El Congrés BIT converteix Vic en epicentre de la bioeconomia europea

Enguany, durant les mateixes dates del Congrés BIT, se celebrarà L’11a Jornada Anual de l’ERIAFF 2025 amb una edició especial sota el lema “Innovació transformadora: Bioeconomia circular per al desenvolupament rural i paisatges resilients”.

Els dies 8 i 9 d’abril, en el marc del Mercat del Ram de Vic, se celebrarà una nova edició del Congrés BIT, edició Vic, el punt de trobada per a professionals, empreses, institucions i centres de recerca que treballen per impulsar la bioeconomia a Catalunya.

El Congrés BIT forma part del projecte Osona Biocircular, una iniciativa de Creacció liderada per l’Ajuntament de Vic que, com ha explicat Bet Piella, presidenta de Creacció i regidora de Fires i Mercats de l’ajuntament de Vic, “és un projecte de present i de futur en el marc del canvi de model productiu a la comarca, molt lligat a la indústria agroalimentària adaptada als nous temps”.

Aquesta 4a edició del Congrés BIT, edició Vic, posarà el focus en un tema clau per al present i futur del sector: la valorització dels serveis ecosistèmics com a eina per contribuir a un desenvolupament més sostenible, innovador i competitiu. Durant dos dies, l’Edifici El Sucre acollirà ponències, taules rodones, posters i espais de debat amb la participació d’experts d’àmbit local, nacional i europeu.

El Congrés BIT és un espai per compartir coneixement, crear aliances i fer créixer projectes vinculats a la bioeconomia. Com ha explicat la directora, Carme Sáez: “Enguany volem posar l’accent en els serveis ecosistèmics i com poden contribuir al desenvolupament de la bioeconomia”. Per la seva banda, Jaume Sió, cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha destacat la importància “del sector de la bioeconomia que representa el 17% de l’ocupació total de Catalunya, suposa el 15% de la matèria de producció i és el 10% de valor afegit brut”. A més ha afegit que “la bioeconomia suposa generar economia a partir de recursos que produeix la mateixa natura a casa nostra”.

El dia central: dimecres 9 d’abril

La jornada central del Congrés BIT serà el dimecres 9 d’abril, amb un programa que abordarà la valorització dels serveis ecosistèmics des de tres perspectives:

El capital natural forestal: oportunitats per a la valorització dels serveis ecosistèmics, amb participació Teresa Cervera, Cap de l’Àrea de Forment a la Gestió Forestal Sostenible del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Elena Górriz, Investigadora CTFC; Desirée Marín; directora d’Innovació a AGBAR i Mathias Brummer, Tècnic de Conservació i Representació Internacional de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.

Els serveis ecosistèmics en el sector agrari, amb ponències Xavier Domene, Investigador CREAF i professor titular en Edafologia al Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Edafologia de la Universitat de Barcelona, Anna Espelt, Viticultora i directora d’Espelt Viticultors, Maite Martínez, Investigadora IRTA- Programa Aigües Marines i Continentals i Orson Acosta Romer, CEO Azolla Projects.

Iniciatives i casos d’èxit de valorització de serveis ecosistèmics, amb experiències d’AirCO2, The Pioneers of Our Time Foundation, Pau Costa Foundation, Associació Forestal de la Conca del Segre Rialb i l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

La jornada també inclourà la presentació del Pla d’Acció 2025–2027 de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya, a càrrec de Jaume Sió, així com una ponència de Carlos Alberto Torres, Investigador de la unitat de Comptabilitat i Optimització de la Sostenibiliat del Centre Tecnològic BETA (UVIC-UCC), sobre la comercialització dels serveis ecosistèmics, i una intervenció d’Iñaki Gili, responsable de l’Àrea de Mitigació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, sobre esquemes de certificació dels serveis ecosistèmics. La sessió de cloenda del Congrés BIT la donarà Marc Vilahur, director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i tractarà sobre els serveis ecosistèmics, una oportunitat pel benestar.

Bioeconomia, territori i futur

El Congrés BIT, edició Vic, vol ser el punt de connexió entre recerca, innovació i realitat empresarial. Té com a objectiu impulsar la transformació del sector primari a través de models de producció més eficients, saludables i respectuosos amb el medi. En aquesta nova edició hi participaran més de 200 persones de 12 països i 40 regions diferents.

El Congrés BIT, edició Vic, està organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Centre Tecnològic BETA i el BioHub de Catalunya.

El Congrés BIT se celebra en dues seus i coincideix amb els dos grans esdeveniments del sector agrari català: el Mercat del Ram de Vic (amb especialització ramadera) i la Fira de Sant Miquel de Lleida (amb especialització agrícola).

ERIAFF, també arriba a Vic

Enguany, el Congrés BIT, edició Vic, acollirà, també, l’11a Jornada Anual de la xarxa ERIAFF, una trobada de referència en l'àmbit d'Europa en l’àmbit de la innovació en agricultura, alimentació i silvicultura.

La jornada se celebrarà del 7 al 9 d’abril, i el dia 8 al matí compartirà programa amb el Congrés BIT. Sota el lema “Transformative Innovation: Circular Bioeconomy for Rural Development and Resilient Landscapes”, reunirà responsables polítics, investigadors i professionals del sector per reflexionar sobre el futur de la bioeconomia i la resiliència dels territoris rurals. La jornada inclourà ponències destacades com la de Jorge Molina, representant de la Comissió Europea que actualitzarà l’estat de l’estratègia europea de bioeconomia i tres blocs centrats en el paper de les regions europees en l’estratègia de bioeconomia; la innovació, les prioritats i els reptes per escalar projectes; i la visió del sector industrial en la transició cap als bioproductes i bioserveis.

Paral·lelament, i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’ha programat una sessió en línia enfocada a l’àmbit municipal per donar eines i estratègies a les entitats locals que volen posar en valor els serveis ecosistèmics. Aquesta sessió es farà el mateix 8 d’abril i cal inscripció prèvia a través de www.congresbit.cat.

Durant la presentació oficial de la fira, Carme Sáez, directora del Congrés BIT, ha destacat la importància de la col·laboració amb ERIAFF, que "contribueix a enfortir els vincles entre professionals locals i internacionals i afavoreix l’intercanvi de coneixement i experiències".

La participació en les conferències és gratuïta, però cal inscripció prèvia (https://www.congresbit.cat/eriaff-2025/#registration) tant per assistir en línia com de manera presencial.

La web oficial del Congrés BIT inclou més informació sobre el programa detallat i les inscripcions: https://www.congresbit.cat/wp-content/uploads/2025/03/eriaff-programa-2025-p04.pdf

ERIAFF és una xarxa de regions europees que treballa conjuntament per promoure la innovació en els sectors agrícola, alimentari i forestal. A través de la col·laboració i l'intercanvi de coneixement, ERIAFF impulsa iniciatives per afrontar els reptes del sector, fomentar la sostenibilitat i potenciar la competitivitat a escala europea.