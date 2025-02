En marxa el projecte NatuREU a l’EDAR la Garriga

Ha tingut lloc una visita tècnica a la nova plataforma experimental que s’ha instal·lat a l’EDAR la Garriga per dur a terme el projecte NatuREU, que té com a objectiu fer recerca en la regeneració de l’aigua depurada mitjançant tecnologia de flux subsuperficial vertical. És a dir, estudiarà la capacitat de millorar la qualitat de l’aigua un cop depurada mitjançant solucions basades en la natura (SBN).

Actualment, l’EDAR la Garriga tracta diàriament una mitjana de 3.000 m3 d’aigua. NatuREU permetrà sotmetre el 10% d’aquest cabal (un cop depurat) a un tractament terciari que ha de millorar els paràmetres de qualitat de l’aigua. Per fer-ho s’han construït tres basses de dimensions 4 x 7 metres, on s’han instal·lat uns filtres naturals, a base d’una plantació vegetal de canyís (Phragmites Australis) seleccionada atenent resultats obtinguts en les investigacions dutes a terme a l’Urban River Lab. Per comprovar fins a quin punt aquest tractament és adequat, es duran a terme analítiques de control de qualitat, tant a l’entrada com a la sortida de les basses, que permetran fer un seguiment dels paràmetres crítics dins les normatives actuals (Reial Decret 1085/2024 i Reglament UE 2020/741) i les recentment aprovades (Directiva UE 2024/3019) -que entraran en vigor els pròxims anys-, com ara el fòsfor, l’amoni i el nitrogen, entre altres. També s’implementarà la mateixa metodologia amb vuit contaminants emergents i fins a set indicadors microbiològics, entre els quals es troben la legionel·la i l’E. coli. És a dir, es podrà determinar la capacitat d’aquest sistema per a l’eliminació de nutrients, patògens i contaminants emergents.

Durant aquest any 2025, s’han planificat quatre campanyes de mostreig amb més d’un centenar d’analítiques de paràmetres químics, contaminants emergents, patògens i resistents als antibiòtics, i se sotmetrà la prova pilot a diferents situacions d’estrès hídric, tant de cabal elevat com de cabal reduït, per valorar i validar la tecnologia de flux subsuperficial.

Un projecte pioner

“Si bé és cert que actualment les tecnologies de regeneració d’aigua ens permeten arribar a elevats estàndards de qualitat i, cada vegada, amb una major eficiència energètica, es tracta de tecnologies denominades dures o intensives, amb una baixa integració en l’entorn. Amb NatuREU estem buscant fórmules per aplicar solucions basades en la natura (SBN) en els processos de regeneració, aconseguint uns sistemes de depuració més sostenibles i integrats amb la natura”, ha puntualitzat Begoña Martínez, cap de l’Àrea d’Ecologia del Consorci Besòs Tordera. “Aquesta tipologia de tecnologia no se sol utilitzar massa per aigües regenerades, fet que el converteix en un projecte força pioner”, ha conclòs.

NatuREU, amb un pressupost total de 364.978,48 euros, ha rebut una subvenció de 240.000 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua, inclosa dins les inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada.

El projecte està desenvolupat pel Consorci Besòs Tordera i compta amb altres actors col·laboradors com la Universitat de Barcelona i l’empresa Naturalea.

A la foto. D’esq. a dreta: Anicet Blanch, catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Barcelona; Cristina Garcia, professora agregada de Microbiologia de la Universitat de Barcelona; Francesc Sabater, investigador i professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona; Albert Sorolla, director tècnic de Naturalea; Begoña Martínez, cap de l’Àrea d’Ecologia del Consorci Besòs Tordera; Sandra Valero, tècnica d’Innovació del Consorci Besòs Tordera, i Marc Placias, enginyer de Manteniment de CCB Serveis Mediambientals.