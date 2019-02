El Premi d’honor Joaquim Maria de Castellarnau d’aquest any ha estat per a Josep Escaler Terme, de Castellnou de Bages, persona implicada amb els veïnat i els moviments associatius de la comarca del Bages, i membre actiu de l’ADF Defensors del bosc creada el 1986 i de la que n’ha estat president des de 1995 fins a l’actualitat.

En la seva intervenció en la festa, el president Marc Castells ha volgut felicitar la tasca que fan les ADF en la prevenció dels incendis forestals: «Celebrem que els boscos estan en les millors mans –ha assenyalat Castells– com son els membres de les ADF, que amb la seva feina al llarg de l’any, contribueixen a preservar el territori», i ha remarcat que «sou l’avançada de la prevenció».

Castells també ha fet referència a la seva experiència personal en l’incendi d’Òdena de fa tres anys, remarcant que d’aquesta experiència en va sortir un coneixement proper dels efectes que produeixen els incendis forestals: «D’aquí la gran importància que té la prevenció –ha dit Castells– i es per això que des de la Diputació de Barcelona posem tots els recursos que tenim al nostre abast per donar suport en aconseguir una gestió forestal sostenible dels nostres boscos, amb les diferents accions i programes que fem al llarg de l’any, en col·laboració amb els ajuntaments, com les campanyes d’estiu amb el Pla de d‘Informació i Vigilància, però també en coordinació amb totes les administracions, per aconseguir eduir al màxim possible, qualsevol inici d’incendi als nostres boscos».

El vicepresident primer, Dionís Guiteras, lliura el Premi Jordi Peix en la categoria d’informació i sensibilització en la prevenció d’incendis a l'ADF de Terrassa

Foto: Óscar Ferrer / Diputació de Barcelona

Projectes presentats a la convocatòria 2018

En aquesta convocatòria, al Premi Rossend Montané, per a projectes de planificació i gestió per a la prevenció d’incendis, hi optaven set projectes: “Elements de prevenció d'incendis” presentat per l’ADF Llinars del Vallès; “Ampliació controladf.cat” de l’ADF Matadepera; “Nou protocol d'activació, sortida i actuació de les ADF Bages - Moianès” de l’ADF Pla de Bages; ”Localitzadors de personal en emergències” presentat per l’ADF Puigmadrona - Olorda, de Molins de Rei i el Papiol; “Aprofitament dels recursos naturals de la finca del Vedat: aprofitament de l’aigua de les sobreeixides de les fonts de l’Ajupit” de l’ADF Teià; “La gestió integrada en la prevenció d'incendis a escala local” de l’ADF Tordera; i “Projecte local d’autogestió en prevenció d’incendis forestals” presentat per l’ADF Piera.

Pel que fa al Premi Jordi Peix i Massip, per a projectes d’informació i sensibilització en la prevenció d’incendis, s’han presentat quatre propostes: “Suport al Paral·lel Festival de Cal Companyó” presentat per l’ADF Alt Berguedà; “El bosc de les escoles” de l’ADF Sant Sadurní, de Sant Sadurní d’Anoia; pel projecte; “Accions de sensibilització en la prevenció d'incendis entre la ciutadania de Terrassa” presentat per l’ADF Terrassa, i “Motoserres solidàries” de l’ADF Vallbona, de Vallbona d’Anoia.

Premi Rossend Montané per a projectes de planificació i gestió en la prevenció d’incendis forestals pel projecte presentat per l'ADF de Teià. lliurat per la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat, Montserrat Barniol

Foto: Óscar Ferrer / Diputació de Barcelona

Premi honorífic

El Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau d’aquest any ha estat per Josep Escaler Terme, agricultor i ramader, nascut a Castellnou de Bages l’any 1947. És propietari d’una finca de 320 hectàrees, 200 de les quals són de bosc, afectades en gran part pel gran incendi de 1994, repartida entre els municipis de Castellnou de Bages, Navàs i Balsareny.

Persona implicada en el veïnat i en els moviments associatius de la comarca, durant 30 anys ha estat regidor, i un període també alcalde, de Castellnou de Bages. Des del 1985 forma part del Grup de prompte auxili creat per ajudar en l’extinció d’incendis després del gran incendi de Mura i Talamanca, al parc Natural del Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el mes de juliol d’aquell mateix any, i de l’ADF Defensors del bosc, creada el 1986 i integrada pels municipis de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor i Súria, amb 16.336 hectàrees, el 71% de superfície forestal, de la qual n’ha estat president des de 1995 fins a l’actualitat.

Josep Escaler també pertany a l’Associació de propietaris forestals Boscos del Bages, de la que n’ha estat president des de la seva fundació l’any 2000.

El president, Marc Castells, lliura el Premi d'honor a Josep Escaler Terme, de Castellnou de Bages

Foto: Óscar Ferrer / Diputació de Barcelona

Una festa de reconeixement a les ADF

A l’acte de lliurament dels premis de prevenció d’incendis forestals, que comptarà amb una assistència de prop de 350 persones representants del conjunt de les ADF de la demarcació, hi participaran també el vicepresident primer i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras, el diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent, el director general de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Generalitat, Manel Pardo, i la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat, Montserrat Barniol, així com alcaldes i diputats de la comarca i membres del consistori del Llinars del Vallès.