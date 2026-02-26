Font: Canal Terrasa i Consell Comarcal del Vallès Occidental
És una iniciativa per evitar el malbaratament alimentari. Va començar redistribuint els excedents de menjadors escolars a entitats socials.
El projecte Recooperem, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha celebrat el seu desè aniversari en què s’ha posat en valor un projecte nascut el 2015 i que els seus responsables consideren que s’ha consolidat com un model de referència a Catalunya en la lluita contra el malbaratament alimentari i la garantia d’una alimentació digna per a les persones en situació de vulnerabilitat. Entre els anys 2015 i 2025, Recooperem ha permès recuperar prop de 164.000 àpats, que han arribat a gairebé 4.000 famílies del Vallès Occidental
Representants de l’àmbit institucional, món educatiu, entitats socials, empreses de restauració col·lectiva i professionals s’han reunit en un acte al Saló de la Torre de la Fundació 1859 Caixa Sabadell per destacar la trajectòria i l’impacte d’aquesta iniciativa al territori.
Recooperem neix de la voluntat de donar resposta conjunta a dos grans reptes socials i ambientals: evitar el malbaratament alimentari i garantir l’accés a una alimentació adequada. El projecte es construeix des del territori, amb la implicació directa dels municipis, els centres educatius, les empreses de restauració, les entitats socials i els serveis públics.
El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, manifesta que “Recooperem representa molt bé la manera d’entendre l’acció pública al Vallès Occidental: cooperació entre administracions, complicitat amb el teixit social i educatiu, i una mirada clara cap al bé comú”.
Actualment, el projecte està implantat a 14 municipis de la comarca, amb una xarxa formada per 62 centres d’aprofitament, majoritàriament escoles, però també hospitals, empreses de restauració i la universitat, i amb la col·laboració de 16 entitats socials, que garanteixen la redistribució dels aliments a les famílies que més ho necessiten.
Conduït pel periodista Xavi Coral, l’acte va incloure intervencions institucionals, projeccions audiovisuals, representacions escèniques, una tertúlia amb veus representatives del projecte i el lliurament de reconeixements als municipis, centres, entitats i empreses participants.
En la seva intervenció, el secretari de Millora Educativa de la Generalitat de Catalunya i expresident del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, va destacar la dimensió educativa del projecte i va apunta que “Recooperem ens parla d’educació en el sentit més ampli: educa en sostenibilitat, responsabilitat social, justícia i respecte pels recursos”. Giménez va subratllar també el caràcter transversal del projecte, amb la implicació dels departaments d’Educació, Salut i Territori, així com del món local, i va posar en valor el lideratge del Consell Comarca, ja que “sense aquesta xarxa de confiança i corresponsabilitat, Recooperem no hauria passat de ser una bona idea”.
La tertúlia central de l’acte va reunir veus representatives dels diferents àmbits que fan possible el projecte Recooperem, oferint una mirada plural i complementària sobre el seu impacte. Hi van participar el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, en representació del món universitari; la directora de l’Escola Sol i Lluna de Castellar del Vallès, Glòria Rincon, com a veu del sistema educatiu; Martí Garcia, gerent de l’empresa Campos Estela i vicepresident de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), aportant la perspectiva empresarial; Joan de Miquel, expert de la Xarxa d’experts de l’ASPCAT, des de l’àmbit de la salut pública i la seguretat alimentària; el president del Consorci Sanitari de Terrassa, Marià Gàllego, amb una trajectòria vinculada també al tercer sector; i l’alcaldessa de Rellinars, Marta Roqué, municipi on va néixer el projecte amb la primera escola Recooperem, posant en relleu l’experiència del món local i dels municipis petits.
A l'acte també hi assistien alcaldesses i alcaldes dels municipis de la comarca implicats en el projecte, entre ells el de Cerdanyola, Carlos Cordón. També hi prenien part representants d’organismes clau en l’àmbit de la sostenibilitat i la salut pública, com el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, i la gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord del CatSalut, Candela Calle.
Reconeixement a la xarxa que fa possible Recooperem
Un dels moments centrals de l’acte va ser el lliurament de reconeixements als ajuntaments, centres educatius, entitats socials i empreses que formen part del projecte. També es va fer un reconeixement específic a les empreses de restauració col·lectiva i als equips de cuina, destacant el seu paper clau en l’èxit del projecte.
El lliurament de reconeixements va posar en valor el paper clau del món local en la consolidació del projecte Recooperem. Es va fer un reconeixement institucional als ajuntaments participants i, posteriorment, a les escoles, entitats socials i organitzacions de cada municipi que formen part activa de la xarxa del projecte. L’acte va evidenciar la diversitat i amplitud territorial del Recooperem, amb municipis grans i petits implicats, i va destacar la corresponsabilitat dels governs locals, els centres educatius i el tercer sector com a elements indispensables per garantir l’èxit i la continuïtat del projecte al Vallès Occidental.
D’altra banda, es va dur a terme un reconeixement específic a les empreses de restauració col·lectiva i als seus equips professionals, destacant la seva aportació tècnica i humana al projecte, a través de la tasca de les cuineres dels menjadors col·lectius. Van rebre aquest reconeixement les empreses Aramark Servicios de càtering, Ares espai de cuina i menjador, Ausolan RCN, Campos Estela – Vallès Servei d’Escola, Càtering Vostra Cuina, Dlleure Gestió Extraescolars, Barcilleure, Roca Gastronòmica col·lectiva, Serunion SAU – Hostesa i 7 i tria – Fundació Esplai, com a mostra d’agraïment al compromís de les cuineres, cuiners i equips de menjador que, amb rigor i professionalitat, fan possible el funcionament quotidià del Recooperem i garanteixen la seguretat alimentària i la qualitat dels aliments recuperats.
Deu anys com a punt de partida
Des del Consell Comarcal afirmen que la celebració del desè aniversari de Recooperem és un punt de partida cap al futur ka que el projecte continua evolucionant amb la incorporació d’innovació tecnològica per garantir la traçabilitat dels aliments, apostant per una mobilitat més sostenible en la distribució i treballant en xarxa amb altres territoris interessats a replicar el model.
Recooperem participa també en iniciatives europees com el projecte Interreg Europe Social Food Webs, compartint l’experiència acumulada i les bones pràctiques desenvolupades al Vallès Occidental
L’impacte ambiental també és significatiu. En aquests deu anys s’ha evitat la generació de més de 61.000 quilos de residus alimentaris i, d’acord amb les estimacions habituals en prevenció del malbaratament, s’han evitat aproximadament 25 tones d’emissions de CO₂ equivalents, contribuint de manera directa a la lluita contra el canvi climàtic.