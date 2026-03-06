El model energètic de Tona fa la volta al món

La Tonenca, protagonista a la cadena internacional CGTN
El projecte de vulnerabilitat energètica de la comunitat energètica de Tona, La Tonenca, ha traspassat fronteres aquest mes de gener. La cadena internacional CGTN Europe ha posat el focus en el nostre municipi per explicar com la col·laboració ciutadana i el suport de l'Ajuntament poden transformar el sistema energètic i, alhora, protegir els col·lectius més vulnerables.
En un reportatge d'abast europeu, la cadena destaca el conveni pioner contra la pobresa energètica signat entre La Tonenca, l'Ajuntament de Tona, la Mancomunitat La Plana i el Bisbat. Aquest acord permet que l'energia solar generada a les teulades del poble arribi directament a les llars que més ho necessiten, reduint la factura elèctrica i garantint un dret bàsic.
El reportatge subratlla que el "model de Tona" no només és una qüestió de plaques solars, sinó de justícia social i empoderament veïnal. Des de la cadena xinesa amb seu a Europa s'ha posat en valor la capacitat de la nostra comunitat per organitzar-se i crear un sistema replicable que ja està servint de guia per a molts altres municipis.
Aquesta fita consolida Tona com un referent en la transició energètica justa i demostra que el treball conjunt entre la societat civil i les institucions locals té un impacte real que ja és reconegut a nivell internacional.
Reportatge complet a l'enllaç.