La presentació del PVI s’ha fet a Sant Llorenç Savall −municipi on es va originar l’incendi del 2003, que va cremar més de 4.500 hectàrees, unes 1.500 del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i va causar cinc morts− i ha comptat amb la presentació del diputat en funcions d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Valentí Junyent, la intervenció de la regidora de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall Cristina Carrasco; del cap de l’Oficina de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, Jaume Minguell; i del vicepresident de la Federació d’ADF del Vallès Occidental, Pere Rifà.

Aquest any, el dispositiu posa en funcionament un nou model a l’Alt Penedès, Garraf i Vallès Occidental, que s’anirà estenent paulatinament a la resta del territori de la província, amb la finalitat d’anar avançant en la modernització del PVI. La idea és anar adaptant el Pla a la nova situació derivada de la sequera i dels efectes del canvi climàtic atenent les particularitats territorials. «L’emergència climàtica, l’increment de l’ús públic dels espais naturals i la pèrdua progressiva de les activitats agrícoles i forestals ens condueixen a escenaris d’alt risc. Tenim el convenciment que afrontar els reptes que suposa aquesta escenari requereix d’enfortir la col·laboració amb tots els agents del territori per tenir cura del bosc tot l’any, no només a l’estiu», ha subratllat Valentí Junyent.

El nou model implica els agents locals, coneixedors del terreny i amb contacte molt directe i habitual amb la ciutadania, i separa més les funcions de vigilància de les informatives. Amb aquesta major distinció de funcions es pretén incidir amb més precisió en la vigilància i sensibilització per minimitzar les possibilitats de declarar-se un foc forestal. En aquest sentit, Jaume Minguell ha ressaltat que el nou model «permetrà detectar més i millor totes les incidències i inicis d’incendi i donar una millor resposta a les necessitats particulars de cada territori». Per la seva part, Pere Rifà ha destacat la importància d’aquest nou model «que posa en valor la tasca de les ADF, que es coneixen plenament el territori, el que ajuda a detectar els incendis en un primer moment».

El Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona posa en marxa un nou model amb les ADFhttps://t.co/Kc5V3Dz8Fm #PVIdiba #ParcSantLlorenç pic.twitter.com/IMrOoixnc5 — Xarxa de Parcs Naturals (@xarxadeparcs) June 20, 2023

Participació de les ADF

Durant els dies i hores de perill alt i molt alt d’incendi (nivell 2 i nivell 3 del Pla Alfa, respectivament), s’activarà una unitat d’ADF a cada municipi de les tres comarques, amb la coordinació de la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Vallès Occidental. Les ADF realitzaran tasques de vigilància i informaran de les incidències detectades, com poden ser abocaments al medi natural o anomalies a la xarxa de punts d’aigua, i la Diputació de Barcelona en farà el seguiment fins a la resolució definitiva. El dispositiu garanteix un mínim de 1.000 activacions de vigilància preventiva en els dies de màxim risc d’incendi forestal.

D’altra banda, amb la participació de les ADF es pretén també reduir el temps de resposta per a la primera intervenció en cas de foc, punt cabdal per limitar-ne els efectes i essencial davant el canvi de comportament dels incendis, cada cop més virulents i ràpids, amb menys temps de reacció.

La Diputació de Barcelona s’encarrega de la formació de les ADF i dona suport tècnic, material i econòmic de 24.430 euros per a cadascuna de les dues federacions d’ADF (48.860 euros en total). També col·labora amb el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya amb 43.500 euros i la donació de 40 emissores per garantir les comunicacions.

Agents cívics

Les tasques estrictament informatives les realitzarà un equip d’agents cívics que es distribuiran en sis unitats mòbils i un coordinador. Les funcions consistiran a sensibilitzar la ciutadania per evitar conductes de risc d’incendi forestal i s’intensificaran en aquells punts susceptibles de més perill per la concentració de persones al medi natural, com pot ser per la celebració d’esdeveniments.

Dispositiu ordinari

La resta de comarques de la província seguiran enguany el model dels anys anteriors. El dispositiu del 2023 disposa de 76 unitats d’informació i vigilància i 15 punts de vigilància fixa (torres de guaita) i compta amb 219 persones: 150 informadors, 30 guaites, 33 operadors de comunicacions i 6 responsables de control.

Els mitjans tècnics i humans es divideixen en tres sectors de prevenció: Metropolitana Nord (Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme), Metropolitana Sud (Anoia i Baix Llobregat) i Centre (Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès i Osona). A cada sector hi ha centres de control ubicats principalment en instal·lacions de les seus de federacions d’ADF o ADF, que mantenen una comunicació contínua amb el centre de control central ubicat a Barcelona. El dispositiu té assignats, a més, operadors a la sala central del Cos d’Agents Rurals a Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda).

El Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), amb un pressupost de prop de dos milions d’euros i d’un abast territorial de més de 645.000 hectàrees agroforestals, compta amb la col·laboració de 275 ajuntaments, 124 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'ADF del territori, el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya i altres administracions amb la finalitat d’evitar incendis forestals i limitar-ne els seus efectes.

La presentació del PVI ha anat acompanyada d’una visita a la urbanització Les Marines de Sant Llorenç Savall, on s’ha realitzat actuacions de prevenció (franges de protecció contra incendis forestals).

A la pàgina web de prevenció d'incendis es poden consultar els resultats diaris de l’operatiu.