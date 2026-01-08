Instal·lació fotovoltaica EDAR Folgueroles de 50 kw
Aquest any el Consell Comarcal d’Osona fet la instal·lació de fotovoltaiques a dues depuradores. Concretament, a les Estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Prats de Lluçanès i de Folgueroles. Totes dues han estat finançades per la Diputació de Barcelona en el marc de la Línia de suport 2 del Programa Sectorial Renovables 2030.
Amb un cost de 63.843,03 € aquesta actuació es va adjudicar a l’empresa Electricitat Boquet, SL mitjançant acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis.
La instal·lació compta amb 120 plaques que proporcionaran fins al 80% de l’energia que consumeix actualment la planta depuradora.
Instal·lació fotovoltaica EDAR Prats de Lluçanès de 30 kw
Amb un cost de 83.379,76 € aquesta actuació es va adjudicar a l’empresa Electricitat Boquet, SL mitjançant acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis.
La instal·lació disposa de 75 plaques que proporcionaran fins al 70% de l’energia que consumeix actualment la planta depuradora.