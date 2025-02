El Govern aprova el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025 - 2030

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030 que mobilitzarà més de 1.400 milions d’euros fins al 2030, tant públics com privats, per accelerar la implantació del vehicle elèctric a Catalunya. El Pla representa un compromís ferm per la transició cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada, que estimuli el desenvolupament econòmic i industrial, i contribueixi al benestar social i a la salut pública.

Aquest pla interdepartamental està estructurat en cinc eixos d’actuació mitjançant els quals es desplegaran 20 mesures per tal d’aconseguir aconseguir el següents objectius:

- Triplicar el ritme de penetració del vehicle elèctric a Catalunya per tal d’assolir els nivells de la mitjana europea.

- Doblar el desplegament actual d’estacions i punts de càrrega en especial pel que fa a carregadors ràpids i superiors.

- Assolir un 90% d’electrificació en la flota de la Generalitat.

- Incrementar el coneixement sobre els beneficis del vehicle elèctric entre el públic objectiu.

- Reforçar la cadena de valor de la indústria catalana relacionada.

Pla d'impuls al vehicle elèctric 2025-2030



@ConsellerSamper: “Aquest Pla és una oportunitat per transformar el model industrial de Catalunya: guanyarem competitivitat, llocs de treball i capacitat d’atreure inversions en tecnologies netes i mobilitat intel·ligent” pic.twitter.com/gjlkyxG2RN — Govern de Catalunya (@govern) February 10, 2025

Establir i consolidar una governança publicoprivada.

Aquest pla afavorirà 180.000 matriculacions de vehicles electrificats, incloent-hi les motocicletes i les flotes empresarials. També significarà la creació de 9.000 nous punts de recàrrega de titularitat de la Generalitat. En termes energètics, s’estima en 470.000 les tones d’estalvi de CO₂.

Així mateix, es preveu que generi oportunitats de negoci vinculades a les capacitats industrials necessàries per la fabricació de models elèctrics com ara en l’àmbit de l’electrònica avançada (semiconductors, sistemes de gestió de potència i sensors). Oportunitats tecnològiques, gràcies a la innovació en bateries, digitalització i mobilitat intel·ligent, o innovació en materials i fabricació. També la creació de models de negoci al voltant de les infraestructures de recàrrega que podrien esdevenir una font d’ingressos addicionals per comerços i ajuntaments. Altres oportunitats serien les vinculades a la prestació de serveis vinculats al vehicle elèctric (nous models de mobilitat) o les vinculades al talent (nous perfils professionals).

Aquesta iniciativa del Govern respon al dèficit de Catalunya vers els objectius establerts pel Pacte Verd Europeu i el paquet Fit for 55 quant a la descarbonització dels vehicles per al transport. En aquest sentit, tot i els avenços en matèria d’electrificació, la penetració del vehicle elèctric a Catalunya és encara limitada. Amb només un 13,8% (2024) de vehicles electrificats aquest percentatge se situa lluny de la mitjana europea i, encara més, dels objectius del Fit for 55, que marquen una quota de mercat del 40% per al 2030.

Amb aquest Pla, que s’ha realitzat a través d’un procés participatiu entre diferents departaments del Govern, institucions locals, agents privats i també experts del sector, es vol enfortir la posició de lideratge de Catalunya en l’àmbit de la sostenibilitat i la innovació, aprofitant les capacitats industrials, la xarxa d’infraestructures i el potencial d’adaptació del teixit socioeconòmic de què disposa.

Cinc eixos claus

El Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030 es desenvolupa en cinc eixos principals que contenen mesures i actuacions que s’impulsaran des de la Generalitat de Catalunya:

1. Desplegar una xarxa única d’infraestructures de recàrrega que cobreixi de manera eficient tant les zones urbanes com les rurals, garantint l’accessibilitat i la interoperabilitat.

Principals mesures:

Garantir la disponibilitat de potència elèctrica suficient. Es preveu la modernització i ampliació de la xarxa de distribució per garantir la capacitat necessària a les àrees metropolitanes, vies principals, polígons industrials i zones rurals amb dèficits d’infraestructura.

Estimular la demanda de punts de càrrega amb incentius financers per empreses, institucions i comunitats de propietaris. Es farà a través de subvencions directes i crèdits a baix interès amb condicions avantatjoses.

Desplegar la infraestructura de la Generalitat. Estendre els punts de recàrrega (PDR) a instal·lacions pròpies, a la Xarxa Viària Catalana i a les grans infraestructures de mobilitat com ferrocarrils, ports, entre d’altres.

Impulsar una xarxa única de recàrrega de vehicles elèctrics. Estudiar el desenvolupament d’una xarxa única de recàrrega elèctrica ben dimensionada i capil·lar que permeti que la ciutadania i les flotes de vehicles públics tinguin la seguretat que podran carregar.



Eix 2. Impulsar la demanda del vehicle elèctric: L’objectiu principal és estimular la demanda del vehicle elèctric amb incentius econòmics i polítiques que el promoguin com una opció assequible i atractiva.

Principals mesures:

Fer assequible la compra a través d’actuacions com el crèdit social i els ajuts a la compra.

Promoció de la motocicleta elèctrica.

Incrementar l’ús del vehicle elèctric a les flotes empresarials. Es desenvoluparà una línia de crèdit amb condicions avantatjoses, enfocada específicament per a les PIMES.

Continuar electrificant la flota de la Generalitat per posicionar-se com a referent en la transició cap a una mobilitat sostenible.

Implementar mesures fiscals alternatives. S’analitzarà el marc fiscal per fer-lo atractiu i incentivador de cara a l’adquisició d’aquests vehicles.

Mantenir les bonificacions en el preu dels peatges: Sistema de descomptes per a vehicles electrificats a les vies de peatge de titularitat de la Generalitat.



Eix 3. Millorar la percepció social del vehicle elèctric: Fomentar una percepció positiva del vehicle elèctric entre la ciutadania i les empreses, destacant-ne els beneficis ambientals, econòmics i socials.

Principals mesures:

Campanya per millorar la percepció social i sensibilitzar la ciutadania.

Difondre els avantatges per les flotes d’empresa: Campanya de sensibilització específica per al sector empresarial.



Eix 4. Indústria i innovació: Promoure la indústria local i la innovació tecnològica, reforçant la competitivitat de Catalunya en àrees com la producció en bateries, components electrònics i solucions de mobilitat intel·ligent.

Principals mesures:

Reforç de la cadena de valor en la indústria potenciant la producció i innovació local, i atraient inversions estrangeres per impulsar la transformació tecnològica del sector.

Proves pilots i desenvolupament de projectes innovadors: Promoure l’experimentació, els demostradors i les proves pilot de noves tecnologies i solucions innovadores per a la mobilitat elèctrica.

Formació professional i tècnica especialitzada: Actuacions de formació i foment de talent per garantir que la transició cap a la mobilitat elèctrica sigui eficient, sostenible i beneficiosa a llarg termini.



Eix 5. Governança i gestió eficient: Assegurar una governança efectiva mitjançant la coordinació entre les administracions, el sector privat i altres agents clau, per maximitzar l’eficàcia i l’impacte de les actuacions.

Principals mesures: