El ReciclArt de Sitges continua apostant pel reciclatge

El Sitges ReciclArt 2023, el festival dedicat al reciclatge i l’art responsable, s’inaugurarà aquest divendres, 9 de juny a les 19 hores, i s’allargarà fins al 9 de juliol amb la programació d’una exposició col·lectiva com a activitat principal, i dues activitats paral·leles.

Tot i que el ReciclArt arriba a la setena edició, ja que l’any passat no es va organitzar, el festival manté la mateixa filosofia de sempre per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de fomentar el reciclatge i promoure un canvi d’hàbits per aconseguir tenir un planeta més sostenible i un consum responsable perquè hi hagi menys contaminació.

En total, a l’exposició col·lectiva es podran contemplar una selecció de 43 obres (entre escultures, pintures i collage) creades amb residus i materials reciclats per 23 artistes de Sitges, de la resta de Catalunya i d’altres països. Les creacions tracten temàtiques com el canvi climàtic, la contaminació dels mars i oceans, el reciclatge o la conscienciació de la pèrdua de biodiversitat, entre d’altres.

La comissària de la mostra Sitges ReciclArt 2023 i presidenta de Drap-Art, Tanja Grass, remarca que “després d’un any de pausa, el festival ReciclArt recupera aquest 2023 el format de festival amb una gran exposició col·lectiva al Miramar-Centre Cultural i activitats complementàries. El certamen torna a conscienciar-nos del mal estat de salut del planeta a través de l’art. Ho fa, concretament, amb obres i peces que han estat confeccionades sense deixar un impacte negatiu a la Terra, mitjançant el reciclatge i la reutilització d’objectes i materials que ja han complert el seu cicle vital.”

Entre els artistes participants hi ha la canadenca Marie Lalo que fa collage, amb tota mena de papers i amb els quals ha creat una tècnica pròpia que sembla pintura. L’artista autodidacta, Sílvia Bofarull Boschsacoma, crea vaixells amb els troncs i les deixalles -que troba a la platja- per reciclar-les. L’art del reciclatge també es pot veure en les creacions d’artistes africans com Patrick Tagoe-Turkson que treballa amb residus plàstics i el cautxú per fer una denúncia mediambiental. Les seves creacions amb xancletes permeten fer una mena de tapissos molt abstractes. També l’artista africà, Johnson Zuze, vol sensibilitzar la població sobre la importància de preservar la salut i sostenibilitat del planeta. A més, construeix la seva obra a partir de peces aparentment inservibles i materials rebutjats com el filferro, el vidre, el plàstic o el cautxú que es converteixen en autèntiques peces d'art. Com Johnson Zuze, Nicholas Maas crea animals com elefants amb senyals de trànsit reciclats que mouen les orelles.

A la mostra col·lectiva, es podrà veure l’obra del creador Miquel Aparici, una persona de referència de l’art de convertir objectes en desús, i que ara torna a Sitges per exhibir 3 obres d’art originals: una balena, un rat-penat i una ovella. L’escultor barceloní crea animals a partir de materials reciclats com ferro i fusta per construir peces d’una força expressiva singular. L’artista va exposar el seu zoològic particular i creatiu a través de la mostra retrospectiva ‘Espècies Protegides’ que es va instal·lar al Miramar-Centre Cultural des del 14 de gener a l’1 de març del 2020 en el marc de La Pregonera.

Els projectes de Rani Bruchstein, artista autodidacta, tracten de la relació entre l’ésser humà i la natura, mentre que un altre artista autodidacta, Luis Cebaqueva explora el lligam entre l’ésser humà, el medi ambient, la sostenibilitat i la societat industrialitzada a partir de tècniques industrials i culturals diferents.

L’artista, Jordi López–Alert, llicenciat en Belles arts i nascut a Capellades, va desenvolupar a Michigan una sèrie d'obres poètiques i contemporànies amb bosses de paper reutilitzades. Aquest és punt de partida de les seves propostes posteriors a través de les quals també reivindica la contemporaneïtat de tècniques tradicionals com el dibuix, la pintura i el gravat en un món dominat per la imatge digital, gairebé sempre utilitzant suports reutilitzats. Les seves obres tenen com a base envasos reciclats o de cartró i reflecteixen el seu interès pel medi ambient, la societat industrial, el paisatge i tot el que l’envolta, i com afecta i condiciona la vida humana.

L’art és el vehicle a través del qual, l’artista Ignat C. de Michaelis denuncia la contaminació creada pel petroli. La seva obra feta amb un barril de cru, que té una tapa decorada amb un pa d’or, mostra el valor del petroli.

La mostra permet veure una selecció d’escultures, pintures i collage elaborats per diferents creadors de Sitges, de la resta de Catalunya i altres països com Canadà, Alemanya, Turquia, Ghana, Burkina Fasso, entre d’altres.

Els autors participants aquest any en l’exposició del Sitges ReciclArt 2023 són: Hatice Rana Tarhangil Karadayi, Jana Álvarez, Anna Ametller, Miquel Aparici, Juan Carlos Beneyto, Rani Bruchstein, Juda Muñoz, Luis Cebaqueva, Sol Courreges Boné de la Torre, Norberto Fuentes, Vicky Gómez Talaya, Marie Lalo, Jordi López-Alert, Nicolas Maas, Ignat C de Michaelis, Albert Negredo, Josep Maria Pastó, Joaquim Riera, Enric Servera Carreras, Jorge Traverso, Patrick Tagoe-Turkson, Boukaré Bonkoungou, Johnson Zuze i Silvia Bofarull.

El Sitges ReciclArt està organitzat per l’Ajuntament de Sitges i Drap-Art, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Centre d’Estudis del Mar (CEM), galeria OOA Gallery de Sitges, Villa del Arte Galleries i artAmore Sitges.

Activitats paral·leles gratuïtes: taller de sensibilització mediambiental per als instituts i visites guiades a la mostra

En el marc del Sitges ReciclArt 2023, s’organitzarà un taller de sensibilització mediambiental adreçat a l’alumnat d’ESO d’instituts de la vila i visites guiades a la mostra.

Prop de 200 noies i nois de l’Institut Joan Ramon Benaprès, l’Institut Vinyet i l’Escola Pia, participaran en el taller a través del qual treballaran amb pancartes i banderoles publicitàries en desús i que han estat cedides per l’Ajuntament de Sitges, per crear elements decoratius per al pati de l’Hospital Sant Joan Baptista. Aquesta activitat, impartida per l’artista multidisciplinar, Jana Álvarez, es complementarà amb una visita a l’exposició col·lectiva al Miramar-Centre Cultural.

Alhora, també es faran visites guiades a l’exposició que seran obertes al públic en general. Per poder assistir-hi cal trucar al mòbil 639 702 377 i fer reserva prèvia.