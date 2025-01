El diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra Solé, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, han visitat la nova instal·lació de la xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva del Congost, que recentment ha entrat en funcionament. En la visita també hi ha pres part el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet Estrada, i el regidor d’Esports i Salut, Anjo Valentí Moll.

La nova infraestructura cobrirà les necessitats de calefacció i d’aigua calenta del Complex Esportiu del Vell Congost, el pavelló del Nou Congost, els vestidors i oficines de la pista d’atletisme i l’estadi de futbol del Congost. També l’aigua calenta dels vestidors del Congost (a tocar del rocòdrom).

Per abastir les necessitats tèrmiques dels cinc punts, s’hi han instal·lat dues calderes que funcionaran en paral·lel amb un sistema de regulació per operar de la forma més òptima segons la demanda. La distribució de calor es fa mitjançant un circuit de canonades i elements de seguretat i regulació al llarg de tota la zona esportiva. Les calderes actuals de gas natural dels diferents equipaments es mantenen per tal de donar suport en moments punta o en situacions de manteniment de les noves calderes de biomassa.

Amb aquesta actuació, es preveu generar 1.171.802 kWh a l’any, rebaixar la factura tèrmica municipal en prop de 57.000 euros anuals i estalviar gairebé 237 tones d’emissions de CO₂ a l’atmosfera. El cost del projecte és d’1.385.778 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n’ha subvencionat 1.247.200 en el marc del projecte Renovables 2030. La resta van a càrrec de l’Ajuntament de Manresa.

L’ajut econòmic s’emmarca dins de la primera edició del projecte Renovables 2030, que reforça el compromís de la Diputació de Barcelona per la implantació massiva d'energies renovables als municipis de la província, la reducció de les emissions de CO2 i l'estalvi energètic i econòmic.

Es tracta del projecte més important que porta a terme la capital del Bages en transició energètica. Ha estat impulsat des de la regidoria d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de potenciar un consum energètic més sostenible. Les dues calderes cremaran estella provinent d’explotacions forestals de proximitat. D’aquesta manera, es contribuirà a enfortir el sector forestal, un sector estratègic que genera ocupació a la comarca, i a la vegada es redueix el risc d’incendis als nostres boscos.