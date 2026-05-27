Els incendis van començar a principis d'any i es van intensificar durant les onades de calor de l'estiu.
Incendis cartografiats per l'EFFIS a la UE el 2025. © Unió Europea 2026
La temporada d'incendis del 2025 va ser la pitjor registrada a la Unió Europea. L'anàlisi basada en satèl·lits del Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS), gestionat pel Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea, mostra que 1.079.538 hectàrees, aproximadament l'equivalent a la superfície de Xipre, van ser devastades pel foc en diversos països de la UE. Aquesta xifra augmenta a 2.242.195 hectàrees si s'hi inclouen els territoris d'Europa, Orient Mitjà i Nord d'Àfrica supervisats per l'EFFIS.
Una temporada d'incendis rècord a la UE
La temporada d'incendis del 2025 va començar aviat, amb més de 100.000 hectàrees cremades dins de la UE a finals de març. La intensitat va augmentar gradualment a partir del juny i va assolir el seu punt màxim a l'agost, quan incendis molt grans es van estendre per diversos països mediterranis.
Una onada de calor prolongada durant les tres primeres setmanes d'agost va desencadenar 22 incendis molt grans a Portugal i Espanya gairebé simultàniament. Es van cremar 460.585 hectàrees, cosa que representa el 43% de la superfície total cremada a la UE.
En total, 7.783 incendis cartografiats en 25 dels 27 estats membres de la UE van provocar 1.079.538 hectàrees cremades (només Luxemburg i Malta van quedar sense cremar). Això marca la superfície cremada més alta de la UE-27 registrada mai per l'EFFIS des del 2006, gairebé el doble de la mitjana del període 2006-2024. Alemanya, Espanya, Xipre i Eslovàquia van assolir rècords històrics.
La proporció de superfície cremada dins de la xarxa europea d'espais protegits, Natura 2000, va arribar aproximadament al 39% el 2025, similar a les xifres d'anys anteriors. Un total de 424.023 hectàrees es van cremar dins d'aquests espais.
Incendis forestals als països europeus, l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica
En total, el 2025 es van cremar 2.242.195 hectàrees a tots els territoris analitzats per l'EFFIS. En particular, el foc va destruir 1.092.095 hectàrees en països europeus no pertanyents a la UE i 70.562 hectàrees a l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica.
Més enllà de les fronteres de la UE, Ucraïna va emergir com el país més afectat de la zona monitoritzada per l'EFFIS, representant gairebé el 30% de la superfície cremada total cartografiada i el 39% de tots els incendis cartografiats.
La temporada 2025 reflecteix una tendència clara: un inici més primerenc, onades de calor més freqüents i intenses, i incendis que arriben a latituds més altes del que s'ha observat històricament.
Enfortiment de la gestió del risc d'incendis forestals
L'EFFIS continua sent una eina essencial per al seguiment del risc d'incendis forestals a tot Europa i per donar suport a les autoritats responsables de la gestió dels incendis forestals a la UE i als països socis en els seus esforços de preparació i resposta.
El 25 de març de 2026, la Comissió va adoptar un nou enfocament integrat per a la gestió del risc d'incendis forestals , que abasta la prevenció, la preparació, la resposta i la recuperació. La Comunicació proposa una sèrie d'accions concretes per promoure un enfocament més holístic i impactant per abordar la gestió dels incendis forestals.
En aquest marc, la Comissió millorarà encara més les eines de l'EFFIS per a l'alerta primerenca i la cartografia i el seguiment d'incendis. Les dades dels satèl·lits de propietat europea, de les agències espacials internacionals associades i dels satèl·lits de propietat europea estaran disponibles a la plataforma EFFIS, cosa que permetrà als països i ciutadans de la UE accedir fàcilment a informació gairebé en temps real.
Informació general
Com a component del Servei de Gestió d'Emergències Copernicus dirigit pel JRC, l'EFFIS juga un paper essencial en la mitigació dels impactes dels incendis forestals i en l'impuls de la preparació de la UE oferint dades fiables, puntuals i estandarditzades sobre incendis forestals a tot Europa. Des de la seva creació l'any 2000, el servei ha aprofitat constantment els darrers avenços en la predicció meteorològica i les dades d'observació de la Terra .
L'EFFIS compta amb el suport del Grup d'Experts en Incendis Forestals, una xarxa de 43 països que intercanvien informació harmonitzada sobre incendis forestals i n'avaluen els impactes. També és una plataforma per a l'intercanvi de bones pràctiques en prevenció d'incendis, extinció d'incendis, restauració i altres activitats de gestió d'incendis.
La Comissió també està reforçant contínuament la seva àmplia gamma d'eines de lluita contra incendis per respondre millor a l'amenaça creixent dels incendis forestals a Europa.
El Mecanisme de Protecció Civil de la UE (UCPM) reuneix recursos dels 27 estats membres de la UE i dels 10 estats participants de l'UCPM, incloent-hi personal i equips d'extinció d'incendis.
A més, cada estiu, la Comissió finança el preposicionament estratègic de bombers en llocs d'alt risc i la disponibilitat de reserva d'una flota conjunta d'extinció d'incendis, coneguda com a rescEU. Tenint en compte diverses temporades d'incendis forestals rècord a tot Europa, rescEU s'està reforçant contínuament per disposar de mitjans aeris suficients cada any.
A llarg termini, la Comissió ha assignat recursos financers importants per adquirir 12 nous avions d'extinció d'incendis, que tindran base a Portugal, Espanya, França, Itàlia, Croàcia i Grècia, i 5 helicòpters, que tindran base a Eslovàquia, Txèquia i Romania. Aquests avions formaran la flota permanent de rescEU. El primer helicòpter es va lliurar a principis d'aquest any i els primers avions es lliuraran a partir del 2028.