L’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep) va celebrar el passat 11 de desembre la seva 10a Assemblea a la ciutat de Tarragona.
L’Assemblea es va celebrar en el marc de la Jornada «El paper de l’administració local en la planificació de la xarxa elèctrica: necessitat, participació i accés a la informació», organitzada per l’Amep, on es va posar de relleu la necessitat de que la Generalitat de Catalunya i l’Estat regulin i facilitin l’accés als ajuntaments a la informació de la xarxa de distribució elèctrica, per poder avançar amb garanties i més ràpidament en la transició energètica.
Sergi Cot, Regidor d’Acció Climàtica de Girona, que va presidir l’Assemblea, va destacar la solidesa que ha assolit l’Amep, tant a nivell de la gestió de l’associació, com de les activitats que desenvolupa i la xarxa d’aliances que ha teixit. Sergi va afirmar que “tenim relació amb tota mena d’actors en l’àmbit català i estatal, i hem començat a treballar amb institucions a escala europea”. L’Assemblea va aprovar el Pla d'actuació, el pressupost i les quotes ordinàries de l’any 2026, la Guia de contractació i el nou servei de suport als associats.
Els ajuntaments reclamen poder intervenir en la planificació de la xarxa
La jornada va incloure dues taules rodones. A la primera, moderada per Arnau Comas, coordinador de l’Amep, es va debatre sobre “Com serà la xarxa elèctrica de cara a 2050, i com poden els ajuntaments intervenir en la planificació”
Gaia d’Èlia, de Batec, va reclamar la necessitat de recuperar el control de la infraestructura i la informació de la xarxa de distribució elèctrica; posteriorment, Helena Badger, de L’Energètica, va exposar com la Generalitat té actualment poca incidència en com operen les distribuïdores elèctriques i com s’està treballant per avançar; En tercer lloc, Arnau González, d’Aiguasol, va descriure la manca d’informació que pateixen molts municipis per a fer projectes de renovables o de transició energètica al territori i com l’Amep oferirà serveis d’assistència per obtenir aquesta informació.
L’accés a la informació de la xarxa per part dels municipis requereix fer acords i impulsar canvis normatius
La segona Taula va tractar “L’accés a la Informació de la xarxa per part dels municipis”.
Marc Cadevall, apoderat de l’Amep, va moderar el debat entre els ponents i va defensar la capacitat dels ajuntaments de gestionar les xarxes de distribució, tal i com ho fan amb la resta de serveis que presten. Marçal Musté, de Samso, i Isabel Bassas, de Bassas Pérez Abogados, van posar el focus en quina és la informació que té l’Estat i la Generalitat de la xarxa, i en les eines que tenim per accedir-hi, ja sigui mitjançant acods o incorporant canvis en la normativa que ho regula.
Irene Gonzàlez, d’Enginyeria sense Fronteres, va insistir en que la distribució és el pal de paller del sistema elèctric i ha de és necessari fer una auditoria tant de la infraestructura com de la seva gestió per part de les empreses distribuidores, per verificar si les inversions que s’estan fent amb càrrec a la tarifa elèctrica respon a l’interès públic i a les necessitats del nou model als que ens ha de portar la transició energètica.
En aquesta línia Gil Salvans, coordinador de l’Agència Local de l'Energia d'Osona, va remarcar la necessitat de disposar de dades per poder impulsar les instal.lacions fotovoltaiques d’autoconsum.
L’Amep com a motor del canvi
El passat novembre l’Amep va publicar l’informe “Accés a la informació de la xarxa de distribució elèctrica per part de les administracions locals”, elaborat Samso i Bassas Pérez Abogados, que posa de relleu que la transició a un model energètic més sostenible, descentralitzat i democràtic exigeix la participació dels municipis i definir una una nova relació entre les infraestructures energètiques, el territori i les administracions locals.
Els municipis tenen un paper cada vegada més rellevant en la transició energètica, no només com a promotors de projectes renovables o d’autoconsum, sinó també com a garants dels drets col·lectius i del bon ús del domini públic. Per exercir aquest paper és imprescindible que els municipis tinguin accés a la informació tècnica, econòmica i operativa de la xarxa de distribució elèctrica que travessa i condiciona el seu territori.