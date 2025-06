El 8è Bioblitz Metropolità fa un cens participatiu de flora i fauna

El cap de setmana del 24 i 25 de maig es va dur a terme una nova edició del Bioblitz Metropolità, una jornada de ciència ciutadana per fer un cens participatiu de biodiversitat als parcs i platges metropolitans. Es tracta d’activitats familiars a les Jugatecambientals, guiades per educadors ambientals i naturalistes experts, que mostren la importància de la diversitat de la flora i la fauna dels parcs i platges metropolitans.

Aquesta activitat s’inclou en el programa d’actes de la Quinzena de la Biodiversitat, que els Serveis de Gestió de Parcs i Platges organitzen per segon any consecutiu coincidint amb el Dia Mundial de la Biodiversitat, el 22 de maig, i el Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny.

L’AMB ha animat els apassionats de la natura i les famílies a gaudir dels parcs i platges metropolitans tot participant en les activitats programades a les Jugatecambientals. Aquestes propostes estan relacionades amb l’elaboració de censos d’éssers vius a partir del recompte d’observacions que es facin, seguint diferents metodologies i dinàmiques segons el parc o la platja. En alguns casos es fan observacions generals de tota la fauna, mentre que en d’altres es fan observacions específiques d’insectes o pol·linitzadors. En algun parc també es revisen caixes niu per observar quines han fet servir els ocells.

Durant la jornada s'han pogut observar els espais especialment dissenyats i construïts per promoure la biodiversitat als parcs, com ara els jardins de papallones i d’herbes remeieres, els hotels d’insectes, les basses naturalitzades, els refugis de biodiversitat o els espais dunars de les platges. Els participants han comprovat els beneficis que aporten, ja que afavoreixen la presència de fauna beneficiosa com ara pol·linitzadors, ocells o altres organismes que exerceixen un control biològic de plagues.

El Bioblitz Metropolità es consolida com un gran recurs educatiu per explicar a la ciutadania la importància d’aquests espais com a reservoris de biodiversitat que aporten nombrosos efectes positius a la salut de les persones i el medi ambient.

La jornada ludicoeducativa també pretén potenciar i explicar el concepte de ciència ciutadana, que posa en contacte la ciutadania amb el món científic i els equips tècnics que gestionen aquests espais de natura metropolitana.

Com s’introdueixen les observacions?

Les dades obtingudes durant aquest cap de setmana d’exploració es pengen a les plataformes Ornitho o Ocells dels Jardins, de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), per tal que puguin visualitzar-se al web de l’AMB a través del Visor de fauna.

Amb aquesta eina, qualsevol persona pot fer cerques amb filtres d’espai i data, que proporcionen llistes de les espècies de fauna observades en aquell moment i en el parc o la platja que tingui més a prop de casa, per exemple. Es pot obtenir també informació de les espècies que estan protegides i fins i tot, en el cas dels ocells, obrir-ne la corresponent fitxa del Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC) on se’n pot sentir el cant.

Pel que fa a les observacions de platges, s’incorporen a l’aplicació MINKA perquè passin a formar part del projecte europeu de ciència ciutadana BioPlatgesMet, que té com a missió principal promoure el coneixement de la biodiversitat dels ecosistemes litorals.

Els resultats també s’utilitzen per a la gestió integral dels espais públics metropolitans, ja que serveixen com a indicadors per planificar diferents accions, com el manteniment dels prats florits, la instal·lació de caixes niu o l’evolució dels sistemes dunars.

Beneficis de les pluges excepcionals d’aquesta primavera

El Bioblitz Metropolità arriba en un moment esplèndid de floració i rebrotada de la vegetació, cosa que fa preveure uns bons resultats pel que fa al nombre d’organismes i espècies observades. El repte és superar les dades de l’any passat, quan més de 2.100 persones van recomptar 840 organismes de 120 espècies diferents, 92 de les quals, protegides.

La primavera excepcionalment plujosa i de temperatures suaus ha portat condicions idònies als espais dunars de les platges i als parcs, especialment als prats florits, ideals per observar insectes. Aquests prats són espais oberts de natura sense reg, amb segues molt puntuals i selectives, on es deixa que les espècies autòctones segueixin els cicles naturals i floreixin, fructifiquin, atraguin pol·linitzadors i ocells i generin un banc de llavors a terra que en faciliti la regeneració.