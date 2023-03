Es lliuren els premis Bikefriendly

Set ciutats espanyoles han rebut el reconeixement com a guanyadores dels Premis Bikefriendly 2023 en una gala que es va celebrar a Sevilla, en el marc de la III Trobada de la Bicicleta Urbana.

Els guardons estan impulsats de manera conjunta per Bikefriendly Group i la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) , presidida actualment per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Se celebren cada dos anys i tenen com a objectiu reconèixer els esforços de les administracions públiques que impulsen projectes, iniciatives o accions destinades a fomentar i facilitar lús quotidià de la bicicleta.

Un reconeixement a les administracions públiques

“La Red de Ciudades por la Bicicleta i els ajuntaments estem contribuint de manera decisiva a integrar la bicicleta a la mobilitat urbana de les nostres ciutats. Aquests Premis Bikefriendly i, sobretot, les iniciatives i projectes que hi ha darrere, en són una mostra. Estem avançant de manera ferma i decidida. Felicitem tots els finalistes i guanyadors per la seva tasca i esforç”, va explicar ahir a la nit el President de la Red i vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.

Carlos Avellana, soci fundador i representant de Bikefriendly Group, va destacar el nivell de les candidatures rebudes a les diferents categories i va agrair la seva tasca a les ciutats, diputacions i empreses participants en aquesta edició i que treballen el dia a dia per facilitar i promoure els desplaçaments quotidians amb bicicleta. També va agrair a la Red i al patrocinador d'aquesta edició, Zicla, el seu suport incondicional a aquests Premis Bikefriendly que ajuden a mantenir viva la motivació de les entitats públiques en defensa de la bici.

En aquesta tercera edició, es van lliurar premis al voltant de vuit categories : lideratge institucional, infraestructura ciclista d'àmbit urbà, infraestructura ciclista d'àmbit interurbà, infraestructura d'aparcament, educació i promoció, innovació i acceleració.

Com a novetat, en aquesta edició 2023 s'ha inclòs una vuitena categoria, la de 'Bicieconomia', per reconèixer la tasca d' empreses i entitats sense ànim de lucre . Dins aquesta categoria, el jurat va atorgar guardons en tres modalitats: ciclologística, productes i solucions per a la infraestructura ciclista; i promoció i formació de la mobilitat amb bicicleta.

Guanyadors dels Premis Bikefriendly 2023

Els Premis Bikefriendly 2023 s'han atorgat, en les vuit categories següents, a les administracions i entitats següents:

LIDERATGE I COMPROMÍS INSTITUCIONAL: Ajuntament de Barcelona . Per l'increment i la millora d'infraestructures, serveis, comunicació i gestió de dades per a la mobilitat amb bicicleta.

Com a finalistes en aquesta categoria, també hi havia l'Ajuntament de Valladolid i la Diputació de Pontevedra.

INFRAESTRUCTURA CICLISTA D'ÀMBIT URBÀ: Ajuntament de Mataró . Pel seu projecte 'Anell ciclista de Mataró'.

Com a finalistes en aquesta categoria, també hi havia els ajuntaments de Logronyo, Múrcia i Sant Just Desvern.

INFRAESTRUCTURA CICLISTA D'ÀMBIT INTERURBÀ: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Pels seus projectes per connectar el municipi amb els seus nuclis rellevants confrontants.

Com a finalistes en aquesta categoria, també hi havia la Diputació de Pontevedra i l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

INFRAESTRUCTURA D'APARCAMENT: Ajuntament de Vitòria Gasteiz. Pel seu projecte 'Xarxa d'aparcament per a bicicletes VGBiziz'.

Com a finalistes en aquesta categoria, també hi havia l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

EDUCACIÓ I PROMOCIÓ: Ajuntament de Múrcia. Pel seu projecte de formació de l'alumnat Biciescola.

Com a finalistes en aquesta categoria, també hi havia els ajuntaments d'Elx, de Vitòria-Gasteiz i de Vilagarcía d'Arousa.

INNOVACIÓ: Ajuntament de Sevilla. Pel projecte pilot per avaluar la implantació d'un servei de bicis elèctriques compartides a la ciutat de Sevilla.

Com a finalistes en aquesta categoria, també hi havia l'Ajuntament de Madrid i la Diputació Foral de Guipúscoa.

ACCELERACIÓ: Ajuntament de La Corunya. Pel seu projecte 'En Bici'.

Com a finalistes en aquesta categoria, també hi havia els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Valladolid.

PREMIS BIKEFRIENDLY DE BICIECONOMIA (amb 3 subcategories)

CICLOLOGÍSTICA : Txita, de Donostia, per la seva trajectòria en la promoció de la ciclologística.

PRODUCTES I SOLUCIONS PER A LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA : Don Cicleto, la Xarxa de Parkings Urbans de Madrid. Pel producte Bicihangar Rocket, una solució per a l'aparcament segur de bicicletes i patinets en qualsevol tipus d'espai.

PROMOCIÓ I FORMACIÓ DE LA MOBILITAT AMB BICICLETA L'HENBICI: L'Henbici. Pel projecte 'Taller comunitari de Bellvitge' per estendre l'ús de la bicicleta als carrers de l'Hospitalet de Llobregat i generar una comunitat ciclista diversa.

III Trobada de la Bicicleta Urbana

La gala de lliurament dels Premis Bikefriendly es va celebrar en el marc de la III Trobada de la Bicicleta Urbana , una jornada organitzada per la RCxB i Bikefriendly que va congregar a Sevilla multitud de tècnics i representants de diverses entitats i en què es van abordar les connexions ciclistes interurbanes i metropolitanes, un dels grans reptes a Espanya per aconseguir que els desplaçaments amb bici entre municipis siguin segurs, còmodes i ràpids.

“En molt pocs anys les ciutats hem canviat la mobilitat i hem construït molta infraestructura per anar-hi amb bicicleta. Ara, hem de continuar treballant de manera ferma i decidida per tenir unes ciutats encara més ciclables, més pacificades i, en general, més sostenibles”, ha explicat Antoni Poveda. "Aquest canvi també és possible gràcies a la sensibilitat del Govern central, que ha creat l'Oficina de la Bicicleta i que ha dedicat fons europeus Next Generation per crear infraestructura i bicicleta pública", ha destacat Poveda, que ha recordat que en els darrers anys la mobilitat laboral i per estudis en bici ha crescut un 11% a Espanya. "La bicicleta és una alternativa real i una opció fonamental per reduir la contaminació i millorar la salut de les persones" , ha afegit.

“Sevilla ha fet una aposta durant els darrers anys per la bicicleta com un mitjà de transport sostenible i saludable. La bicicleta ha esdevingut una opció real de transport després d'haver-se dotat la ciutat d'una xarxa de carrils bici que és un exemple a nivell nacional i internacional, així com un servei de lloguer públic de bicis i una infraestructura àmplia i geogràficament diversificada d'aparcabicis tant a espais públics com, amb suport municipal, al centre d'empreses o comunitats de veïns. En aquests moments poques ciutats poden dir que tenen una xarxa de 190 quilòmetres de carrils bici i, a més, amb projectes que la incrementaran a mitjà termini fins als 205 quilòmetres, fent un èmfasi especial en les connexions amb les localitats de l'àrea metropolitana”, según ha explicado l'Alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

Durant la inauguració de la trobada, Antonio Muñoz ha anunciat que l'Ajuntament de Sevilla licitarà aquest any les obres per 11 projectes d'ampliació de carrils bici per un import de 8 milions d'euros cofinançats amb fons europeus Next Generation i que sumaran 15,4 quilòmetres més a la xarxa de carrils bici de la ciutat. "Per tant, al llarg del 2024 a Sevilla superarem els 205 quilòmetres de carrils bici, garantint així mateix la connexió amb l'àrea metropolitana", ha precisat.

El model danès, un referent internacional

Com a referent europeu , la jornada tècnica ha comptat amb l'experiència de Dinamarca i el projecte Cycle Superhighways . Es tracta d' una xarxa ciclable de súper autopistes, projectada amb 850 km, 60 rutes i 31 municipis. Unes vies dissenyades per a trajectes metropolitans, de més llarga distància, que connecten diferents municipis. Compte amb carrils bici d'altes prestacions i alta prioritat, que ofereix rutes directes, còmodes, segures i d'alta capacitat, per absorbir la demanda d'un gran nombre d'usuaris.

Aquesta infraestructura danesa de referència es va començar a construir el 2012, amb els primers 17 quilòmetres. “En 10 anys hem aconseguit crear 14 rutes i el 2022 arribem als 210 quilòmetres. El nostre objectiu és arribar als 850 l'any 2045 ”, ha explicat el cap de l'Oficina de les Súper Autopistes per a bicicletes de Copenhaguen, David Gaarsdal. Aquesta oficina treballa de forma coordinada amb els municipis per cercar finançament i anar desplegant els projectes i les obres de les rutes ja planificades.

El model danès contempla una xarxa ciclable d'alta qualitat i capacitat de 850km, amb 60 rutes que connecten 31 municipis, i una oficina per a la seva execució .

En les taules rodones de la trobada s'han compartit casos d'èxit de planificació i governança territorial de vies ciclables interurbanes a la Rioja, amb el projecte de desenvolupament de connexions ciclables metropolitanes entre Logronyo i els municipis veïns i polígons industrials, a través dels fons europeus Next Generation i en el marc de l´Estratègia Riojana de la Bicicleta; a la provincia de Pontevedra, amb la xarxa ciclable interurbana que conecta municipis del riu Miño; el Consorci Vies Verdes de Girona o el Consorci de Transports de Saragossa que impulsa les connexions metropolitanes entre la ciutat de Saragossa i els municipis veïns. També s'han compartit casos d'infraestructures interurbanes d'èxit com a la transformació de la carretera vella de Palafrugell, el túnel de Morlans a Donosti, la conexión ciclable metropolitana a Sevilla o la bicipista entre Iurreta i Amorebieta (Biscaia).