Font: Generalitat de Catalunya i Ajuntament del Bruc
El Govern de la Generalitat de Catalunya promou una nova estratègia de gestió forestal davant l'augment del risc d'incendis
El dilluns 11 de maig, El Bruc va acollir a l’entorn natural de Can Maçana la roda de premsa de presentació de la nova Estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya, impulsada pel Govern de la Generalitat com a resposta estructural davant l’augment del risc d’incendis forestals i els efectes del canvi climàtic.
L’acte va comptar amb la presència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sr. Òscar Ordeig, i de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Sra. Núria Parlon, així com de l’alcalde del Bruc, Rafel Galvan i el Sr. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Hi van assistir els representants i direccions dels principals organismes implicats en la gestió i prevenció dels incendis forestals: Boscos i Gestió del Medi, Serveis Territorials al Penedès, Forestal Catalana, GEPIF, Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Agents Rurals i el Cos de Bombers de la Generalitat.
Una nova estratègia davant el risc creixent d’incendis forestals
Durant la roda de premsa, els consellers van presentar els eixos principals de la nova estratègia, que parteix del diagnòstic que el territori català no està prou preparat per afrontar futurs megaincendis, cada cop més intensos i difícils de controlar a causa de l’estrès climàtic i l’acumulació de massa forestal.
Un dels elements centrals del pla és la creació de 14 eixos estratègics de confinament d’incendis repartits arreu de Catalunya. Aquests eixos se situen entre els principals massissos forestals amb l’objectiu de trencar la continuïtat del combustible forestal i evitar que un incendi es propagui d’un massís a un altre. En conjunt, aquests àmbits abasten més de 200.000 hectàrees, tot i que les actuacions prioritàries se centraran inicialment en unes 34.000 hectàrees.
Actualment, ja s’ha començat a intervenir en cinc eixos considerats prioritaris, entre els quals hi figura l’eix Igualada–Martorell–Santa Coloma de Cervelló, que inclou l’entorn del Bruc, fet que posa en relleu la importància estratègica del municipi en la prevenció d’incendis a escala catalana.
Prevenció, gestió activa del bosc i món rural
L’estratègia aposta per una gestió forestal activa i sostenible, basada en actuacions com la reducció de matolls, la recuperació d’espais agrícoles que actuïn com a tallafocs naturals i l’impuls de la ramaderia extensiva com a eina de prevenció. També preveu actuar a tres nivells de protecció: les franges de seguretat al voltant de nuclis habitats i urbanitzacions, els perímetres de protecció prioritària i els grans eixos estratègics de confinament.
A nivell operatiu, el pla inclou el reforç del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i l’enfortiment de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), amb més recursos i una línia d’ajuts estable per millorar equips i vehicles, així com una inversió global prevista de 36,8 milions d’euros.
El Bruc, territori clau en la prevenció d’incendis
L’elecció de Can Maçana com a escenari de la presentació posa de manifest el paper rellevant del Bruc dins l’estratègia de prevenció d’incendis forestals, especialment en un entorn de gran valor ambiental com el massís de Montserrat.
Un cop finalitzada la roda de premsa, els assistents es van desplaçar fins a un dels punts del territori on actualment s’hi està actuant, on van poder conèixer de primera mà les tasques que duu a terme el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF). En aquest espai es va observar l’execució de treballs de neteja del sotabosc mitjançant diferents tècniques de gestió forestal, orientades a reduir el combustible vegetal i a millorar la capacitat de prevenció i confinament dels incendis forestals.
L’Ajuntament del Bruc valora molt positivament aquesta iniciativa i reafirma el seu compromís amb la protecció del territori, la gestió sostenible del bosc i la seguretat de les persones, tot destacant la importància de la col·laboració entre administracions per fer front a un dels principals reptes ambientals del present i del futur.