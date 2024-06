El 85% de les tortugues marines presenten macroplàstic

Durant l’any 2023 han estat ateses, des de l’Àrea de Clínica i Rescat de la Fundació CRAM, un total de 54 tortugues marines totes de l’espècie Caretta caretta. D’aquestes, s’han obtingut un total de 41 mostres, entre femtes i contingut digestiu, apareixent plàstic a nivell macroscòpic en el 85% de les mostres analitzades.

Gràcies al gran volum de tortugues marines i a la implicació i interès en la conservació marina, la Fundació CRAM obté una valuosa informació sobre l’estat de contaminació del mar. És per això que ens trobem davant del cinquè any de l’estudi per conèixer l’estat de contaminació marina del Mediterrani amb la tortuga marina com a bioindicador, realitzat amb la col·laboració de Laboratories SVR. A l’estudi s’analitza la presència de plàstic de les tortugues marines que ingressen en el Centre de Recuperació de la Fundació CRAM: s’analitzen les seves femtes, el contingut digestiu en el cas de les necròpsies i el número d’animals entortolligats en brossa marina.

Cal destacar que les tortugues marines tendeixen a ingerir residus plàstics o a quedar-se entortolligats, tenen una gran distribució espacial i utilitzen tots els compartiments marins (des del fons fins a la superfície), el que els fa un gran bioindicador de l’estat de contaminació dels mars.

Durant l’any 2023, s’ha analitzat un total de 36 mostres de femtes de tortuga marina en recuperació i en el 89% d’aquestes han aparegut restes de plàstic, sent el més habitual el tipus làmina (29%), seguit de filaments (12%) i de fragments plàstics (12%).

També s’han obtingut mostres de les 6 necròpsies a tortugues marines realitzades en el 2023, trobant-se restes de plàstic en 5 d’elles. L’acumulació de plàstics al tracte digestiu no va ser la causa de la mort d’aquests individus, però en diversos casos si va produir enteritis severa el que produeix dolor, anorèxia i compromet immunològicament l’animal. En el cas de la pacient 44 es van trobar diverses perforacions intestinals l’origen de les quals sí que va poder ser la ingestió dels cargols que va expulsar durant la seva estada al centre.

També han estat ateses 3 tortugues marines amb entortolligaments en alguna de les seves aletes, sent necessària l’amputació en 1 dels casos. És fonamental que, en el cas de trobar-se un animal entortolligat, mai s’ha de retirar el material que causa l’entortolligament, i s’ha de trucar immediatament al 112 per a procurar una assistència veterinària que augmenti les possibilitats de recuperació de l’animal.

És molt important destacar que la troballa de plàstics tant a nivell macroscòpic com microscòpic en l’interior de les tortugues marines té una importància a diferents nivells: el plàstic en si com a contaminant i el plàstic actuant com una esponja química davant substàncies nocives per a la salut, com pot ser el mercuri.

Aquests elevats percentatges de restes de plàstic en el seu interior indiquen que el mar conté gran quantitat de residus d’aquest tipus, i això influeix no només en la vida marina, sino en la vida de tots els habitants del planeta, ja sigui pel consum de productes del mar com pel cicle biològic de l’aigua.

Els oceans són una de les principals reserves de biodiversitat en el món, constiueixen més del 90% de l’espai habitable del planeta i conté unes 250.000 espècies conegudes. Els oceans i la vida que contenen són fonamentals per al funcionament saludable del planeta, ja que subministren la meitat d’oxigen que respirem i absorbeixen anualment un 26% de les emissions antropògenes de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera.

Alliberaments de tortugues marines

La Fundació CRAM per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins ha alliberat 4 exemplars de tortuga marina recuperades al CRAM, a instàncies de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Es tracta del reconegut acte “Torna a casa”, que organitza periòdicament el CRAM.

La Fundació CRAM és una entitat privada que s’encarrega del servei d’assistència a fauna marina protegida a Catalunya, a través d’un contracte amb la Generalitat de Catalunya, i del projecte SERVIMAR, amb el suport de la Fundación Biodiversidad del MITECO a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiat pels fons NextGenerationEU i a través de fons propis.

El “Torna a casa” és l’acte que millor simbolitza la tasca de recuperació d’espècies marines amenaçades que du a terme la Fundació CRAM. Per aquest motiu, és fonamental compartir aquest esdeveniment tant especial amb tota la ciutadania.

Per altra banda, un total de 28 tortugues marines de l’espècie Caretta caretta, pertanyents als nius que hi va haver l’estiu passat al Delta de l’Ebre, es van reintroduir ahir al mar, a la zona on les femelles van fer els nius. A l’acte van assistir representants del Parc Natural del Delta de l’Ebre i voluntaris i voluntàries que van participar a la custòdia.

Aquests exemplars han participat en un programa anomenat Head-Starting, que consisteix en la cria en captivitat temporal fins que les cries assoleixen un pes i mida òptima que afavoreixi la seva supervivència després de la seva reintroducció al medi natural, i contribuir així a la conservació de la espècie i a l’estudi d’aquests fets insòlits cada cop més freqüents a les nostres costes.

Totes les tortugues són reintroduïdes amb un microxip que permet poder identificar la tortuga si a futur algun d’aquests animals ingressa a un Centre de Recuperació o, en el cas de les femelles, torni a la platja d’origen a fer un niu.

A més, ofereix la possibilitat de desenvolupar investigacions científiques, com estudis genètics i genòmics, i un estudi de diversificació de cries entre diferents centres de recuperació, on participen diferents grups científics com la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic, així com LIMIA, Fundació Palma Aquarium i Fundació Oceanogràfic de València.