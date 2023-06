El Dr. Martí Boada dona el seu Fons a Llinars del Vallès

La Donació del Fons Martí Boada es va celebrar a l’Escola de Música el 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, en un acte oficial i molt emotiu on Jordi Sargatal, ornitòleg i naturalista i amic personal de Boada, va oferir una laudatio de la seva impressionant trajectòria vital i professional esdevinguda arreu del món, en defensa del medi ambient, despertant consciències sobre els efectes d’un canvi climàtic devastador i plena de projectes i accions, alguns d’ells conjunts, com la defensa i preservació dels Aiguamolls de l’Empordà.

Martí Boada, nascut a Sant Celoni, és doctor en Ciències Ambientals i llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Enamorat de la seva terra, la seva llarga trajectòria professional li ha permès obtenir i recopilar un gran fons documental i vital vinculat a la natura en el seu sentit més ampli. Un recull de tota una vida dedicada a observar, estimar i preservar el medi ambient. I gran part d’aquest fons ha estat donat al poble de Llinars, gest que en paraules de l’alcalde, Martí Pujol, durant l’acte oficial “agraïm en profunditat amb el compromís de preservar-lo i donar-lo a conèixer”. Altrament, Boada va destacar de Llinars l’entorn que l’envolta, afegint “he fet de Llinars un poble molt meu, en el que em sento a gust, i sé que el meu Fons estarà en bones mans”.

Al llarg de la seva carrera, Boada ha estat i forma part de nombrosos programes i comissions de caràcter medi ambiental, com el Comitè Espanyol del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Fòrum Global 500 de les Nacions Unides, entre d’altres. També, compta amb un gran nombre de reconeixements en l'àmbit mundial com el Premi Global 500 Roll of Honour que li va ser entregat per Nelson Mandela el 1995.



El toc d’humor va venir de la mà de Jaume Mateu, conegut per tothom com a Tortell Poltrona, que va finalitzar l’acte presentant el darrer llibre de Boada “Desemboscant”.