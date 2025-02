El Parc de Can Vidalet a Esplugues estrena Aula Ambiental

L’Ajuntament d’Esplugues i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han construït la nova Aula Ambiental del Parc de Can Vidalet, un nou equipament que acollirà activitats i propostes d’educació ambiental, adreçades a famílies, escoles i públic interessat en la natura urbana.

L’alcalde d’Esplugues, Eduard Sanz, i el director d’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Albert Gassull, han inaugurat aquest 11 de febrer el nou equipament, revestit per dins de fusta, material natural que aporta confortabilitat i està en concordança amb els projectes educatius que s’hi desenvolupen.

Ajuntament i AMB oferiran a l’Aula Ambiental, que serà de gestió municipal i ha tingut un cost d’uns 180.000 euros, propostes pedagògiques per sensibilitzar la ciutadania sobre els valors del parc, la conservació dels espais verds de l’entorn, la millora de la biodiversitat urbana i temàtiques vinculades a la sostenibilitat, com l’aigua, els residus, l’energia… També donarà suport a les activitats lúdiques i educatives que es duguin a terme al parc, com la Jugatecambiental.

Precisament, durant l’acte també es va presentar la programació de la Jugatecambiental d’aquest semestre per al Parc de Can Vidalet, amb una proposta cada diumenge, que es pot consultar amb detall al web de l’AMB.

Eduard Sanz ha destacat que la nova Aula Ambiental “ens permet oferir un espai òptim per a la formació i la sensibilització de la ciutadania sobre la importància de preservar els nostres entorns naturals”. Aquest equipament, ha afegit, “és una aposta clara per l’educació i la conscienciació ambiental. Amb aquesta millora, reforcem el nostre compromís amb les famílies, les escoles i totes les persones que vulguin apropar-se a aprendre sobre la biodiversitat urbana i la importància de cuidar els nostres espais verds”.

Albert Gassull ha posat en relleu l’aposta de l’Administració metropolitana per continuar desplegant aquests equipaments als parcs metropolitans, unes aules de coneixement i aprenentatge a l’aire lliure per donar a conèixer els valors d’aquests espais verds, la contribució que fan a la biodiversitat i la sostenibilitat ambiental i, alhora, la importància que aprenguem a aprofitar i conservar la natura que ens envolta.