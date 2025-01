El Bages aprova un nou Pacte Territorial de Residus

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular estableix que l’any 2025 tots els municipis hauran d’aplicar una taxa de residus específica, diferenciada, no deficitària, que permeti implantar sistemes de pagament per generació i que reflecteixi els costos reals del servei. A més, gestionar bé els residus implica dotar-se de recursos econòmics per a una òptima recollida i tractament dels mateixos.

Això inclou des dels camions i professionals de la recollida, fins al manteniment i neteja d’àrees i contenidors, tecnologia per als sistemes d’alt rendiment, el transport i la gestió de cada fracció per separat, o els serveis de deixalleria i d’informadors ambientals. Malgrat que molts municipis han fet o estan fent un important avenç per millorar la gestió de residus a partir de sistemes de recollida d’alt rendiment i la corresponsabilització de la ciutadania, els dos aspectes anteriors impliquen que en molts ajuntaments consorciats continua essent necessari un increment en la taxa de residus per complir la normativa i cobrir tots els costos abans esmentats.

En la línia de treball dels municipis consorciats, en què sempre s’han consensuat totes les decisions en l’àmbit dels residus, independentment del color polític de cada ajuntament, s'aprova el “Pacte Territorial de residus”, amb l’objectiu que tots els municipis del Bages i els del Moianès que formen part del Consorci del Bages continuïn avançant conjuntament per garantir una bona gestió dels residus i per adequar els costos de la taxa al cost real del servei.

Els objectius concrets del Pacte són:

- Complir la Llei 7/2022, de 8 d’abril, i aplicar una taxa de residus específica, diferenciada i no deficitària.

- Tenir els recursos necessaris per cobrir els costos de la gestió de residus a través dels ingressos de les taxes.

- Evitar que la pujada de taxes de residus o altres temes relacionats amb la gestió de residus es puguin convertir en una eina de confrontament polític en els ajuntaments consorciats.

Els Ajuntaments es comprometen a:

- Continuar treballant conjuntament per a una òptima gestió de residus al territori del Consorci del Bages.

- Treballar en l’aplicació i implantació d’una taxa de residus específica, diferenciada i no deficitària, amb l’acord dels seus diferents grups polítics, per garantir el compliment de la normativa.

- Avançar en la implantació de models de recollida d’alt rendiment que facin augmentar els índexs de recollida selectiva i la disminució de les aportacions de fracció resta al dipòsit controlat de residus.