El repte d'aprendre a anar amb bicicleta

La formació, que va començar al mes de novembre, s’ha desenvolupat amb tres nivells de dificultat amb l’objectiu de potenciar l’ús entre les dones d’aquest mitjà de transport a la via urbana.

La regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac fa una valoració positiva del curs que ha impulsat l’Oficina de la Bicicleta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per primera vegada al municipi i que ha impartit la cooperativa Biciclot. L’objectiu d’aquesta formació era promoure l’ús d’aquest mitjà de transport a la via urbana entre les dones i donar a conèixer els seus avantatges en l’àmbit ecològic, econòmic i saludable. Al mateix temps, ha servit per empoderar les dones perquè escullin aquest sistema de transport i que coneguin tant els seus drets com els seus deures per poder circular de manera segura a la via pública.

Les classes van començar al novembre a la Casa de les Aigües amb set dones inscrites que van rebre quatre sessions formatives sobre la metodologia bàsica per mantenir l’equilibri a sobre de la bici. Al desembre, la formació va continuar amb un segon nivell en circuit tancat, dedicat a aprendre a fer girs. I aquest mes de gener, les participants van acabar les classes sortint a la via pública acompanyades de dos instructors de Biciclot.

“Després de veure la bona experiència d’aquesta formació, des de la regidoria de Mobilitat volem consolidar aquest projecte en el futur. L’elevat grau de satisfacció de les participants ens ha confirmat la necessitat de continuar apostant per aquest tipus d’iniciatives. Creiem fermament que promoure la bicicleta com a mitjà de transport per a les dones no només millora la seva autonomia en la mobilitat, sinó que també contribueix a la sostenibilitat i a la seguretat viària. Per aquest motiu, treballarem per repetir i ampliar aquest programa en futures edicions”, ha declarat el regidor de Mobilitat, Andreu Iruela.