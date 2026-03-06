El model energètic de Tona fa la volta al món

Font: Ajuntament de Tona

06/03/2026 - 08:39


La Tonenca, protagonista a la cadena internacional CGTN

El projecte de vulnerabilitat energètica de la comunitat energètica de Tona, La Tonenca, ha traspassat fronteres aquest mes de gener. La cadena internacional CGTN Europe ha posat el focus en el nostre municipi per explicar com la col·laboració ciutadana i el suport de l'Ajuntament poden transformar el sistema energètic i, alhora, protegir els col·lectius més vulnerables.

En un reportatge d'abast europeu, la cadena destaca el conveni pioner contra la pobresa energètica signat entre La Tonenca, l'Ajuntament de Tona, la Mancomunitat La Plana i el Bisbat. Aquest acord permet que l'energia solar generada a les teulades del poble arribi directament a les llars que més ho necessiten, reduint la factura elèctrica i garantint un dret bàsic.

El reportatge subratlla que el "model de Tona" no només és una qüestió de plaques solars, sinó de justícia social i empoderament veïnal. Des de la cadena xinesa amb seu a Europa s'ha posat en valor la capacitat de la nostra comunitat per organitzar-se i crear un sistema replicable que ja està servint de guia per a molts altres municipis.

Aquesta fita consolida Tona com un referent en la transició energètica justa i demostra que el treball conjunt entre la societat civil i les institucions locals té un impacte real que ja és reconegut a nivell internacional.

Reportatge complet a l'enllaç.

 

 

Municipis: 
OsonaTona
Etiquetes: 
transició energètica justa

Relacionats

Notícia

El Consell Comarcal d’Osona posa en marxa instal·lacions fotovoltaiques a dues depuradores

Aquest any el Consell Comarcal d’Osona fet la instal·lació de fotovoltaiques a dues depuradores. Concretament, a les Estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Prats de Lluçanès i de Folgueroles. Totes dues han estat finançades per la Diputació de Barcelona en el marc de la Línia de suport 2 del Programa Sectorial Renovables 2030.

Notícia

Nova instal·lació fotovoltaica a Sant Quirze de Besora

Instal·lades les plaques fotovoltaiques a la residència de gent gran del municipi

Notícia

Folgueroles escalfarà l’edifici de l’ajuntament amb geotèrmia

L’Ajuntament aposta per les energies renovables substituint les calderes de gas i planta refredadora per tecnologia geotèrmia per a la climatització de l’edifici del consistori.

Butlletí

Enviaments anteriors