El Consell Comarcal d’Osona posa en marxa instal·lacions fotovoltaiques a dues depuradores

Font: Consell Comarcal d'Osona

08/01/2026 - 17:00


Instal·lació fotovoltaica EDAR Folgueroles de 50 kw

Aquest any el Consell Comarcal d’Osona fet la instal·lació de fotovoltaiques a dues depuradores. Concretament, a les Estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Prats de Lluçanès i de Folgueroles. Totes dues han estat finançades per la Diputació de Barcelona en el marc de la Línia de suport 2 del Programa Sectorial Renovables 2030.

Instal·lació fotovoltaica EDAR Folgueroles de 50 kw

Amb un cost de 63.843,03 € aquesta actuació es va adjudicar a l’empresa Electricitat Boquet, SL mitjançant acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis.

La instal·lació compta amb 120 plaques que proporcionaran fins al 80% de l’energia que consumeix actualment la planta depuradora.


Instal·lació fotovoltaica EDAR Prats de Lluçanès de 30 kw

Amb un cost de 83.379,76 € aquesta actuació es va adjudicar a l’empresa Electricitat Boquet, SL mitjançant acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis.

La instal·lació disposa de 75 plaques que proporcionaran fins al 70% de l’energia que consumeix actualment la planta depuradora.


 

 

Municipis: 
OsonaFolgueroles
OsonaPrats de Lluçanés
Etiquetes: 
Renovables 2030
depuradora
fotovoltaica
Categories: 
Aigua
Energia

