El sector fotovoltaic demana avançar en l'electrificació

El sector fotovoltaic es va estabilitzar el 2024, però urgeix canvis per al seu creixement, com el necessari avenç de l'electrificació.
Durant l'any passat es van instal·lar un total de 7.221 MW arreu d'Espanya, principalment a terra, amb 6.039 MW nous MW instal·lats.
Tot i això, l'autoconsum registra una caiguda del 31% en la potència instal·lada respecte al 2023, amb només 1.182 MW nous a tancament del 2024
El sector de l'energia solar va aportar l'any passat 10.694 milions d'euros al PIB espanyol, suposant el 0,7% del total, i suma 146.764 llocs de treball al tancament de l'any passat.
La fotovoltaica a tot l'estat inverteix en innovació més del doble que la mitjana de les empreses espanyoles: 521 milions que van suposar un 3,78% dels seus ingressos
La indústria continua tenint un pes important en les exportacions, amb 3400 milions exportats l'any passat, encara que registra un lleuger descens del 5,7%
Sota el títol “ L'energia fotovoltaica, motor d'industrialització”, la Unió Espanyola Fotovoltaica ha presentat el seu Informe Anual, que ofereix, amb la col·laboració de la Universitat de Castella-la Manxa, una anàlisi en profunditat de la situació de la indústria fotovoltaica a Espanya i en el context internacional.
Espanya, amb 7221 MW de nova potència instal·lada i un acumulat de 40.294 MW, es va mantenir al tancament de l'any passat, entre els 10 principals mercats mundials, en un any en què l'energia fotovoltaica es va consolidar com la tecnologia renovable amb més nova potència instal·lada al món, amb 602 GWp de nova capacitat global6 i arribant.
La fotovoltaica a Espanya: Un avenç lent que necessita mesures d'impuls
Durant el 2024 es van afegir 6.039 MW de nova potència fotovoltaica a terra a Espanya, arribant a un acumulat de 32.157 MW .
Tot i això, el sector de l'autoconsum ha enfrontat dificultats i ha registrat una caiguda del 31% en la potència instal·lada respecte al 2023 . Els 1.182 MW instal·lats durant l'any passat, eleven el total acumulat d'autoconsum fotovoltaic a 8.137 MW. Una realitat que recorda que, encara que hem avançat significativament, encara estem lluny dels 19 GW que estableix el PNIEB per al 2030 en autoconsum.
Una de les figures més disruptives del sistema elèctric són les Comunitats Energètiques, que solen començar per un autoconsum col·lectiu i que permeten la participació ciutadana activa i efectiva al sector elèctric. El passat any vam veure com van continuar augmentant: El 2024 es van identificar 659 projectes actius, davant d'uns 500 estimats l'any anterior. Un avenç que, encara que positiu, continua sent lent i evidència que el seu desenvolupament encara necessita mesures d'impuls, com un marc normatiu nacional propi i específic, per al qual UNEF ha presentat propostes concretes.
En emmagatzematge, Espanya va acumular 2.205 MWh de capacitat darrere del comptador des del 2022, encara que el ritme d'instal·lació va caure un 34% el 2024 respecte a l'any anterior. Ja hi ha més de 9,5 GW d'emmagatzematge amb permisos d'accés, però cal accelerar la regulació per al desenvolupament a gran escala.
Més de 10.694 milions al PIB, 146.000 llocs de treball i més de 520 milions en R+D+i
En termes econòmics, la fotovoltaica va generar el 2024 una aportació al PIB nacional de 10.694 milions d'euros , cosa que representa al voltant del 0.7% del PIB espanyol.
El sector també continua contribuint significativament a la balança comercial espanyola. Amb una indústria exportadora forta en segments com a inversors, seguidors solars i estructures; l'any passat la indústria fotovoltaica espanyola va exportar 3400 milions d'euros. Una dada que, tot i suposar un lleuger descens del 5,7%, continua sent molt significativa.
En termes d'ocupació, al tancament del 2024 el sector fotovoltaic acumulava un total de 146.764 llocs de treball a Espanya , incloent-hi llocs de treball directes, indirectes i induïts.
Les empreses del sector fotovoltaic van destinar 521 M€ a R+D+i, fet que va suposar una intensitat d'innovació del 3,78% sobre els ingressos. Tot i que el percentatge total de despesa en R+D+i hagi baixat lleugerament respecte al 2023, continua suposant més del doble que la mitjana de les empreses espanyoles (1,61 %) i se situa molt per sobre de la mitjana de la indústria nacional (1,36 %). Unes xifres que demostren el destacat efecte tractor del sector sobre el conjunt del teixit econòmic i industrial espanyol.
Un sector estratègic en perill d'estancament
"Encara que la potència instal·lada a terra apunta a un possible rècord el 2025, els números amaguen una realitat complexa per al 2026", comenta José Donoso, director general d'UNEF.
Un dels problemes més urgents és l'increment de les hores zero i els abocaments tècnics i econòmics. Només fins al setembre del 2025 s'han acumulat 693 hores zero, igualant el total de l'any anterior. "Aquest fenomen, unit a preus capturats baixos i inestables, posa de manifest la urgència d'introduir reformes en el sistema de preus elèctrics, per poder avançar en el compliment dels objectius al 2030”. afegeix Donoso.
"Per revertir aquesta situació, l'electrificació de la demanda s'ha de convertir en una prioritat nacional. La planificació de xarxes a 2030 mostra que ja hi ha 75 GW de punts de connexió concedits, davant d'una demanda mitjana actual de tot just 25 GW. La convocatòria de concursos de demanda ajudarà a identificar els projectes viables, desbloquejar les inversions i impulsar"
El segon gran repte és el desplegament de l'emmagatzematge, clau per estabilitzar els preus i donar estabilitat al sistema elèctric. "La hibridació amb bateries es perfila com una solució imprescindible, però el seu avenç depèn de canvis normatius: dotar de personalitat jurídica aquestes instal·lacions, resoldre la suma de potències i simplificar els estudis d'impacte ambiental quan s'ubiquin en plantes ja avaluades ", afegeix.
En paral·lel, la caiguda dels contractes bilaterals (PPAs) com a via de finançament obliga a rellançar les subhastes renovables, “que han d'oferir certesa als inversors i integrar-ne l'emmagatzematge”.
La integració social dels projectes és un altre dels grans reptes per al desenvolupament de la tecnologia. "Segueix sent un element fonamental per definir el nostre futur", comenta Donoso. "Sovint, se subratllen conflictes puntuals i no es visualitzen els grans beneficis que el desenvolupament d'aquesta tecnologia està tenint a l'impuls socioeconòmic els territoris i al món rural, com l'augment de la població, la creació de llocs de treball o el notable increment d'ingressos municipals que permeten millorar la qualitat de vida dels habitants d'aquests municipis ".
Pel que fa a l' autoconsum, UNEF reclama l'aplicació de mesures concretes de manera urgent, que eliminin les barreres identificades i proporcionin incentius. "Amb la situació actual, assolir els objectius de 19 GW d'autoconsum que marca el PNIEB és una utopia”, apunta Donoso.
"Però hem d'anar més enllà. L'exempció de sol·licitar permís d'accés i connexió s'ha de fixar no en funció de la potència instal·lada, sinó del que realment s'injectarà a la xarxa. També necessitem desgravacions fiscals com en altres països: exempció o reducció de l'IVA i deduccions en impostos sobre societats per a empreses i IRPF per a ciutadans de les comunitats. I cal agilitzar les connexions amb incentius i penalitzacions: és inacceptable que projectes industrials d'autoconsum triguin mesos o fins i tot més d'un any ”, subratlla el CEO d'UNEF.
“El “zero elèctric” viscut a l'abril de 2025 ha tingut efectes disruptius a curt termini, amb més abocaments i incertesa, però també obre oportunitats a mitjà termini com la participació de les renovables al mercat de control de tensió o el desenvolupament del grid forming”.
"L'any 2025 se'ns està acabant sense haver donat una resposta adequada als desafiaments amb què ho comencem. Haurem de fer tots els deures el 2026. El futur del nostre sector i l'aprofitament de l'oportunitat econòmica que pot oferir al nostre país ens hi va", va concloure Donoso durant la presentació de la radiografia del sector.