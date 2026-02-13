Durant els propers cinc anys, Collserola serà un laboratori a l’aire lliure per experimentar amb eines i instruments innovadors de planificació agroforestal
L’execució del projecte, amb cofinançament europeu, permetrà avançar en dos objectius del PEPNat: el desenvolupament de l’eina multicriteri i la cogestió amb els propietaris privats del massís
En el projecte hi participen diverses administracions i entitats del món científic i privat, i hi col·labora l’Associació de Propietaris Forestals Collserola Iniciatives, que agrupa propietaris privats del Parc Natural
S'ha iniciat el projecte europeu LIFE MetroForest, que convertirà el Parc Natural de la Serra de Collserola en un banc de proves per fomentar la gestió agroforestal adaptativa, la conservació i la millora de la biodiversitat i la resiliència dels boscos metropolitans mediterranis. Aquest dimarts, 3 de febrer, s’ha celebrat a Collserola la primera trobada amb els principals actors del projecte, una sessió de treball en què s’han compartit els reptes principals i s’han establert les bases de la col·laboració entre les entitats promotores.
Ramon Torra, gerent de l’AMB, afirma que “gràcies al projecte LIFE MetroForest, l’AMB vol innovar en la recerca de nous sistemes de gestió del territori, de foment de la natura i de maximització dels serveis ecosistèmics en un espai tan singular i important per a la metròpolis com és el Parc Natural de la Serra de Collserola". El projecte impulsarà nous instruments de planificació de la gestió agroforestal en consonància amb el PEPNat amb l’objectiu de restaurar la natura i millorar la resiliència dels sistemes forestals davant del canvi climàtic en entorns metropolitans.
El Parc Natural de la Serra de Collserola és un territori de més de 8.000 hectàrees ubicat a l’interior de l’àrea metropolitana de Barcelona, on el 60 % de la propietat és privada; per tant, cal treballar amb diferents actors per poder consensuar mecanismes per gestionar l’espai de manera eficient. En aquest context, es vol impulsar un nou model de cogestió basat en l’establiment d’un pla a escala de massís per definir les línies mestres de futur i disposar d’un espai més resilient i adaptat, proves pilot en el marc dels plans de gestió de finca establerts al PEPNat i una eina de seguiment i gestió de l’espai com és l’eina multicriteri, que es desenvoluparà en el projecte i que també neix del pla especial aprovat l’abril del 2021. Els aprenentatges d’aquest projecte seran de gran utilitat i esperem que tinguin aplicació en altres àmbits de la infraestructura verda metropolitana.”
La pressió humana en un parc natural envoltat per una àrea metropolitana densament poblada, juntament amb els fenòmens extrems derivats de la crisi climàtica, requereixen actuacions per fer-ne una gestió més resilient i una planificació transversal i a llarg termini.
El projecte LIFE MetroForest permetrà desenvolupar tres instruments principals:
Una eina de gestió basada en dades, l’eina multicriteri, que funcionarà com un model cartogràfic per fer un seguiment continu de l’estat del Parc. A partir de dades actualitzades periòdicament, l’eina permetrà avaluar quina és la situació del territori i l’ús que se’n fa, analitzar-ne l’evolució i calcular automàticament indicadors clau sobre l’estat dels boscos i la biodiversitat. Aquesta informació facilitarà una presa de decisions àgil i fonamentada, orientada a una planificació i una gestió dinàmica i adaptativa de l’espai natural protegit.
Un pla de gestió forestal a escala de massís, que definirà les línies estratègiques de gestió centrades a promoure els serveis ecosistèmics que ofereix Collserola. Aquesta visió global permetrà superar l’ordenació forestal limitada a cada finca i abordar el parc com un conjunt a l’hora d’identificar-hi les principals amenaces i oportunitats. A partir d’aquesta anàlisi, es definiran les prioritats d’actuació, restauració i gestió del mosaic agroforestal del Parc Natural, amb l’objectiu d’avançar cap a una gestió més coherent, eficient i adaptativa del massís.
Un instrument per dinamitzar la cogestió, els plans de gestió de finca, que han de permetre portar a la pràctica, a cada finca, les directrius del pla de gestió forestal del massís i les dades aportades per l’eina multicriteri. Aquests plans definiran les actuacions concretes a les finques del parc on es desenvolupin activitats econòmiques, amb l’objectiu de promoure models sostenibles que respectin la conservació i millorin l’estat del Parc Natural. També s’analitzaran les compensacions ambientals d’aquestes activitats per assegurar que aporten beneficis al territori. El seguiment continu permetrà identificar quines mesures reforcen la resiliència davant del canvi climàtic i potencien els serveis naturals del parc. En un massís on més de la meitat de la superfície és privada, aquest enfocament impulsa un nou model de col·laboració publicoprivada, en què propietaris, gestors i altres actors comparteixen la responsabilitat de la gestió de l’espai natural protegit.
El projecte té un pressupost de 2.196.496 € i una durada prevista de cinc anys. Està coordinat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i hi participen l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l’empresa Föra Forest Technologies, SLL, i el European Forum on Urban Forestry (EFUF). A més, hi col·labora l’Associació de Propietaris Forestals Collserola Iniciatives, que agrupa propietaris privats del Parc Natural.
Les proves pilot per implementar les propostes dels plans de gestió de finca es portaran a terme en un total de sis finques:
- Finques de titularitat pública: Can Coll (Cerdanyola del Vallès), Can Montmany (Sant Cugat del Vallès) i Torre Abadal (Sant Feliu de Llobregat).
- Finques de titularitat privada: Can Busquets (Sant Cugat del Vallès), Can Catà (Cerdanyola del Vallès) i Can Planes (Molins de Rei).
Alineació del projecte amb els objectius del PEPNat
El projecte s’alinea amb els eixos definits pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), aprovat l’abril del 2021. El Pla aposta per la valorització dels recursos naturals a través del foment del mosaic agroforestal i l’economia verda, amb la corresponsabilitat i la cogestió com a elements clau de conservació activa. LIFE MetroForest contribuirà especialment a dos objectius del PEPNat: la implicació dels propietaris en la gestió del parc i la implementació d’una eina multicriteri per a una gestió dinàmica i adaptativa.
Reconegut i cofinançat pel programa LIFE de la Comissió Europea
El projecte LIFE MetroForest ha estat un dels guanyadors de la convocatòria d’ajuts financers del programa LIFE de la Comissió Europea en l’àmbit de mitigació i adaptació al canvi climàtic (2024). El programa LIFE és l’instrument financer de la Unió Europea per al medi ambient i l’acció climàtica. Està estructurat en quatre subprogrames que busquen desenvolupar, demostrar, promoure i estimular l’aplicació de tècniques, mètodes i plantejaments innovadors per assolir els objectius de la legislació i la política de la Unió Europea en matèria de biodiversitat, medi ambient, acció climàtica i transició cap a una energia renovable sostenible. A més, pretén contribuir a la millora de la governança, a la capacitació d’actors públics i privats i a la replicació de solucions tècniques i polítiques d’èxit. Gràcies a aquest reconeixement, el projecte LIFE MetroForest té un cofinançament europeu del 60 % del pressupost total.