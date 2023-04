Comença abans d'hora la campanya de prevenció d'incendis

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, han comparegut al Parlament de Catalunya, per a explicar les accions del Govern que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d’incendis per a la temporada d’estiu d’aquest any 2023.

Enguany, la compareixença ha tingut lloc abans que l’any passat, en què va fer tenir lloc el 21 de juny, per l’avançament de la campanya a causa de les condicions climatològiques i el context de sequera que viu el país. De fet, la campanya formal s’allarga un mes respecte a la de l’any passat: l’inici s’avança a l’1 de juny i el final s’allarga fins al 30 de setembre. Tot i que les tasques de vigilància, prevenció, i l’extinció d’incendis es duen a terme durant tot l’any, durant aquest període és quan hi ha un major risc d’incendis i, per tant, un desplegament més gran d’efectius i recursos.

Foto de la compareixença al Parlament. Font: Generalitat de Catalunya



El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha avançat que “disposarem d’alguns mitjans abans d’iniciar la campanya” perquè “novament afrontem una de les campanyes forestals més difícils dels darrers anys”. “El canvi climàtic ha demostrat que els focs forestals ja no són exclusius de l’estiu”, ha remarcat. Elena ha volgut recalcar el missatge que ens trobem davant d’un escenari molt complex amb 3 anys de sequera acumulada, elevada temperatura, i un alt risc d’incendi. Des de principi d'any, hi ha hagut un increment del 60% de focs en aquest període respecte al 2021, quan va començar l’episodi de sequera; i un 16% de focs més que l’any passat.

El titular d’Interior ha recalcat que 9 de cada 10 incendis s’originen per causes humanes, i ha recordat que és fonamental avisar al telèfon d’emergències 112 per a alertar d’un incendi. El 2022 van ser 32.204 les trucades vinculades a incendis forestals, per sobre de les 29.000 del 2021. Des de principis d'any 2023 i fins al 20 d’abril, ja s’han atès 9.911 trucades relacionades amb focs forestals.

Per la seva banda, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha explicat que és cert que els focs seran presents en el nostre dia a dia i en el nostre futur, però que hem de procurar que aquests focs no puguin arrasar amb tot. Hem de garantir que puguem tenir capacitat de resposta i protecció de les persones i la biodiversitat i que els focs es puguin controlar i apagar. I “l’element clau per al control i l’extinció dels incendis és la reducció de la càrrega de vegetació contínua disponible per cremar.” La consellera ha assegurat que “no podrem garantir mai que en un país Mediterrani hi deixi d’haver focs però el que sí que hem de poder garantir, i és el que està fent aquest Govern, és que els focs no esdevinguin grans incendis”.

Més mitjans que mai per afrontar la campanya forestal

Aquest any, el cos de Bombers de la Generalitat comptarà amb més de 2.600 bombers funcionaris amb la incorporació de 250 bombers de l’escala bàsica, i la promoció de 161 bombers de l’escala bàsica a bombers de primera. També s’incorporarà 104 nous caporals, 57 sergents, i 21 oficials de la promoció interna de comandaments. I també cal sumar-hi els més de 1.350 bombers voluntaris operatius actualment, als quals caldrà afegir 176 nous bombers voluntaris a finals de maig.

A més, s’incrementarà la plantilla amb personal laboral de suport: 64 places de diferents tipologies, entre les quals 37 Tècnics Especialistes Operadors de Control (TEOC) i 372 auxiliars forestals (AOF) de reforç de campanya.

Alhora, s’incorporarà 30 noves Bombes Rurals Pesades (BRP) i s’avançarà l’arribada de dos helicòpters i dos avions bombarders (AVA) al mes de maig. En concret, durant la campanya forestal es disposarà de 22 mitjans aeris: 5 avions de vigilància i atac, 10 helicòpters bombarders, 6 helicòpters de comandament, i 1 helicòpter de coordinació.

El Cos d’Agents Rurals (CAR), per la seva banda, comptarà amb 495 agents distribuïts pel territori, 238 vehicles amb mitjans d’extinció per a una primera intervenció, 18 drons, i 1 helicòpter del Grup de Suport Aeri.

Reptes i tasques de prevenció i extinció

De l’1 de gener al 16 d’abril d’aquest any, el cos de Bombers ha gestionat 1.486 serveis d’incendis de vegetació urbana, agrícola, i forestal, mentre que en el mateix període de l’any 2022 van ser 1.285 serveis, i l’any 2021, 922. D’aquests incendis, 175 han estat incendis forestals, amb un balanç de prop de 680 hectàrees cremades. Això suposa un 35% de superfície cremada més que el 2022.

Al seu torn, els Agents Rurals fan més de 25.000 actuacions preventives durant un any, el que suposa el 21% del total d’actuacions del CAR, i que tenen a veure amb la vigilància, inspecció d’infraestructures, control d’activitats amb risc d’incendi, i investigació de les causes dels focs, entre altres.

Des de l’1 de gener fins al dia 18 d’abril el nivell 2 del Pla Alfa ha estat activat 40 dies. Alhora, per primer cop en deu anys, s’ha activat el nivell 3 del Pla Alfa fora del període de la campanya d’estiu. En concret es va activar els dies 1 i 2 d’abril a 4 municipis de l’entorn del Parc Natural de Montserrat.

En els nous episodis d’incendis d’aquests mesos, s’observa els ingredients que defineixen una campanya forestal extrema com ara el comportament intens i ràpid del foc que supera la capacitat d’extinció, l’afectació a àrees protegides amb alt impacte ambiental, i la simultaneïtat d’ignicions, entre altres.

Boscos molt secs a tot el país i amb gran càrrega de combustible

Els boscos de Catalunya estan patint els efectes del canvi climàtic davant la falta d’aigua, l’extrema sequera, i l’augment de temperatures. A diferència d’altres anys, en què es podia acotar més o menys les diferents zones de perill més alt, aquest 2023, a conseqüència de la sequera acumulada, la situació desfavorable és generalitzada a tot el país. Tot i ser a la primavera, s’està observant continguts d’aigua i verdor en la vegetació molt inferiors als que s’esperen per l’època de l’any. És a dir, la vegetació està molt seca. Això sumat a l’abandonament del món rural i de les activitats agroforestals tradicionals en moltes àrees del territori ha fet que tinguem boscos molt densos, amb molt sotabosc, per tant, molts arbres competint per l’aigua, més biomassa acumulada, i més continuïtat de la massa forestal.

La campanya d’aquest 2023 es preveu molt complicada i llarga perquè de fet ja ha començat de manera molt prematura amb alguns incendis importants. Els ecosistemes forestals ocupen 2.107.780 hectàrees que representen un 66% del país. En particular, els boscos cobreixen el 42% del territori. Bona part d’aquests boscos són encara molt joves, i han desenvolupat densitats arbòries molt elevades fruit de l’abandonament d’ecosistemes inicialment molt explotats o resultants de la regeneració post-incendis. Això els fa especialment vulnerables a la sequera i a l’erosió. Aquests boscos han acabat generant trames gairebé contínues de massa forestal que, en cas d’incendi, poden esdevenir autopistes pel foc.