Aquesta temporada d’hivern s’han fet tasques de manteniment en 313 ha de franges forestals i tasques d’aclarida en 185 ha de punts estratègics.

Les franges de protecció i els punts estratègics de gestió per prevenir grans incendis forestals són els espais més rellevants on s’ha intervingut.

Aquest hivern, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha treballat intensament per reduir al màxim el risc d’incendi de cara a la temporada d’estiu. S’han fet actuacions en 500 hectàrees, conformades per franges de protecció i punts estratègics de gestió.

Les franges de protecció són espais perimetrals lliures de vegetació que tenen dos objectius: reduir la quantitat de combustible de la massa forestal i servir de vies d’accés als equips d’extinció d’incendis. Entre mitjans d’octubre i mitjans de març, s’han portat a terme tasques en 312,70 hectàrees de franges: en 207,97 hectàrees les ha executades l’ens gestor del Parc dins del municipi de Barcelona i en les altres 104,73, la resta d’ajuntaments del Parc Natural.

L’execució d’actuacions dins del perímetre de protecció prioritària (PPP) de Collserola, impulsat per la Generalitat de Catalunya a l’empara del pla INFOCAT, és la segona intervenció més destacada. Amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (730.542 €), s’ha actuat en 185 hectàrees de punts estratègics de gestió a les zones del turó d’en Corts, Peu del Funicular, Tibidabo i Vallvidrera (Barcelona); les Roques Blanques (el Papiol); el Puig Madrona i la serra de Can Julià (Molins de Rei), i les Planes, Valldoreix i la Floresta (Sant Cugat del Vallès).

La intervenció en les franges de protecció i l’execució de tasques en punts estratègics formen part de l’estratègia de prevenció passiva d’incendis forestals, que es duu a terme entre la tardor i la primavera, amb l’objectiu de reduir la càrrega de combustible dels boscos per limitar la intensitat d’un foc potencial i trencar la continuïtat de la massa forestal per tal d’afavorir els espais oberts i la configuració d’un mosaic agroforestal més resilient davant del risc d’incendi.

Les actuacions que s’han portat a terme aquest hivern, a banda del blindatge de les franges i els perímetres de protecció, són les següents:

Foment de la silvopastura. Aquest any, els ramats presents al Parc Natural han pasturat en un total de 1.162 hectàrees de terreny. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), aprovat definitivament fa 4 anys, prioritza la pastura com a eina de prevenció d’incendis forestals i de gestió d’hàbitats, perquè contribueix a reduir la biomassa dels boscos i a conservar la biodiversitat associada al paisatge, en forma de mosaic agroforestal. Com a novetat, es preveu que la pastura de ramats en terrenys privats pugui ser una de les actuacions vinculades als perímetres de protecció prioritària de Collserola subvencionades per la Generalitat de Catalunya per al període 2024-2025.

Treballs de gestió forestal adaptativa. S’han fet aclarides en 20 hectàrees de la finca de Can Baró i a les Fatjones. A banda, s’han retirat peus de pi pinyer (Pinus pinea) i pi blanc (Pinus halepensis), molts dels quals estaven morts a causa de la sequera continuada en aquests terrenys densament repoblats amb arbres als anys vuitanta. Amb aquestes intervencions forestals, que pretenen millorar l’estructura i la resiliència dels boscos, també s’afavoreix el creixement d’altres espècies arbòries amb menys presència com l’alzina (Quercus ilex), la surera (Quercus suber) o el roure (Quercus humilis), i d’espècies de matollar com l’aladern (Rhamnus alaternus), l’arboç (Arbutus unedo) o el marfull (Viburnum tinus), entre d’altres.

Altres treballs de gestió forestal. Es tracta d’actuacions vinculades a episodis d’alta mortalitat d’arbres en 47,10 hectàrees: 45,10 hectàrees als voltants de Torre Baró, el passeig de les Aigües i la font del Mont; i 2 hectàrees al Baixador de Vallvidrera.

Infraestructures de prevenció d’incendis. Les línies d’actuació vinculades a les infraestructures de prevenció i seguretat davant del risc d’incendi són la conservació de la xarxa viària, el manteniment de senyalitzacions i tancaments i el manteniment de basses i hidrants. La xarxa viària bàsica té una longitud de 215,66 km, i en 62,68 km s’hi han executat treballs de manteniment del ferm (29 % de la longitud total). En segon lloc, s’han portat a terme 96 intervencions en 68 tancaments d’un total de 497, així com 14 intervencions en 13 senyals d’emergència d’un total de 234. A banda, s’ha instal·lat nova senyalització en camins que no disposen de cadena. Finalment, cal esmentar que enguany els 12 punts d’aigua per a l’alimentació d’helicòpters no han requerit grans tasques de manteniment, ja que es troben en condicions òptimes.

Adequació de línies elèctriques. Al Parc Natural hi ha 345 km lineals de línies elèctriques. La vigilància preventiva de l’entorn de les línies elèctriques i les intervencions de manteniment són responsabilitat de les companyies titulars. Enguany s’han fet treballs forestals en 100,35 hectàrees, que corresponen al 33 % del total de les línies aèries del Parc. Per la seva banda, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, a través de l’equip de guardes del Parc, porta a terme la vigilància i el control de les actuacions forestals de manteniment que fan les companyies propietàries. En paral·lel, també promou convenis de col·laboració amb les companyies per millorar la seguretat i reduir l’impacte paisatgístic de les línies que travessen el Parc Natural.

Prevenció i actuació davant d’abocaments de residus. S’han retirat 77 tones de deixalles de l’interior del Parc Natural. Es tracta d’una tasca vital perquè són factors de risc que poden afavorir l’inici i la propagació d’incendis.

Estiu amb perspectives òptimes

Totes aquestes actuacions permetran arribar a l’estiu amb molt bones condicions per controlar el risc d’incendi. Les precipitacions abundants de la primavera, juntament amb unes temperatures habituals per a l’època, donen perspectives més optimistes que en els últims quatre estius. Aquest mes de març la precipitació ha oscil·lat entre els 150 i els 200 mm a la serra de Collserola, xifra que suposa un 300 % més de pluja en només un mes. Això ha fet millorar les condicions dels boscos i ha reduït el perill d’incendi. De fet, actualment aquest risc és baix o molt baix a tota la serra.

Els models estacionals a mitjà i llarg termini apunten que durant l’abril i el maig hi podria continuar havent algunes precipitacions, i que l’estiu es preveu normal en relació amb el règim pluviomètric, de manera que probablement hi haurà pocs dies de pluja. Aquestes projeccions apunten a temperatures superiors a les normals durant el període estival.

En qualsevol cas, el Consorci de Collserola, com cada any, posarà en marxa el dispositiu de vigilància activa d’incendis, que entrarà en funcionament durant la primera quinzena de juny.