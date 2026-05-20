El municipalisme reclama la titularitat pública de la xarxa elèctrica

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep) ha registrat al Congrés dels Diputats una Proposició No de Llei amb 6 grups parlamentaris de Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Més-Compromís i Podemos per debatre sobre la necessitat de recuperar la titularitat pública de la xarxa elèctrica. Actualment, 119 municipis i 2 diputacions donen suport a aquesta proposta.
El 20 de maig, els grups parlamentaris al Congrés dels diputats de Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Més-Compromís i Podemos han presentat al registre del Congrés dels Diputats la Proposició No de Llei “Proposició no de llei sobre la titularitat pública de la xarxa de distribució elèctrica i l’establiment d’un marc concessional transparent”, impulsada per l’Amep i amb el suport de Fundación Renovables.
La proposta s’espera que es pugui debatre durant el mes de juny. Aquesta defensa que la xarxa de distribució elèctrica, una infraestructura clau per al país, passi a ser de titularitat pública, “fet que comportaria una gestió més transparent, descentralitzada i orientada a l’interès general i al bé comú”, ha remarcat Noel Duque, president de l’Associació.
“La xarxa elèctrica de distribució és essencial per a la vida quotidiana, l’economia i la transició energètica. Tanmateix, actualment està en mans d’operadors privats que funcionen en règim de monopoli natural, amb un control públic limitat i possibles conflictes d’interès”, ha destacat Sergi Cot, vocal de l’Amep i regidor d’Acció Climàtica de Girona.
La situació actual de la xarxa elèctrica “genera problemes importants com la manca de capacitat per connectar nous projectes de generació a la xarxa, retards en la transició energètica, dificultats per a noves inversions industrials i poc control institucional sobre una infraestructura crítica”, ha recordat Iolanda Sánchez, tresorera de l’Amep i segona tinenta d’alcaldia de Vilanova i la Geltrú.
Titularitat pública, transparència i capacitat de decisió
La proposta planteja un canvi de model: la xarxa passaria a ser de titularitat pública, la gestió es faria mitjançant concessions transparents, les comunitats autònomes i els municipis tindrien competències i més capacitat de decisió, així com accés a les dades i intervenció en una millor planificació. La transició d’un model a l’altre es faria de manera gradual i amb garanties per als operadors actuals. Aquest model ja és habitual en molts països europeus i permet millorar el servei, augmentar la neutralitat del sistema, facilitar la transició energètica i assegurar el control públic d’aquesta infraestructura estratègica. L’electricitat és essencial i la xarxa ha de ser de tothom: una xarxa elèctrica al servei del país i sota control públic.
L’Amep compta amb 124 associats: 119 municipis, 2 diputacions provincials, 1 consell comarcal i 2 entitats. Juntament amb el suport d’altres entitats, partits i institucions, impulsa un nou model energètic renovable, distribuït, participat, transparent i sostenible, que prioritzi la protecció del medi ambient, el benestar de tota la ciutadania i l’economia local.