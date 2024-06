Terrassa s'adhereix així, a la idea central del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el dia 5 de juny, que gira entorn la restauració de la terra, la resiliència a la sequera i la desertificació. El certamen finalitzarà, com és habitual, amb la Festa del Medi Ambient, un acte multitudinari i familiar que se celebra al Parc de Vallparadís.

La programació d'enguany està formada per 11 activitats que volen sensibilitzar sobre la necessitat de readaptar-nos per afrontar el canvi climàtic. Una d'elles és l'exposició «Orgànica» que, del 3 al 13 de juny, es podrà visitar a la Biblioteca del Districte 5. El gruix d'activitats, però, s'iniciaran el dissabte, 1 de juny, amb una jornada de sensibilització per la prevenció de residus, que consta d'un itinerari de dues hores on, membres de l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa, parlaran de la gestió forestal i la prevenció d'incendis. El programa continuarà el dilluns, dia 3, amb un contacontes a la Biblioteca del Districte 5. El dimarts, dia 4, al matí, se celebrarà al Teatre Alegria, l'espectacle infantil "Memòria d'aigua", i, a la tarda, a partir de les 18.30 h, s'impartirà un taller per fer ecoembolcalls amb cera d'abella, al centre cívic de ca n'Aurell.

La 33a Setmana del Medi Ambient prosseguirà el dimecres, dia 5, amb la conferència que Yve Ramírez, la EcoEcosmopolita impartirà al casal cívic del Vapor Gran per donar a conèixer com poden revisar el nostre consum de moda i allargar, així, la vida útil de la nostra roba. Les xerrades continuaran l'endemà, dia 6, amb la conferència «Impacte econòmic davant l'emergència climàtica i de sequera», que impartiran al matí, a la Cambra de Comerç, Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA); Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i Clima i de Ròmul Prat, gerent de l'empresa Crevin – Vincolor. A la tarda, s'ha previst una conferència on, els tècnics del Parc Natural de Sant Llorenç i guardes forestals, José Santaella i Albert Peris; parlaran sobre els efectes que el canvi climàtic té en aquest espai protegit. La xerrada se celebrarà al Centre Excursionista de Terrassa (CET).

La programació continuarà el divendres, dia 7, amb un altre contacontes infantil que tindrà lloc a partir de les 17.30 h, a la Biblioteca Central (BCT) i, el dissabte, dia 8, amb una nova jornada de sensibilització sobre la prevenció de residus. Per participar en determinades activitats, cal fer inscripció prèvia.

La Setmana del Medi Ambient finalitzarà el diumenge, dia 9, amb la Festa del Medi Ambient al Parc de Vallparadís on es concentraran activitats de caràcter familiar i infantil. En el decurs de la jornada, es lliuraran els premis del tercer concurs de relats curts sobre l'aigua i del primer concurs de fotografia per l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT).

Més de tres dècades i 400 activitats

Terrassa sempre s'ha sumat al Dia Mundial del Medi Ambient (5 juny) amb tot un seguit d'activitats lúdiques i de lleure que, a partir de l'any 1990, es va anar ampliant fins a arribar a ser un dels primers municipis de Catalunya a organitzar una programació estable, amb propostes molt variades i nombroses. La voluntat sempre ha estat sensibilitzar i conscienciar la ciutadania en els temes mediambientals.

La Setmana del Medi Ambient s'ha convertit, amb els anys, en un esdeveniment festiu, però també de reflexió col·lectiva sobre una temàtica específica. L'objectiu principal és oferir a la ciutadania un conjunt d'activitats per gaudir, alhora que es donen a conèixer els problemes medi ambientals existents, les possibles solucions i accions per aconseguir una ciutat i un entorn millor i més sostenible. En definitiva, aconseguir la corresponsabilitat ciutadana i el seu compromís vers els aspectes mediambientals.

Aquest certamen s'ha convertit, doncs, en una cita anual ineludible per a les terrassenques i els terrassencs que, en aquests 33 anys, ha servit per organitzar més de 400 activitats i que ha mobilitzat més de 300 mil persones. Enguany, apel·la a la responsabilitat i a la solidaritat col·lectiva per adoptar un compromís cívic davant dels reptes que ens planteja la crisi climàtica i que ens anima a canviar hàbits, per ser més cívics i conseqüents, amb recursos com l'aigua o l'energia; la necessitat de preservar la nostra biodiversitat o de prioritzar la prevenció i la reutilització, en detriment de l'eliminació de residus.