El Bus Metropolità estrena 66 nous autobusos sostenibles

L'AMB ha incorporat aquests vehicles, entre febrer i març, als serveis del Baix Llobregat Sud (Castelldefels, Gavà i Viladecans) i de Sant Boi de Llobregat.

En global, durant el 2023, l'AMB incorporarà un total de 265 nous autobusos sostenibles, híbrids i elèctrics, amb una inversió de més de 110 milions, dins del pla de renovació de flota més ambiciós en 15 anys.

L'AMB ha incorporat, entre febrer i març, 66 nous autobusos sostenibles a la xarxa de Bus Metropolità. A aquests vehicles híbrids i elèctrics que ja es poden veure circulant per les ciutats metropolitanes, se sumaran uns altres 199 nous durant els mesos vinents, i així fins a arribar als 265 nous vehicles aquest any 2023. L'AMB compleix així amb el pla de renovació de l'AMB més ambiciós dels darrers 15 anys per als serveis de gestió indirecta (sense incloure-hi els de TMB).

Aquests 66 nous autobusos que ja s'han posat en circulació s'han destinat als serveis de Baix Llobregat Sud (que connecta els municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans amb Barcelona), i a l'àmbit Sant Boi de Llobregat, que connecta aquesta població amb Barcelona i amb altres municipis com Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat.

Del total dels 265 nous autobusos que posarà en servei l'AMB aquest any 2023, 51 seran totalment elèctrics.

El calendari amb les previsions de l'AMB d'incorporació dels nous vehicles per a la xarxa de Bus Metropolità és el següent. Durant el mes de febrer l'AMB ha posat en servei 66 autobusos nous als serveis del Baix Llobregat, on s'ha detectat els majors problemes d'envelliment de la flota. En aquest paquet, destaca la incorporació de 9 autobusos 100% elèctrics. La resta, són híbrids amb motor tèrmic-elèctric. Durant el mes d'abril l'AMB es posaran en servei 52 autobusos nous, dels quals 34 s'incorporaran al servei Baix Llobregat i 18 al servei del Barcelonès Nord. I durant els mesos de maig i juny es posaran en servei 100 autobusos nous. Posteriorment, abans que acabi l'any, es posaran uns altres 47 autobusos nous.

Objectiu: 67% de la flota de Bus Metropolità sostenible per aquest 2023

Actualment, als serveis de Bus Metropolità de gestió indirecta de l'AMB hi ha més de 850 autobusos en servei, dels quals el 36 % formen part de la flota sostenible (31 % híbrids, 4 % elèctrics i un 1% d'altres tecnologies). Després d'aquesta renovació, la flota sostenible de l'AMB passarà a ser del 67 % (55% híbrids dièsel-elèctric, 2 % híbrids endollables i 10 % elèctrics).



La mesura s'emmarca en l'estratègia metropolitana de millora de la qualitat de l'aire i és una de les fites del Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 (PMMU 2019-2024).