·linitzadors. El Parc de la Pollancreda, el Turó de Can Mates i molts espais verds de Coll Favà en són exemples destacats.
Increment de la biodiversitat amb plantacions anuals
Anualment es planten uns 450 arbres i arbusts a la ciutat que contribueixen a fer front a l’emergència climàtica actual i tenen un impacte positiu en la salut i el benestar de la ciutadania, ja que milloren la qualitat de l’aire, ajuden a regular la temperatura, generen ombra i fomenten la biodiversitat.
A més, en les campanyes de plantació s’incorporen noves espècies més adaptades a la sequera i que aporten floració i fructificació. Aquestes actuacions permeten augmentar la diversitat d’espècies mediterrànies de baix consum hídric, provar espècies noves, introduir arbres fruiters i substituir plantacions d’una sola espècie com les pollancredes. Un exemple recent d’aquesta línia de treball és la substitució dels pollancres de la rambla del Celler.
Incorporació de sistemes de reg intel·ligent amb telegestió
La reducció d’aigua de reg és una de les prioritats amb la conversió progressiva dels regs automàtics a regs telegestionats (actualment hi ha un 50% de la ciutat amb reg telegestionat), la plantació d’espècies amb menys requeriments hídrics (per exemple eliminant gespes), la conversió cap a sistemes de reg més eficients (goteig) i l’aprofitament de recursos hidrogeològics (freàtica).
Els escocells també tenen vida
La ciutat de Sant Cugat compta amb uns 27.000 arbres en escocells repartits pels carrers i vials urbans. Fa uns anys, l’Ajuntament va prohibir l’ús d’herbicides químics per motius de salut, fet que ha afavorit la naturalització d’aquests espais: ara hi creixen herbes espontànies que augmenten la biodiversitat i atrauen microfauna beneficiosa per al control de plagues. Tot i això, quan aquestes plantes creixen en excés poden envair el pas de vianants o interferir amb el desenvolupament dels arbres. Per aquest motiu, es realitza desherbatge manual o mecànic amb l’objectiu de mantenir un equilibri: conservar herbes i flors als escocells per fomentar la biodiversitat i la presència de fauna útil, però evitant que proliferin massa o acumulen brutícia.
Reaprofitament de les restes de poda
La poda de l’arbrat urbà genera un residu orgànic valuós: el triturat d’esporga. Aquest material s’aplica als parterres arbustius, on contribueix a millorar l’estructura del sòl, ajuda a retenir la humitat i redueix el creixement de plantes oportunistes que competeixen pels recursos. D’aquesta manera, es reutilitza un residu propi i s’afavoreix un manteniment més sostenible dels espais verds.
Amb aquest model de gestió Sant Cugat està impulsant una transformació del model de tractament de l’arbrat i vegetació urbana basat en criteris de sostenibilitat, biodiversitat, economia circular i adaptació al canvi climàtic. La campanya de sensibilització, que es desplega en tota la ciutat, ha comptat també amb la col·laboració de diversos investigadors experts que donen a conèixer els beneficis de la biodiversitat sobre l’entorn i la salut de les persones. En paral·lel, també s’ha organitzat un conjunt de tallers i activitats per conèixer de prop els parcs i jardins de la ciutat.
1a Jornada d’Espais Naturals
Els dies 16 i 17 de maig, Sant Cugat ha acollit unes Jornades de Natura pensades per posar en valor l’entorn natural del municipi i fomentar-ne el coneixement i la preservació. El programa, organitzat conjuntament amb l’Oficina de Turisme, inclou activitats divulgatives, sortides guiades i propostes familiars per descobrir la riquesa paisatgística i la biodiversitat del territori. Totes les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia.