Es crea l’Observatori de Bioeconomia del Penedès-Garraf

La Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat el projecte de l’Observatori de Bioeconomia del Penedès-Garraf, una eina estratègica per avançar cap a una gestió més sostenible i intel·ligent dels recursos del territori.
La iniciativa, impulsada pel Servei de Bioeconomia Circular, té com a objectiu posar a disposició dels municipis informació de dades centrades en el territori i indicadors que permetin analitzar tendències, identificar oportunitats i donar suport a la presa de decisions, a l’hora de prioritzar projectes, estratègies o polítiques d’impacte ambiental i econòmic.
L’Observatori, que es posarà en marxa durant el 2026, oferirà recursos digitals oberts —com un visor de mapes i informes territorials— així com d’altres més específics i personalitzats per municipi, aquest permetrà integrar dades sobre energia, mobilitat, boscos o emissions, entre d’altres.
L’Observatori de Bioeconomia vol ser una eina útil per als municipis i alhora un espai de coneixement compartit que ajudi a transformar el Penedès-Garraf en un territori més eficient, resilient al canvi climàtic i compromès amb el futur.
Una jornada per impulsar la transició ecològica al territori
La presentació ha tingut lloc durant la jornada “La transició ecològica a les administracions locals”, celebrada al Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues, que ha reunit representants municipals, tècnics, empreses i experts en sostenibilitat per debatre sobre les diferents opcions per avançar en el model energètic, la mobilitat i l’adaptació climàtica al Penedès-Garraf.
La jornada ha inclòs diverses ponències i experiències pràctiques que han abordat els diferents enfocaments per fomentar la sostenibilitat tant des de les administracions públiques com des del sector privat.
El primer bloc de ponències, s’ha centrat en les diferents oportunitats de finançament per a projectes relacionats amb la sostenibilitat. Més endavant, hem conegut iniciatives locals d’èxit com Somi, una app de mobilitat sostenible, la cooperativa de consum ECOSESGARRIGUES, el projecte BIOFORIN de gestió forestal bioregional, o experiències d’energia agrovoltaica, drenatge urbà sostenible (SUDS) i simbiosi industrial com el projecte GRID Granollers.
La sessió ha culminat amb un open fòrum on s’ha posat de manifest la necessitat de reforçar la col·laboració público-privada i de compartir coneixement entre municipis per afrontar amb èxit els reptes climàtics.
La cloenda ha anat a càrrec de Miguel Corral, director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica al Penedès i Raül Casado, alcalde de Sant Cugat Sesgarrigues, que han coincidit a destacar que “la transició ecològica només serà possible si es construeix des del territori i amb la implicació de tothom”.