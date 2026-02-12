Les comunitats energètiques són un fenomen en auge, i els ajuntaments hi solen participar o impulsar-les, ja sigui cedint espais, instal·lacions, o adquirint energia.
Els socis tenen energia renovable sense haver d'instal·lar panells a les seves teulades i poden afrontar eventuals problemes relacionats amb la xarxa elèctrica. Els ajuntaments compten amb l'assessorament de l’ACM per donar seguretat jurídica.
A Bellpuig, la idea va sorgir de l'Ajuntament, que a principis del 2021, sortint de la pandèmia, volia impulsar el que l'alcalde Jordi Estiarte anomena una "transició ecosocial", és a dir una transició cap a les energies renovables lligada a "una societat autogestionada". L'alcalde entén que aquestes dues idees no es poden deslligar i que s'havia d'"empoderar" la ciutadania per protagonitzar aquesta transició.
Al municipi de Bellpuig han constituït una cooperativa que ja compta amb prop d'un centenar de socis
Des de llavors, la iniciativa ha anat agafant forma i l'any 2024 es va constituir la cooperativa Energies Compartides de Bellpuig i Seana (Ecobs) amb 30 socis. Actualment en són prop d'un centenar, entre particulars i empreses. El desembre, la comunitat va acabar la instal·lació de panells solars a quatre cobertes del municipi que sumen una potència instal·lada de 360 kW. Es tracta de les teulades del magatzem de la brigada municipal, del teatre Armengol i les cobertes de dues empreses.
També disposen ja d'un vehicle elèctric propi de la cooperativa energètica i de tres carregadors elèctrics en espais públics per impulsar la mobilitat elèctrica compartida. Una de les fortaleses del cas del municipi de Bellpuig, destaca Estiarte, és la col·laboració estreta entre ciutadania, consistori i sector privat per fer de "motor de canvi", tot i els reptes que han aparegut al llarg del camí. També destaca l'acompanyament que han tingut al llarg del procés per part de la cooperativa Femmes Energia i de l'ACM, que els facilita, entre d'altres, models de cessió de teulades per a la instal·lació solar. "Les secretaries dels ajuntaments tenen la seguretat jurídica que aquest model de cessió d'ús està d'acord amb la legalitat", argumenta l'alcalde de Bellpuig.
La secretària de la comunitat energètica de Bellpuig, Íngrid Garcia, i l'alcalde del municipi, Jordi Estiarte
Ecobs preveu començar a oferir l'energia renovable generada als seus socis a principis d'aquest 2026 i espera que el boca-orella ajudi a convèncer nous veïns i empreses perquè s'hi sumin.
En el mateix punt que Bellpuig es troba la Comunitat Energètica del municipi de Vallfogona de Balaguer, a la Noguera. La seva trajectòria és força similar. El consistori va impulsar la iniciativa després de la pandèmia perquè els veïns poguessin disposar d'energia renovable de qualitat i "despreocupar-se" d'haver d'instal·lar els panells solars a les seves teulades i de possibles problemes com defectes d'instal·lació o goteres, explica l'alcalde, Xavier Castellana. Tot i que han prioritzat els particulars, també està obert a les empreses del municipi interessades.
Al municipi de Vallfogona de Balaguer també subministrarà energia als veïns del centre històric de Balaguer
El projecte s'ha acabat constituint en una cooperativa que ja aplega 57 socis. De moment, s'hi poden sumar particulars dels tres nuclis del municipi (Vallfogona de Balaguer, la Ràpita i l'Hostal Nou i la Codosa) i també han arribat a un acord per subministrar energia a veïns del centre històric de Balaguer davant les restriccions que tenen d'instal·lar panells solars a les cobertes del nucli antic de la ciutat. La instal·lació dels panells solars va culminar a finals del 2025.
L'alcalde de Vallfogona de Balaguer, Xavier Castellana.
Les plaques solars s'han instal·lat en quatre cobertes –dues a empreses d'HostalNou i la Codosa, una al poliesportiu de la Ràpita i una altra a la Cooperativa Agropecuària Vallfogonina a Vallfogona–, i sumen una potència de 366kW. Castellana defensa que des del primer moment van tenir clar que les instal·lacions s'havien de repartir entre els tres nuclis amb la convicció que tots els veïns han "de tenir les mateixes oportunitats". Vallfogona de Balaguer té poc més de 2.000 habitants repartits en uns 1.250 a Vallfogona, uns 450 a l'Hostal Nou i la Codosa i uns 330 a la Ràpita. Un altre exemple és el de Maspujols. Aquest poble del Baix Camp està tirant endavant un servei energètic municipal amb el suport de l'entitat la Vall SoStenible. Tindrà unes funcionalitats "similars o iguals" a les d'una comunitat energètica, però qui impulsa la instal·lació i se'n farà càrrec és l'ajuntament, explica l'alcalde, José Antonio Rodríguez.
L'alcalde de Maspujols, José Antonio Rodríguez, observant el projecte de plaques fotovoltaiques.
La previsió és posar gairebé 500 plaques fotovoltaiques a la coberta del poliesportiu i una part de l'energia generada serà per a les instal·lacions municipals, com ara ajuntament, piscina, escola i llar d'infants, mentre que la resta es posarà a disposició dels veïns. Aquest projecte ha rebut també diners del Fons de Transició Nuclear. Els veïns interessats podran participar del projecte amb una concessió a 30 anys de l'energia generada de les plaques solars que sol·liciti.
Al municipi de Maspujols els veïns interessats podran tenir una concessió a 30 anys de les plaques solars
Segons un estudi previ elaborat amb el Consell Comarcal del Baix Camp i amb una assistència d'acompanyament tècnica i jurídica encarregada per l'ACM, els usuaris pagaran uns 450 euros per panell fotovoltaic i poden sol·licitar entre quatre i sis. D'aquesta manera calculen que hauran recuperat la inversió al cap d'entre quatre i set anys. Un cop estigui la instal·lació feta, l'alcalde comenta que hauran de fer xerrades i "reeducar" els usuaris perquè el consum energètic se centri durant les hores diürnes, entre deu del migdia i quatre de la tarda. "És quan s'hauran de posar rentadores, rentaplats, planxar o fer un rostit perquè l'electricitat ens sortirà més econòmica", pronostica.
Entrebancs legals
Els municipis topen amb alguns entrebancs per a impulsar comunitats energètiques, com la burocràcia o les deficiències de la xarxa. L'alcalde de Bellpuig destaca la falta de manteniment de la xarxa elèctrica i les limitacions per a absorbir l'energia generada. Per exemple, una instal·lació fotovoltaica no pot abocar més de 100 kW a la xarxa i això els obliga a repartir les plaques fotovoltaiques en diversos punts que no sobrepassin la potència. Una altra limitació és la distància màxima per a l'autoconsum compartit. El govern espanyol preveu ampliar de 2 a 5 quilòmetres la distància màxima entre punt de generació i consum, tot i que Estiarte defensa que hauria de ser de 20 km, com a França.
Cotxe elèctric per als veïns
La creació de comunitats energètiques als municipis dona impuls a la mobilitat sostenible. A Bellpuig han incorporat un cotxe elèctric que els socis poden llogar, prèvia reserva, i han instal·lat un punt de recàrrega per als vehicles. A Vallfogona de Balaguer també n'han adquirit un, i s'han instal·lat tres punts de recàrrega per als usuaris interessats, un a cada nucli del municipi de la Noguera. L'alcalde de Maspujols remarca el paper que juguen les administracions públiques per tirar endavant la transició ecològica. Considera que si els municipis amb un "petit gruix econòmic" fan aquestes inversions, la transició serà "més ràpida", i el vehicle elèctric se'n beneficiarà i serà més rendible.