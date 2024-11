El robot Ona reparteix paquets per primer cop en centre urbà

El transport de paqueteria a distàncies curtes fins al destinatari final, l’anomenat repartiment d’última milla, provoca actualment el 20% del trànsit i el 40% de les emissions derivades de la circulació a Barcelona.

En aquest context, el projecte BotNet, cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ‘La Caixa’ i liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), busca estudiar un model de repartiment de paqueteria d’última milla mitjançant robots autònoms en zones d’alta densitat poblacional, com les superilles de Barcelona.

Actualment, el projecte es troba en la seva fase final, on es realitzen proves per avaluar la capacitat del robot per navegar i repartir paquets de manera autònoma en poblacions denses, i les proves es duen a terme amb un operador de seguretat present. Durant aquesta setmana, investigadors de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) de la UPC – BarcelonaTech, juntament amb CARNET i Vaivé Logistics, assagen el robot Ona pels voltants del Centre Cultural i de memòria del Born (CCBorn).

Comença una prova pilot al voltant de la plaça Comercial per estudiar un nou model de repartiment de paqueteria en l'última milla amb el robot Ona.



És un vehicle elèctric autònom dissenyat per @la_UPC, @IRI_robotics,@carnetbcn i Vaivé Logistics.



Més: https://t.co/r0iNDS46z0 pic.twitter.com/zAwwMuqSJk — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) November 19, 2024

“El desenvolupament d’aquest robot començà el 2017, però el projecte BotNet és el que porta la tecnologia al barri”, explica l’investigador principal Àngel Santamaria, de l’IRI. “Aquesta tecnologia és complexa i ara ha arribat a un punt en què la podem posar en un lloc real on operaria aquest robot. Llavors, robots com l’Ona, que són elèctrics, que no contaminen tant, que no fan soroll i que tenen un tracte amable amb les persones, podrien estar fent el repartiment de paqueteria evitant l’entrada de furgonetes a les zones de vianants”, conclou.

Àngel Santamaria explica que, “amb aquestes proves, estem estudiant el repartiment de paqueteria d’última milla de manera autònoma o semiautònoma, en carrers amb alta densitat de població. Volem analitzar si, en lloc que hi entrin furgonetes de repartiment, en aquest tipus de zona urbana hi hagi centres de distribució i robots com l’Ona facin el repartiment de paqueteria. Es tracta d’un robot elèctric, que no contamina tant, no fa soroll i té un tracte amable amb les persones. El projecte està en la fase final, hem desenvolupat algorismes tècnics per dotar l'Ona d’intel·ligència i, ara, estem posant a prova aquests algorismes. A més de valorar si aquest model és factible i funcional, volem estudiar l’acceptabilitat de la tecnologia. En aquest sentit, també estem generant cultura tecnològica”. El robot autònom Ona és una evolució del model que ja es va assajar a Esplugues de Llobregat el 2022, en el marc del projecte europeu LogiSmile.

El tinent d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, ha subratllat que “tenim un ecosistema d’universitats, centres recerca, empreses i investigadors que mereixen que la ciutat estigui al costat. Volem aprofitar la capacitat científica que tenim i traduir-la i concretar-la en millores en el benestar social i el progrés econòmic”.

Pel que fa als usos dels robots com l’Ona, se’n contemplen de diversos. Des del transport de mercaderies del mercat cap als establiments del barri, fins al repartiment de menjar amb control de la temperatura, passant pel repartiment de peces de fàbrica a polígons industrials. Amb l’avantatge afegit d’una disponibilitat horària completa, per a realitzar la paqueteria nocturna i als horaris amb menys presència de persones al carrer.

La interacció amb les persones i l’acceptació social com a factor indispensable per a integrar els robots a la ciutat

Els principals obstacles que pot trobar el robot inclouen barreres arquitectòniques (com voreres sense rampes) i, sobretot, la interacció amb persones, que sovint s’hi apropen i poden bloquejar el robot durant les proves. La presència del robot genera curiositat entre la població, la qual cosa pot ser un repte i alhora una oportunitat per educar la comunitat sobre el funcionament i la seguretat dels robots.

Per tant, una part important de l’estudi és analitzar l’acceptació de la tecnologia per part de la població, per a determinar si hi ha reticències o si la comunitat acceptaria un model de repartiment amb robots, així com per a conèixer l’experiència de les persones. També permetrà, mitjançant les enquestes i l’observació, poder millorar el prototip perquè la població entengui millor què esperar dels robots i, així, facilitar la seva comprensió i acceptació social.

Més sobre el projecte BotNet

Aquest projecte, liderat per investigadors de l’IRI (UPC-CSIC), es duu a terme en col·laboració amb el hub de R+I en mobilitat urbana CARNET i l’empresa VAIVE Logistics (spin-off sorgida de la UPC). La iniciativa compta amb una subvenció de més de 145.000 euros de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ‘La Caixa’ en el marc d’una convocatòria d’ajuts a projectes que aportin solucions innovadores als reptes urbans plantejats, sobre la salut comunitària i la sostenibilitat i el canvi climàtic.

La prova del robot Ona s’emmarca en l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona de ser un laboratori urbà on empreses, entitats i organitzacions poden experimentar en condicions reals els seus productes i serveis innovadors d’interès per a la ciutat i amb un impacte social positiu.

La iniciativa s’alinea amb el Pla estratègic de ciència i innovació 2024-2027, que incorpora la transferència de coneixement com a eix motor de l’economia de la ciutat, amb el compromís i l’objectiu que tota la capacitat científica i tecnològica es tradueixi en millores tangibles per al benestar social, la sostenibilitat i la transició ecològica de Barcelona.