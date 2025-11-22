Es crea el Fòrum València Sostenible

L’Ajuntament crea el Fòrum València Sostenible, el nou comité assessor que coordinarà les polítiques locals cap a una ciutat més sostenible
El nou òrgan assessor reunirà institucions, empreses i ciutadania per avançar cap a una València més verda i resilient.
Impulsat amb fons europeus del programa URBACT CSG, el Fòrum consolidarà un model de governança col·laborativa en matèria de sostenibilitat urbana
La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres la creació del Fòrum València Sostenible, un nou espai de participació i assessorament que actuarà com a comité assessor de la ciutat en matèria de sostenibilitat, millora climàtica i resiliència urbana. Es tracta d’una iniciativa impulsada amb finançament del projecte europeu URBACT CSG (Cities for Sustainability Governance), coordinat a la ciutat per la fundació municipal València Clima i Energia.
El Fòrum naix amb la voluntat de convertir-se en un instrument de governança col·laborativa, on confluïsquen les principals entitats i agents implicats en la transformació ecològica de la ciutat. La finalitat serà accelerar el desplegament de projectes i iniciatives que impulsen la transició de València cap a un model urbà més sostenible, inclusiu i preparat davant del canvi climàtic.
Segons explica el regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina, el fòrum permetrà “fer un salt qualitatiu en la cooperació entre institucions, empreses, universitats i societat civil i sumar esforços per construir una València més segura, saludable i climàticament responsable”. Mundina destaca a més que “l’Ajuntament només és responsable directe d’una xicoteta part de les emissions de la ciutat, per la qual cosa necessitem actuar en xarxa, mobilitzant tot el teixit econòmic i social per aconseguir els objectius de neutralitat climàtica”.
Universitats, associacions empresarials, veïnals i professionals
El Fòrum València Sostenible reunirà representants de les delegacions i servicis municipals vinculats amb les polítiques ambientals, juntament amb entitats públiques i privades que desenvolupen l’activitat en àmbits clau com la mobilitat, l’energia, la innovació, la biodiversitat, l’urbanisme, l’aigua o l’alimentació sostenible. També formaran part d’este espai representants dels sectors acadèmic i científic, de l’empresa privada, de la societat civil i dels mitjans de comunicació, seguint el model de les anomenades cinc hèlices de la innovació i la sostenibilitat.
La missió serà debatre i consensuar visions de ciutat a llarg termini, fomentar sinergies entre els diferents sectors, facilitar el desenrotllament conjunt de projectes, revisar i proposar millores normatives i contribuir a la comunicació i sensibilització en matèria mediambiental. Els acords i propostes del fòrum tindran caràcter consultiu i servirà com a recomanació estratègica per a les polítiques municipals en matèria de sostenibilitat i clima.
El funcionament del nou òrgan s’articularà a través de sessions plenàries periòdiques, comissions temàtiques i grups de treball específics dedicats a projectes col·laboratius. La coordinació tècnica recaurà en la Fundació València Clima i Energia, que exercirà la secretaria del fòrum i s’encarregarà de convocar les reunions, dinamitzar els debats i sistematitzar la informació generada.
La creació del Fòrum València Sostenible s’emmarca en el compromís de l’Ajuntament amb els objectius europeus de neutralitat climàtica, després que la ciutat haja estat seleccionada per la Comissió Europea com una de les 100 ciutats que lideren la missió de la UE per a la mitigació del canvi climàtic i també com a integrant de la missió d’adaptació. Segons Mundina, “este fòrum és una eina per a passar de les estratègies a l’acció connectant els recursos, el coneixement i la capacitat d’innovació de tots els sectors de la ciutat”.
Fons Europeus del Projecte URBAC CSG
El projecte s’impulsa amb fons del programa europeu URBACT CSG (Cities for Sustainability Governance), una xarxa de ciutats europees que promouen nous models de governança local per a la sostenibilitat. URBACT CSG busca enfortir les estructures participatives municipals, millorar la cooperació entre sectors i ajudar a implementar les estratègies locals de transició verda. En el cas de València, la coordinació del projecte la lidera la Fundació València Clima i Energia, que treballa juntament amb altres ciutats europees per intercanviar experiències, metodologies i eines que afavorisquen una gestió climàtica més integrada i participativa.
El Fòrum València Sostenible es presentà oficialment dijous, 23 d’octubre, en una trobada que reuní les entitats i professionals que formaran part d’este nou espai de treball conjunt. Amb la constitució, València reforça el paper com a referent europeu en polítiques de sostenibilitat urbana, consolida una estructura estable per impulsar projectes transformadors i promou la participació activa de tota la societat en la construcció d’una ciutat més verda, resilient i innovadora.